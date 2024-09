Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu'nun açıklamaları gündem oldu

"ZATEN HEP GÜZELDİM"

Model sözlerine şöyle devam ett:

"Sanatı, spor ve müziği seven, öğrenmeye açık ve kendini geliştiren bir insanım. Donanımlıyım. Her fırsat bulduğunda yurt dışına çıkmaya çalışan, farklı kültürlerle tanışan ve kültürel açıdan zengin seyahatlerde bulunmayı seven biriyim. Çocukları, hayvanları çok severim. İnsani yönden merhametli biriyim. Yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya çalışırım. Ailem ve arkadaşlarım beni çok sever ve iyi bilirler. İngilizce biliyorum. Estetik sadece burnumda var, başka hiçbir şeyim yok. Zaten hep güzeldim. Güzellik göreceli bir kavramdır ama geri dönüş olarak girdiğim her ortamda en fazla dikkat çeken, bakınılan ve beğenilen bir insan olduğumu biliyorum."