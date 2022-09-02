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Model Lila Moss annesi Kate Moss'u taklit etti

Haberler - ntv.com.tr | 02.09.2022 - 14:18 - Son Güncelleme : 02.09.2022 - 14:50

Bir dönemin ünlü top modellerinden Kate Moss’un 30 yıl önceki hali, şu sıralar modellik kariyerinde yükselişe geçen kızına benzetildi.

Model Lila Moss annesi Kate Moss'u taklit etti - 1

90’lı yıllarda top model tanımını yaratan isimlerden Kate Moss, 19 yaşındaki kızına ilham oldu.

Model Lila Moss annesi Kate Moss'u taklit etti - 2

İngiliz modelin kariyerinin ilk yıllarında yer aldığı Calvin Klein kampanyasına çok benzer bir çekimde yer alan kızı Lila, annesine benzetildi.

Model Lila Moss annesi Kate Moss'u taklit etti - 3

48 yaşındaki model, yaklaşık 30 yıl önce yer aldığı kampanya ile kariyerinde hızlı bir yükselişe geçmişti.

Model Lila Moss annesi Kate Moss'u taklit etti - 4

Annesinin ayak izlerini takip eden genç model, pek çok moda dergisine kapak oldu. Moss, Fendi Chanel, Miu Miu ve Versace gibi ünlü markaların podyumunda yürüdü.

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