Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. İdil Bilgen, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atandı ancak Bilgen görevine başladı. Türkiye Güzeli'nin Amerika'da olduğu ortaya çıktı.
BİLGÖL'E ATANDI
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.