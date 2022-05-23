Morgan Freeman, Rusya'ya girişi yasaklanan 963 Amerikalı listesine girdi

Haberler - ntv.com.tr | 23.05.2022 - 12:03 - Son Güncelleme : 23.05.2022 - 12:05

Amerikalı efsane oyuncu Morgan Freeman, Rusya’ya girmesi yasaklanan 963 Amerikalı'nın arasına girdi. Kremlin’in ‘Kara Listesi’ne giren oyuncu, yakın zamanda 2016 yılında Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale etmesiyle ilgili konuşmuştu.

Morgan Freeman, Rusya'ya girişi yasaklanan 963 Amerikalı listesine girdi - 1

‘Esaretin Bedeli’ ve ‘Yedi’ gibi kült filmlerle tanınan ünlü Amerikalı oyuncu Morgan Freeman’ın ’ya gitmesi ‘kalıcı’ olarak yasaklandı. Kremlin’in ‘Kara Listesi’ne giren oyuncu, Rusya’ya girmesi yasaklanan 963 Amerikalı’nın arasına girdi.

Morgan Freeman, Rusya'ya girişi yasaklanan 963 Amerikalı listesine girdi - 2

BİR VİDEODA YER ALDI

Freeman’ın ‘Kara Liste’ye alınması ise 2017’de yayınlanan bir videoya dayanıyor.

Morgan Freeman, Rusya'ya girişi yasaklanan 963 Amerikalı listesine girdi - 3

RUSYA'YI ELEŞTİRDİ

Freeman, videoda Amerika’nın iç ilişkilerine ve demokrasisine karışan Rusya’yı eleştiren bazı yorumlarda bulunmuştu.

Morgan Freeman, Rusya'ya girişi yasaklanan 963 Amerikalı listesine girdi - 4

CNN’nin haberine göre, oyuncunun The Committee to Investigate Russia (Rusya’yı Denetleyen Komite) adlı organizasyon için bu videoyu çektiği belirtildi.

Morgan Freeman, Rusya'ya girişi yasaklanan 963 Amerikalı listesine girdi - 5

KLİBİN YÖNETMENİ DE YASAKLI

'The Princess Bride' ve 'When Harry Met Sally' gibi filmlerle bilinen ve bu video klibi yöneten Rob Reiner da Kremlin’in Rusya’ya girmesi yasaklanan Amerikalılar listesine girdi.

Morgan Freeman, Rusya'ya girişi yasaklanan 963 Amerikalı listesine girdi - 6

ONLAR DA LİSTEDE

84 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve eski ABD first lady’si Hilary Clinton da listedeki isimlerden.

Morgan Freeman, Rusya'ya girişi yasaklanan 963 Amerikalı listesine girdi - 7

2018 ‘de hayatını kaybeden Amerikalı Senatör John McCain, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Rusya’ya girmesi yasaklanan siyasi figürlerden birkaçı.

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