Morgan Freeman'ın küpelerinin sırrı: Yıllar sonra açıkladı

Şöhrete kavuştuğundan beri aynı küpeleri taktığı gözlemlenen Freeman, bu küpelerin kendisi için bir aksesuarın çok ötesinde olduğunu anlattı.

DENİZCİ GELENEĞİYMİŞ

ABD'li aktör, küpelerin sırrını ''Eğer bilmediğim bir yerde ölürsem, bu küpeler bana bir tabut alabilecek kadar değerli. Eskiden denizciler de bu yüzden küpe takarlardı ve ben de bu geleneği sürdürüyorum'' sözleriyle anlattı.

Kendisini 'mavi suların adamı' olarak tanımlayan ünlü isim, bu şekilde denize olan tutkusunu da göstermiş olduğunu söyledi.

Freeman, küpe alışkanlığında The Crimson Pirate filmindeki Burt Lancaster karakterinin etkili olduğunu da sözlerine ekledi.