Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali tartışma yarattı
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu. Bingöl'e atanan ve göreve başlaması beklenen İdil Bilgen'in son hali gündem oldu.
BİLGÖL'E ATANDI
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.