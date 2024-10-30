Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali tartışma yarattı

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu. Bingöl'e atanan ve göreve başlaması beklenen İdil Bilgen'in son hali gündem oldu.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali tartışma yarattı - 1

BİLGÖL'E ATANDI

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

N-LIFE HABERLERİ

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali tartışma yarattı - 2

AMERİKA'DA ORTAYA ÇIKTI

Bilgen'in görevine neden başlamadığı merak konusu olmaya devam erken Bilgen'in Amerika'nın başkenti Washington D.C'de olduğu ortaya çıktı.

Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katıldığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali tartışma yarattı - 3

SON HALİ ÇOK KONUŞULDU

Bir süredir sessizliğini koruyan İdil Bilgen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Bilgen'in fotoğrafı hakkında birçok yorum yapıldı.

Türkiye Güzeli'nin estetik yaptırdığına ve photoshop kullandığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Kimileri ise Bilgen'in sosyal medya filtresi kullandığını düşünüyor.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali tartışma yarattı - 4

Bilgen, 29 Ekim'i şu sözlerle kutlamıştı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Cumhuriyeti bize armağan eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyetin sağladığı ayrıcalıkla; ben İdil Bilgen, bir Türk kadını, idealist bir hekim ve ülkesini temsil etmeye gönüllü bir Türkiye Güzeli olarak, Atam’ın gösterdiği yolda ilerlemeye söz veriyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet var olacaktır. Ne mutlu Türküm diyene!"

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali tartışma yarattı - 5

Bilgen'in birkaç gün önce ışıltılı elbisesiyle paylaştığı karelere de benzer yorumlar yapıldı.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali tartışma yarattı - 6

NEDEN YARIŞMAYA BAŞVURDU?

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Bilgen, yarışmaya katılma kararıyla ilgili "Benim de kanser üzerine araştırmalarım var. Zaten kanser üzerine uzmanlaşmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi ülkemde bu platformda - bu aslında yurt dışında çok saygın bir platform - başarılı bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum" demişti.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali tartışma yarattı - 7

"ÇOK ANLAMLI, ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜNVAN"

Bilgen, Miss Turkey yarışmasına katılmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim ünvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli ünvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir ünvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum." 

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali tartışma yarattı - 8

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

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