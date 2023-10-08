Mithat Can Özer karavanla inzivaya çekildi

Oyuncu Alina Boz (25), Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le (41) dört yıllık birlikteliğine geçen yaz nokta koyduktan kısa süre sonra adı birçok ünlü ile aşk dedikodusuna karışan yönetmen Umut Evirgen'le (33) yeni bir ilişkiye yelken açtı. İkilinin evlilik yolunda olduğu konuşulurken, Özer ise hayatına bambaşka biçimde devam ediyor.