Monaco Prensi Albert, eşi Charlene’e yılda 10 milyon sterlin ödüyor

YANINDA DURSUN DİYE ÖDEME YAPIYOR

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Monaco Prensi eşi Charlene’nin özellikle kraliyet etkinliklerine katılmasını istiyor. Bu nedenle kendisine yılda 10 milyon sterlin verdiği ve Prenses’in bu nedenle yanında yer aldığı söylentiler arasında yer alıyor.