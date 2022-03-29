Monaco Prensi Albert’in başı dertte

Haberler | 29.03.2022 - 11:50

Monaco Prensi Albert yolsuzluk iddialarıyla gündemde. Albert, iddiaların Monaco'yu karalamaya yönelik olduğunu savuncu.

Monaco Prensi Albert’in başı dertte - 1

Prens Albert (64) son zamanlarda çeşitli siyasi ve kişisel zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Monaco Prensi Albert’in başı dertte - 2

İddialara göre, İzlanda merkezli bir internet sitesi olan Les Dossiers du Rocher’da genellikle ’daki emlak anlaşmalarıyla ilgili belgeler yayınlanmaya başladı.

Monaco Prensi Albert’in başı dertte - 3

Özellikle dört adama karşı çeşitli yolsuzluk iddiaları da yer alıyor. Bu isimler arasında Prens ve arkadaşları da var.

Monaco Prensi Albert’in başı dertte - 4

Prens Albert’e yakın bu dört ismin toplam milyarlarca euro’luk emlak acentesi anlaşmalarından kesinti yapmak için komplo kurdukları iddia ediliyor.

Monaco Prensi Albert’in başı dertte - 5

Albert ise iddiaları kabul etmeyerek Monaco Prensliği’nin kabul edilemez eylemler tarafından hedef alındığını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER