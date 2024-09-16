Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Bingöl'e atandı: "Hekimlik ilk ünvanım" demişti

BİLGEN'E DESTEK

1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel ise "Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum" ifadelerini kullandı.

1960 Miss Turkey birincisi Nebahat Çehre ise "Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun" notuyla paylaşım yaptı.