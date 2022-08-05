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Model Daniella Chavez taraftarı olduğu takımı satın alıyor

Haberler | 05.08.2022 - 10:18

Model Daniella Chavez taraftarı olduğu Şili liginde mücadele O'Higgins F.C'yi satın almak için 8 milyon dolar topladı. Chavez, 12 milyon dolar daha toplaması halinde hayali olan takımı satın alacak.

Model Daniella Chavez taraftarı olduğu takımı satın alıyor - 1

Model Daniella Chavez taraftarı olduğu Şili liginde mücadele O'Higgins F.C'yi satın alıyor.


Model Daniella Chavez taraftarı olduğu takımı satın alıyor - 2

Taraftarı olduğu takımı satın almak için OnlyFans hesabı açan model Daniella Chavez burada 8 milyon dolar topladı.


Model Daniella Chavez taraftarı olduğu takımı satın alıyor - 3

Playboy modelliği de yapan Chavez'in takımı satın alması için toplamda 20 milyon dolar toplaması gerekiyor.

Model Daniella Chavez taraftarı olduğu takımı satın alıyor - 4

35 yaşındaki model 23 Temmuz'da da 5 milyon dolara ulaştığını duyurmuştu.

Model Daniella Chavez taraftarı olduğu takımı satın alıyor - 5

Şili merkezli bir radyoya konuşan Chavez şu ifadeleri kullandı: Benim yönetimimle takımı çok daha iyi yerlere getirebiliriz. Rancagua'ya büyük hedefleri olan, kazanan bir takımla dönebiliriz.

N-LIFE HABERLERİ

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