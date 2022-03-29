Monaco Prensi Albert’in başı dertte

Haberler | 29.03.2022 - 11:50
Prens Albert (64) son zamanlarda çeşitli siyasi ve kişisel zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.
İddialara göre, İzlanda merkezli bir internet sitesi olan Les Dossiers du Rocher’da genellikle Monaco’daki emlak anlaşmalarıyla ilgili belgeler yayınlanmaya başladı.
Özellikle dört adama karşı çeşitli yolsuzluk iddiaları da yer alıyor. Bu isimler arasında Prens ve arkadaşları da var.
Prens Albert’e yakın bu dört ismin toplam milyarlarca euro’luk emlak acentesi anlaşmalarından kesinti yapmak için komplo kurdukları iddia ediliyor.
Albert ise iddiaları kabul etmeyerek Monaco Prensliği’nin kabul edilemez eylemler tarafından hedef alındığını söyledi.