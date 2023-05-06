Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti

Daily Mail'in haberine göre, geçtiğimiz ay attan düşme sonucu komaya giren modelin yaşamının sona erdirilmesi kararı ailesi tarafından alındı.



Modeli temsil eden Scoopy Management adlı ajans, genç kadının fotoğraflarını paylaşarak "Sonsuza kadar kalbimizdesin" ifadelerini kullandı.