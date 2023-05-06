Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti

23 yaşındaki Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti Sienna Weir, geçirdiği kazanın ardından yoğun bakımda tedavi görüyordu. Modelin yaşam desteği, ailesinin onayıyla kesildi.

Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti - 1

Kaza sonucu komaya giren ünlü model Sienna Weir 23 yaşında hayatını kaybetti. Avustralyalı Miss Universe finalistinin yaşam desteği ailesinin verdiği onayla kesildi.

N-LIFE HABERLERİ

Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti - 2

Daily Mail'in haberine göre, geçtiğimiz ay attan düşme sonucu komaya giren modelin yaşamının sona erdirilmesi kararı ailesi tarafından alındı.

Modeli temsil eden Scoopy Management adlı ajans, genç kadının fotoğraflarını paylaşarak "Sonsuza kadar kalbimizdesin" ifadelerini kullandı.

Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti - 3

Genç yaşta hayatını kaybeden modelin ölümüyle yıkılan sevgilisi Tom Bull, modelin son paylaşımına "Aşktan daha fazlası olan bir aşkla sevdik" dedi.

Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti - 4

Weir, 2022 yılında Avustralya'nın Miss Universe yarışmasında 27 finalist arasında yer aldı.

Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti - 5

Ünlü model, Sidney Üniversitesi'nden mezun oldu.

Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti - 6

Model, Miss Universe yarışmasından sonra modellik kariyerinde yükselişe geçti.

Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti - 7
Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti - 8
Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti - 9
Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti - 10
Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti - 11
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