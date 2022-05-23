Morgan Freeman, Rusya'ya girişi yasaklanan 963 Amerikalı listesine girdi

Haberler - ntv.com.tr | 23.05.2022 - 12:03 - Son Güncelleme : 23.05.2022 - 12:05
‘Esaretin Bedeli’ ve ‘Yedi’ gibi kült filmlerle tanınan ünlü Amerikalı oyuncu Morgan Freeman’ın Rusya’ya gitmesi ‘kalıcı’ olarak yasaklandı. Kremlin’in ‘Kara Listesi’ne giren oyuncu, Rusya’ya girmesi yasaklanan 963 Amerikalı’nın arasına girdi.
Freeman’ın ‘Kara Liste’ye alınması ise 2017’de yayınlanan bir videoya dayanıyor.
Freeman, videoda Amerika’nın iç ilişkilerine ve demokrasisine karışan Rusya’yı eleştiren bazı yorumlarda bulunmuştu.
CNN’nin haberine göre, oyuncunun The Committee to Investigate Russia (Rusya’yı Denetleyen Komite) adlı organizasyon için bu videoyu çektiği belirtildi.
'The Princess Bride' ve 'When Harry Met Sally' gibi filmlerle bilinen ve bu video klibi yöneten Rob Reiner da Kremlin’in Rusya’ya girmesi yasaklanan Amerikalılar listesine girdi.
84 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve eski ABD first lady’si Hilary Clinton da listedeki isimlerden.
2018 ‘de hayatını kaybeden Amerikalı Senatör John McCain, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Rusya’ya girmesi yasaklanan siyasi figürlerden birkaçı.