Monaco Prensi Albert, eşi Charlene’e yılda 10 milyon sterlin ödüyor

Haberler - ntv.com.tr | 12.05.2022 - 09:57 - Son Güncelleme : 12.05.2022 - 10:13
Monaco Prensi Albert'in yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi gören ve etkinliklere katılmayan eşi Prenses Charlene’e kraliyet görevlerini yerine getirmesi için 10 milyon sterlin verdiği söyleniyor.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, Monaco Prensi eşi Charlene’nin özellikle kraliyet etkinliklerine katılmasını istiyor. Bu nedenle kendisine yılda 10 milyon sterlin verdiği ve Prenses’in bu nedenle yanında yer aldığı söylentiler arasında yer alıyor.
64 yaşındaki Prens’in eşi Charlene’e ‘aşırı gizli bir anlaşma’ imzalattığı ve onu yanında tutmak için ne gerekirse yaptığı iddia edildi.
8 ay Güney Afrika’da ve 4 ay da İsviçre’de ‘tükenmişlik’ tedavisi gören Prenses Charlene, uzun bir aradan sonra 68 yaşındaki eşi Prens Albert, yedi yaşındaki ikizleri Prenses Jacques ve Prenses Gabriella ile Monaco E-Prix yarışını izledi.
Prenses’in uzun bir arada sonra dönüşü Fransız ve dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak medyada dolaşan ‘Prenses boşuna dönmedi’ söylemleri, Prens’in kendisine bir anlaşma imzalattığı iddiasını güçlendiriyor.
Düğününde ağladığı için 'hüzünlü prenses' olarak anılan Charlene, uzun süre bir klinikte tedavi görmesinin ardından mart ayında saraya ve ailesine dönmüştü.
Saray basın açıklamasında, Prenses’in doktorlarıyla görüştükten sonra Monaco'ya dönüş kararı aldığını belirterek, Charlene'in sağlık açısından yeterince güçlenir güçlenmez resmi görevlerine kademeli olarak devam edeceğini duyurmuştu.
Prenses'in ayrıca "hala huzur ve sükunete ihtiyacı olduğu için, özel hayatlarına ve aile yaşantılarına saygı duyulmaya devam edilmesini istediği” belirtilmişti.