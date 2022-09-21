Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir?

Miss Turkey 2022 yarışmasına başvuran 100 kişinin içinden belirlenen 20 finalist, dün akşam Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.

Aralarında Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 jürisi tacı takacak kişiyi belirledi.