Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak

Haberler | 15.04.2022 - 09:41

Miss Turkey 2014 dördüncüsü Gizem Koçak, kızıyla gittiği arkadaşının evinde hakarete, tehditlere ve şiddete maruz kaldığı iddiasıyla soluğu karakolda aldı. Savcılık, "Kızım da yumruk yedi" diyen Koçak’ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 1

Miss Turkey 2014 dördüncüsü Gizem Koçak'ın, kızıyla gittiği arkadaşının evinde hakaret, dayak ve tehditlere maruz kaldığı ortaya çıktı.

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 2

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Tescilli güzel 1 ,5 yaşındaki kızını da yanına alarak arkadaşı Ayşegül K.'nın Maslak'taki evine gitti.

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 3

Bir süre sonra alkolün etkisiyle tartışmaya başlayan ikili, iddiaya göre birbirlerine tehdit ve hakaret içerikle sözler sarf etti. Kısa süre sonra arbedeye dönen tartışmada, yine iddiaya göre arkadaşı tarafından yumruklarla dövülen ünlü model bir de arkadaşı tarafından eve hapsedildi.

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 4

Kapıyı kilitleyerek Koçak'ın evden çıkmasına engel olan Ayşegül K.'nin yumrukları yine iddiaya göre Koçak'ın küçük kızına da isabet etti.

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 5

Ayşegül K.'nin arkadaşı Ömer'in eve gelmesiyle daireden ayrılan ünlü model karakola giderek şikayetçi oldu. Arkadaşıyla yaşadığı olaylı gecede darp edilerek hürriyetinin kısıtlandığını belirten Koçak'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 6

İfadesi alınan olayların odağındaki arkadaşı, Koçak'la tartıştıklarını kabul ederek "Alkol alıyorduk, bir süre sonra aramızda tartışma çıktı, evi dağıtıp eşyalarımı kırmaya başladı, çok sinirliydi, beni dövmeye çalıştı, erkek arkadaşım geldiğinde kurtulabildim. Asıl darp edilen benim" diyerek suçlamaları reddetti.

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 7

İşte Koçak'ın Instagram hesabından öne çıkan diğer kareler...

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 8
Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 9
Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 10
Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 11
Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 12
Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 13
Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve kızına dayak - 14

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