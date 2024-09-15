Miss Turkey birincisi İdil Bilgen eleştirilere yanıt verdi

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. Sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlarından ardından Bilgen, "Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümü kapsamıyor" dedi.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen eleştirilere yanıt verdi - 1

20 FİNALİST YARIŞTI

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı geçtiğimiz gün belli oldu.

2 numara İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

N-LIFE HABERLERİ

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen eleştirilere yanıt verdi - 2

"SADECE FİZİKSEL GÖRÜNÜMÜMÜZÜ KAPSAMIYOR"

Sosyal medyada Birgen'in Miss Turkey seçilmesi hakkında birçok olumsuz yorumlar yapıldı.

Eleştirileri önemsemediğini belirten Bilgen, Özlem Gürses'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açıkcası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması, sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Dolasıyla iç güzelliğinin, o beyninin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi, kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için. Çünkü güzellik bence bir bütün. Sonuçta sadece fiziksel bir güzellik değil."

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen eleştirilere yanıt verdi - 3

NEDEN YARIŞMAYA BAŞVURDU?

İdil Bilgen, "Bunların bütününü oluşturarak, Miss World'e böyle kadınlar çok önemli sosyal sorumluluk projelerine katılıyor. Bunları tanıtıyorlar ve ülkelerini böyle temsil ediyorlar. Benim de kanser üzerine araştırmalarım var. Zaten kanser üzerine uzmanlaşmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi ülkemde bu platformda - bu aslında yurt dışında çok saygın bir platform - başarılı bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Böyle bir sonuç aldım. Çok da mutluyum, çok gurur duyuyorum bu ünvanı taşımaktan" dedi.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen eleştirilere yanıt verdi - 4

"ÇOK ANLAMLI, ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜNVAN"

Bilgen "Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim bir ünvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli ünvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir ünvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen eleştirilere yanıt verdi - 5

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen eleştirilere yanıt verdi - 6

BÜLENT ERSOY'DAN YORUM

Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy da Muhabir Online'a Miss Turkey 2024 birincisi ile ilgili fikrini açıklamıştı.

Bülent Ersoy, “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi! Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu” ifadelerini kullandı.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen eleştirilere yanıt verdi - 7

BİLGEN'E DESTEK

1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel ise "Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen eleştirilere yanıt verdi - 8

1960 Miss Turkey birincisi Nebahat  Çehre ise "Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun" notuyla paylaşım yaptı.

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