Model Gisele Bünchen ve Tom Brady ayrı yaşıyor

FUTBOLU BIRAKMASINI İSTİYOR

Yakın zamanda Elle dergisine röportaj veren 42 yaşındaki model, Hardy’nin yaptığı sporun çok ‘şiddet içerdiğini’ ve onunla daha çok zaman geçirmek istediğini belirtmişti.

Modelin, Hardy'nin emeklilik kararını geciktirmesinden memnun olmadığı ve bunun evliliklerini olumsuz yönde etkilediği ortaya atılmıştı.