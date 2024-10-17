Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Duman sözlerine şöyle devam etti:

"Bu deneyimin bir parçası olduğum için inanılmaz derecede şanslı hissediyorum. Yarışmanın heyecanının ötesinde, bana verdiği en değerli şey hepinizle tanışma ve bağ kurma şansı oldu. Bu yolculuğu unutulmaz kıldınız ve bunun için çok minnettarım. Hepinizi seviyorum."