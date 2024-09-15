Miss Turkey birincisi İdil Bilgen eleştirilere yanıt verdi
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. Sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlarından ardından Bilgen, "Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümü kapsamıyor" dedi.
20 FİNALİST YARIŞTI
Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı geçtiğimiz gün belli oldu.
2 numara İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.