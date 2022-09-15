Model Gisele Bünchen ve Tom Brady ayrı yaşıyor

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 09:56 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 10:04
2009 yılında dünyaevine giren futbolcu Tom Brady ile ünlü Brezilyalı model Gisele Bünchen, bazı kaynaklara göre ayrı yaşıyor.
Hardy, geçtiğimiz şubat ayında emekliliğe ayrılma kararı almış ancak ardından ‘kişisel sebeplerden’ kısa bir dönem futbola ara vermişti.
Yakın zamanda Elle dergisine röportaj veren 42 yaşındaki model, Hardy’nin yaptığı sporun çok ‘şiddet içerdiğini’ ve onunla daha çok zaman geçirmek istediğini belirtmişti.
Modelin, Hardy'nin emeklilik kararını geciktirmesinden memnun olmadığı ve bunun evliliklerini olumsuz yönde etkilediği ortaya atılmıştı.
7 kere Super Bowl şampiyonluğu kazanan sporcunun şu sıralar emeklilik kararını kesinleştirme aşamasında olduğu belirtildi.
Hardy'nin mesleğinin ve emeklilik kararını geciktirmesinin, çiftin ayrı evlerde yaşama kararında etkili olduğu düşünülüyor.
Çiftin John Edward, Benjamin ve Vivian adında üç çocuğu bulunuyor.