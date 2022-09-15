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Model Gisele Bünchen ve Tom Brady ayrı yaşıyor

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 09:56 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 10:04

Ünlü süper model Gisele Bünchen ve Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady’nin evliliklerinde bazı problemler yaşadığı ortaya atıldı.

Model Gisele Bünchen ve Tom Brady ayrı yaşıyor - 1

2009 yılında dünyaevine giren futbolcu Tom Brady ile ünlü Brezilyalı model Gisele Bünchen, bazı kaynaklara göre ayrı yaşıyor.

Model Gisele Bünchen ve Tom Brady ayrı yaşıyor - 2

EMEKLİLİĞİ ERTELEDİ

Hardy, geçtiğimiz şubat ayında emekliliğe ayrılma kararı almış ancak ardından ‘kişisel sebeplerden’ kısa bir dönem futbola ara vermişti. 

Model Gisele Bünchen ve Tom Brady ayrı yaşıyor - 3

FUTBOLU BIRAKMASINI İSTİYOR

Yakın zamanda Elle dergisine röportaj veren 42 yaşındaki model, Hardy’nin yaptığı sporun çok ‘şiddet içerdiğini’ ve onunla daha çok zaman geçirmek istediğini belirtmişti.

Modelin, Hardy'nin emeklilik kararını geciktirmesinden memnun olmadığı ve bunun evliliklerini olumsuz yönde etkilediği ortaya atılmıştı.

Model Gisele Bünchen ve Tom Brady ayrı yaşıyor - 4

7 kere Super Bowl şampiyonluğu kazanan sporcunun şu sıralar emeklilik kararını kesinleştirme aşamasında olduğu belirtildi.

Model Gisele Bünchen ve Tom Brady ayrı yaşıyor - 5

Hardy'nin mesleğinin ve emeklilik kararını geciktirmesinin, çiftin ayrı evlerde yaşama kararında etkili olduğu düşünülüyor.

Model Gisele Bünchen ve Tom Brady ayrı yaşıyor - 6

Çiftin John Edward, Benjamin ve Vivian adında üç çocuğu bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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