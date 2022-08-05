Model Daniella Chavez taraftarı olduğu takımı satın alıyor

Haberler | 05.08.2022 - 10:18
Model Daniella Chavez taraftarı olduğu Şili liginde mücadele O'Higgins F.C'yi satın alıyor.
Taraftarı olduğu takımı satın almak için OnlyFans hesabı açan model Daniella Chavez burada 8 milyon dolar topladı.
Playboy modelliği de yapan Chavez'in takımı satın alması için toplamda 20 milyon dolar toplaması gerekiyor.
35 yaşındaki model 23 Temmuz'da da 5 milyon dolara ulaştığını duyurmuştu.
Şili merkezli bir radyoya konuşan Chavez şu ifadeleri kullandı: Benim yönetimimle takımı çok daha iyi yerlere getirebiliriz. Rancagua'ya büyük hedefleri olan, kazanan bir takımla dönebiliriz.