Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak

Haberler | 15.04.2022 - 09:41
Miss Turkey 2014 dördüncüsü Gizem Koçak'ın, kızıyla gittiği arkadaşının evinde hakaret, dayak ve tehditlere maruz kaldığı ortaya çıktı.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Tescilli güzel 1 ,5 yaşındaki kızını da yanına alarak arkadaşı Ayşegül K.'nın Maslak'taki evine gitti.
Bir süre sonra alkolün etkisiyle tartışmaya başlayan ikili, iddiaya göre birbirlerine tehdit ve hakaret içerikle sözler sarf etti. Kısa süre sonra arbedeye dönen tartışmada, yine iddiaya göre arkadaşı tarafından yumruklarla dövülen ünlü model bir de arkadaşı tarafından eve hapsedildi.
Kapıyı kilitleyerek Koçak'ın evden çıkmasına engel olan Ayşegül K.'nin yumrukları yine iddiaya göre Koçak'ın küçük kızına da isabet etti.
Ayşegül K.'nin arkadaşı Ömer'in eve gelmesiyle daireden ayrılan ünlü model karakola giderek şikayetçi oldu. Arkadaşıyla yaşadığı olaylı gecede darp edilerek hürriyetinin kısıtlandığını belirten Koçak'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İfadesi alınan olayların odağındaki arkadaşı, Koçak'la tartıştıklarını kabul ederek "Alkol alıyorduk, bir süre sonra aramızda tartışma çıktı, evi dağıtıp eşyalarımı kırmaya başladı, çok sinirliydi, beni dövmeye çalıştı, erkek arkadaşım geldiğinde kurtulabildim. Asıl darp edilen benim" diyerek suçlamaları reddetti.
İşte Koçak'ın Instagram hesabından öne çıkan diğer kareler...