Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir?

Dün akşam düzenlenen Miss Turkey 2022 yarışmasında Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek kraliçe tacını taktı. Say, Türkiye'yi Miss World’de temsil edecek. İşte yeni Türkiye güzeli Nursena Say hakkında bilinenler...

Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 1

Miss Turkey 2022 yarışmasına başvuran 100 kişinin içinden belirlenen 20 finalist, dün akşam Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. 

Aralarında Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 jürisi tacı takacak kişiyi belirledi. 

Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 2

Jüri oylaması sonucunda Miss Turkey 2022 birincisi olarak Nursena Say seçildi ve Türkiye'yi Miss World'de temsil etmeye hak kazandı.

Miss Turkey 2022 tacını takarak Türkiye güzeli unvanı kazanan Nursena Say kimdir? İşte Nursena Say'a dair bilinenler...

Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 3

Yarışmaya 19 numarayla katılan Nursena Say, 24 yaşında.

Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 4

1,80 boyuna sahip olan birinci güzerl, Mimar Sinan Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünü bitirdi.

Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 5

İşte Nursena Say'ın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 6
Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 7
Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 8
Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 9
Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 10
Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 11
Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 12
Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 13
Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say kimdir? - 14

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