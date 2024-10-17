Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi belli oldu. Almanya doğumlu, 20 yaşındaki Ayliz Duman yarışmanın birincisi oldu. Yarışma sonrası mutluluğunu dile getiren Duman, çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 1

TACIN SAHİBİ BELLİ OLDU

Miss Universe Türkiye güzellik yarışması dün akşam Taksim'de bir otelde gerçekleşti.

Miss Universe Türkiye'de birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olurken; ikinci İlayda Anık, 3'üncü Sude Alkan, 4'üncü Ezgi Yalçın, 5'inci Menekşe Aras oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 2

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 3

Ayliz Duman, yarışma sonrasın duygularını dile getirdi. 

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Duman "İnanılmaz derecede heyecan verici bir geceydi ve bunu mümkün kılan herkese içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Katılan herkesin çabası, tutkusu ve özverisi gerçekten de unutulmaz bir gece olmasını sağladı" dedi.

Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 4

Duman sözlerine şöyle devam etti:

"Bu deneyimin bir parçası olduğum için inanılmaz derecede şanslı hissediyorum. Yarışmanın heyecanının ötesinde, bana verdiği en değerli şey hepinizle tanışma ve bağ kurma şansı oldu. Bu yolculuğu unutulmaz kıldınız ve bunun için çok minnettarım. Hepinizi seviyorum."

Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 5

Ayliz Duman daha sonra çocukluk fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 6

Duman'ın nostaljik kareleri büyük ilgi gördü.

Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 7

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR

Üniversite sınavına hazırlandığı bilinen Ayliz Duman, İngilizce ve Almanca biliyor.

Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 8

Almanya'da dünyaya gelen 20 yaşındaki güzellik kraliçesi, 1.75 boyunda.

Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 9
Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 10
Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 11
Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 12
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