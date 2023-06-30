Monica Bellucci'den Tim Burton itirafı: Ona aşığım

Bir süredir Tim Burton ile aşk yaşadığı öne sürülen, ancak iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Monica Bellucci, birlikteliği hakkında ilk kez konuştu: Ona aşığım!

Monica Bellucci'den Tim Burton itirafı: Ona aşığım - 1

Monica Bellucci ile Tim Burton'ın birlikte oldukları iddiaları şubat ayında ortaya çıkmış, ikili bugüne kadar sessiz kalmayı seçmişti.

58 yaşındaki İtalyan oyuncu Bellucci, 64 yaşındaki Amerikalı yönetmen hakkında ilk kez konuştu ve aşkını itiraf etti. Belluci, Burton'ı "sevdiğini" ve tanışmalarının "hayatta nadiren gerçekleşen" bir şey olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Burton'ın filminde de rol alan Bellucci, Fransız Elle dergisine verdiği röportajda, “Ne diyebilirim ki… Her şeyden önce iyi ki bu adamla tanışmışım. Hayatta nadiren rastlanan karşılaşmalardan biri… Adamı tanıyorum, onu seviyorum ve şimdi yönetmenle tanışacağım, başka bir macera başlıyor" dedi.

"Tim'e aşığım" diyen Bellucci, "Ve Tim Burton'a büyük saygım var" diye ekledi.

N-LIFE HABERLERİ

Monica Bellucci'den Tim Burton itirafı: Ona aşığım - 2

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE BİRLİKTEYDİLER

14 Şubat Sevgililer Günü'nü Paris'te geçiren ve ilk kez el ele görüntülenen Monica Bellucci ve Tim Burton, romantik anlar paylaşırken, ikilinin çekilen fotoğrafları ise ünlü Paris Match dergisinin kapağına basılınca da ilişki yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

Monica Bellucci'den Tim Burton itirafı: Ona aşığım - 3

Tim Burton şu sıralar en tanınmış filmlerinden olan "Beterböcek"in ikincisini çekiyor. Monica Bellucci de filmde başrollerden birini üstleniyor ve çift, çekimlerin yapıldığı Londra’da birlikte.

Monica Bellucci'den Tim Burton itirafı: Ona aşığım - 4

Monica Bellucci ile Tim Burton’ın tanışıklığı aslında çok uzun yıllara dayanıyor. Paris Match dergisinin ileri sürdüğüne göre, 2006'da Cannes Film Festivali sırasında tanışan Bellucci ve Burton arkadaş oldular. Ancak o yıllarda Tim Burton oyuncu Helena Bonham Carter ile birlikteydi.

Monica Bellucci'den Tim Burton itirafı: Ona aşığım - 5

16 YILDIR TANIŞIYORLAR

Aslında 16 yıldır tanışan Monica Bellucci ve Tim Burton ikilisinin, geçen ekim ayında Lumiere Film Festivali'nde yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin yolları 16 yıl sonra, 2020’nin ekim ayında yeniden kesişti. Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Lumiere Film Festivali'nde Tim Burton’a yaşam boyu başarı ödülü verildi.

Ödülü usta yönetmene takdim edense Monica Bellucci oldu. Magazin basınına göre aylardır saklı devam eden aşk da işte bu tören sırasındaki yakınlaşma sırasında başladı.

Monica Bellucci'den Tim Burton itirafı: Ona aşığım - 6

Bellucci'nin aktör Vincent Cassel ile evliliğinden Deva ve Leonie adında iki kızı bulunuyor.

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