Mithat Can Özer karavanla inzivaya çekildi
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile oyuncu Alina Boz ile dört yıllık birlikteliklerinin geçen yaz bitmesi üzerine karavanla inzivaya çekildi. Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşarken, Mithat Can Özer Portekiz'de hayatına devam ediyor.
Oyuncu Alina Boz (25), Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le (41) dört yıllık birlikteliğine geçen yaz nokta koyduktan kısa süre sonra adı birçok ünlü ile aşk dedikodusuna karışan yönetmen Umut Evirgen'le (33) yeni bir ilişkiye yelken açtı. İkilinin evlilik yolunda olduğu konuşulurken, Özer ise hayatına bambaşka biçimde devam ediyor.