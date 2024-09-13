Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu'nun açıklamaları gündem oldu
Miss Turkey güzellik yarışmasını İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye kalamayan İpek Kuşçu sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.
İŞTE TÜRKİYE GÜZELİ: İDİL BİLGEN
Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananları belli oldu. Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'in jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey 2024'te 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.
2 numara İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. 1.80 boyundaki Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.