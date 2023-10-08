Mithat Can Özer karavanla inzivaya çekildi

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile oyuncu Alina Boz ile dört yıllık birlikteliklerinin geçen yaz bitmesi üzerine karavanla inzivaya çekildi. Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşarken, Mithat Can Özer Portekiz'de hayatına devam ediyor.

Mithat Can Özer karavanla inzivaya çekildi - 1

Oyuncu Alina Boz (25), Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le (41) dört yıllık birlikteliğine geçen yaz nokta koyduktan kısa süre sonra adı birçok ünlü ile aşk dedikodusuna karışan yönetmen Umut Evirgen'le (33) yeni bir ilişkiye yelken açtı. İkilinin evlilik yolunda olduğu konuşulurken, Özer ise hayatına bambaşka biçimde devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Mithat Can Özer karavanla inzivaya çekildi - 2

Ayrılığın ardından Alina Boz ile Umut Evirgen sık sık aşk pozları verirken, Mithat Can Özer ise bir süre önce Portekiz'in Lizbon kentine yerleşti.

Mithat Can Özer karavanla inzivaya çekildi - 3

Lizbon'da inzivai bir hayat sürmeye başladığı öne sürülen Mithat Can Özer, karavandaki yaşamını gözler önüne seren sosyal medya paylaşımları yapıyor.

Mithat Can Özer karavanla inzivaya çekildi - 4

Takipçileri, Özer'in hüzünlü görünümüne vurgu yaparak, annesi gibi müzisyen olan Özer'e ülkesine dönüp yeniden müzik üretme çağrısı yaptı.

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