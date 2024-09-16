Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Bingöl'e atandı: "Hekimlik ilk ünvanım" demişti
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen'in Bingöl'e atandığı ortaya çıktı. Bilgen katıldığı bir programda "Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim ünvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım" demişti.
Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı belli oldu.
2 numara İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.