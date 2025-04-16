Morgan Freeman'ın küpelerinin sırrı: Yıllar sonra açıkladı

Million Dollar Baby, The Shawshank Redemption ve Wanted gibi projelerde rol alan dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman, yıllardır kulağından çıkarmadığı küpelerinin sırrını açıkladı.

Morgan Freeman'ın küpelerinin sırrı: Yıllar sonra açıkladı - 1

Şöhrete kavuştuğundan beri aynı küpeleri taktığı gözlemlenen Freeman, bu küpelerin kendisi için bir aksesuarın çok ötesinde olduğunu anlattı.

DENİZCİ GELENEĞİYMİŞ

ABD'li aktör, küpelerin sırrını ''Eğer bilmediğim bir yerde ölürsem, bu küpeler bana bir tabut alabilecek kadar değerli. Eskiden denizciler de bu yüzden küpe takarlardı ve ben de bu geleneği sürdürüyorum'' sözleriyle anlattı.

Kendisini 'mavi suların adamı' olarak tanımlayan ünlü isim, bu şekilde denize olan tutkusunu da göstermiş olduğunu söyledi.

Freeman, küpe alışkanlığında  The Crimson Pirate filmindeki Burt Lancaster karakterinin etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

N-LIFE HABERLERİ

Morgan Freeman'ın küpelerinin sırrı: Yıllar sonra açıkladı - 2

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Akademi Ödülü ve Altın Küre Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül alan Freeman, Empire tarafından 2022'de yapılan bir okuyucu anketinde, tüm zamanların en iyi 50 oyuncusundan biri olarak seçilmişti.

Morgan Freeman'ın küpelerinin sırrı: Yıllar sonra açıkladı - 3

TACİZ İDDİALARI

Yaklaşık 60 yıllık sanat hayatına sayısız proje sığdıran yıldız isim, yalnızca kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

2018 yılında 8 kadını taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Morgan Freeman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Beni tanıyan ya da benimle çalışan herkes, kimseyi kasten rahatsız etmediğimi bilir'' açıklamasını yapmıştı.

Morgan Freeman'ın küpelerinin sırrı: Yıllar sonra açıkladı - 4

Gazetecilerin yürüttüğü araştırma kapsamında 16 kadınla görüşülmüş, görüşülen kadınlardan sekizi aktör tarafından taciz ya da uygunsuz davranışa maruz kaldığını öne sürmüştü. 

Ancak Morgan Freeman ve sözcüsünden gelen açıklamalarda, bu iddialar kesin bir dille reddedildi.

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