Miss Universe finalisti Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti

Kaza sonucu komaya giren ünlü model Sienna Weir 23 yaşında hayatını kaybetti. Avustralyalı Miss Universe finalistinin yaşam desteği ailesinin verdiği onayla kesildi.
Daily Mail'in haberine göre, geçtiğimiz ay attan düşme sonucu komaya giren modelin yaşamının sona erdirilmesi kararı ailesi tarafından alındı.
Modeli temsil eden Scoopy Management adlı ajans, genç kadının fotoğraflarını paylaşarak "Sonsuza kadar kalbimizdesin" ifadelerini kullandı.
Genç yaşta hayatını kaybeden modelin ölümüyle yıkılan sevgilisi Tom Bull, modelin son paylaşımına "Aşktan daha fazlası olan bir aşkla sevdik" dedi.
Weir, 2022 yılında Avustralya'nın Miss Universe yarışmasında 27 finalist arasında yer aldı.
Ünlü model, Sidney Üniversitesi'nden mezun oldu.
Model, Miss Universe yarışmasından sonra modellik kariyerinde yükselişe geçti.