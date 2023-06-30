Monica Bellucci'den Tim Burton itirafı: Ona aşığım

Monica Bellucci ile Tim Burton'ın birlikte oldukları iddiaları şubat ayında ortaya çıkmış, ikili bugüne kadar sessiz kalmayı seçmişti.

58 yaşındaki İtalyan oyuncu Bellucci, 64 yaşındaki Amerikalı yönetmen hakkında ilk kez konuştu ve aşkını itiraf etti. Belluci, Burton'ı "sevdiğini" ve tanışmalarının "hayatta nadiren gerçekleşen" bir şey olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Burton'ın filminde de rol alan Bellucci, Fransız Elle dergisine verdiği röportajda, “Ne diyebilirim ki… Her şeyden önce iyi ki bu adamla tanışmışım. Hayatta nadiren rastlanan karşılaşmalardan biri… Adamı tanıyorum, onu seviyorum ve şimdi yönetmenle tanışacağım, başka bir macera başlıyor" dedi.

"Tim'e aşığım" diyen Bellucci, "Ve Tim Burton'a büyük saygım var" diye ekledi.