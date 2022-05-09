Model Shanina Shaik ilk çocuğuna hamile

Haberler - ntv.com.tr | 09.05.2022 - 11:41
Avustralyalı model Shanina Shaik, ilk bebeğine hamile olduğunu dün sosyal medya hesabından açıkladı.
31 yaşındaki Shaik, 'Anneler Günü'nde erkek arkadaşı Matthew Adesuyan ile bebek beklediklerini, büyüyen karnıyla verdiği pozlarıyla Instagram hesabından duyurdu.
Shaik gönderisini, "Hayatımın yeni aşkına, beni annen olarak seçtiğin için teşekkür ederim. Sana şunu söyleyebilirim ki senin rehberin, koruyucun ve en iyi arkadaşın olmaya hazırım" sözleriyle yayınladı.
Shaik paylaşımının devamında şu şözlere yer verdi:
“Gebeliğin bu değerli yolculuğunda her ay geçtikçe, anne olmanın rolünü öğreniyorum. Daha önce hiç yaşamadığım, kendimle ilgili bile olmayan bir duygu. Senin için her şeyi yaparım, senin için her şey olurum ve senin için her şeyi feda ederim.”
Shaik, paylaşımının devamında annesine duygusal ve övgü dolu sözler söyleyerek, “Bana annelik hakkında çok şey öğreten harika bir kadın tarafından büyütüldüm. Onun beni büyüttüğü gibi seni büyütmek istiyorum; nazik, sevecen ve düşünceli. Büyük hayaller kurup çok çalışman, hayatını tutkuyla yaşaman ve hedeflerin ne olursa olsun ulaşman için sana rehberlik etmek istiyorum” diye yazdı.
Ünlü model, bebeğine karşı duygularını şu sözlerle tamamladı:
"Hayat önüne ne çıkarırsa çıkarsın, senin için orada olacağımı ve bana güvenebileceğini bilmeni istiyorum. Tıpkı benim gibi, hayatınının her anında desteklenecek ve sevileceksin. Seni bugün dünyayla paylaşmak, Anneler Günü'nde alabileceğim en değerli hediye. Annen ve baban seninle tanışmak için sabırsızlanıyor.”
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Shaik ve Adesuyan çiftinin ne kadar süredir birlikte oldukları bilinmiyor.