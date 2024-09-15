Miss Turkey birincisi İdil Bilgen eleştirilere yanıt verdi

NEDEN YARIŞMAYA BAŞVURDU?

İdil Bilgen, "Bunların bütününü oluşturarak, Miss World'e böyle kadınlar çok önemli sosyal sorumluluk projelerine katılıyor. Bunları tanıtıyorlar ve ülkelerini böyle temsil ediyorlar. Benim de kanser üzerine araştırmalarım var. Zaten kanser üzerine uzmanlaşmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi ülkemde bu platformda - bu aslında yurt dışında çok saygın bir platform - başarılı bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Böyle bir sonuç aldım. Çok da mutluyum, çok gurur duyuyorum bu ünvanı taşımaktan" dedi.