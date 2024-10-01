Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. İdil Bilgen, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atandı ancak Bilgen görevine başladı. Türkiye Güzeli'nin Amerika'da olduğu ortaya çıktı.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı - 1

BİLGÖL'E ATANDI

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

N-LIFE HABERLERİ

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı - 2

İKİ AY İÇİNDE MAZERET DİLEKÇESİ VEREBİLİR

Yayladere’ye 9 Eylül’de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in başvuru süresi geçti. Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne iki ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.

Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı - 3

Bilgen'in görevine neden başladığı merak konusu olmaya devam erken Bilgen'in Amerika'nın başkenti Washington D.C'de olduğu ortaya çıktı.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı - 4

Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katıldığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı - 5

NEDEN YARIŞMAYA BAŞVURDU?

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Bilgen "Benim de kanser üzerine araştırmalarım var. Zaten kanser üzerine uzmanlaşmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi ülkemde bu platformda - bu aslında yurt dışında çok saygın bir platform - başarılı bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum"

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı - 6

"ÇOK ANLAMLI, ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜNVAN"

Bilgen, Miss Turkey yarışmasına katılmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim ünvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli ünvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir ünvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum." 

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı - 7

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı - 8
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