Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı
Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi belli oldu. Almanya doğumlu, 20 yaşındaki Ayliz Duman yarışmanın birincisi oldu. Yarışma sonrası mutluluğunu dile getiren Duman, çocukluk fotoğraflarını paylaştı.
TACIN SAHİBİ BELLİ OLDU
Miss Universe Türkiye güzellik yarışması dün akşam Taksim'de bir otelde gerçekleşti.
Miss Universe Türkiye'de birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olurken; ikinci İlayda Anık, 3'üncü Sude Alkan, 4'üncü Ezgi Yalçın, 5'inci Menekşe Aras oldu.