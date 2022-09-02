Model Lila Moss annesi Kate Moss'u taklit etti

Haberler - ntv.com.tr | 02.09.2022 - 14:18 - Son Güncelleme : 02.09.2022 - 14:50
90’lı yıllarda top model tanımını yaratan isimlerden Kate Moss, 19 yaşındaki kızına ilham oldu.
İngiliz modelin kariyerinin ilk yıllarında yer aldığı Calvin Klein kampanyasına çok benzer bir çekimde yer alan kızı Lila, annesine benzetildi.
48 yaşındaki model, yaklaşık 30 yıl önce yer aldığı kampanya ile kariyerinde hızlı bir yükselişe geçmişti.
Annesinin ayak izlerini takip eden genç model, pek çok moda dergisine kapak oldu. Moss, Fendi Chanel, Miu Miu ve Versace gibi ünlü markaların podyumunda yürüdü.