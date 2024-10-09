Müge Anlı'da eşi tarafından Kenan imirzalıoğlu'na benzetilen adam sosyal medyanın gündemine oturdu

Sevgilisi tarafından 2 milyon dolandırıldıktan sonra Müge Anlı'ya başvuran İbrahim isimli adam, eşi tarafından Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilince sosyal medyanın gündemine oturdu.

Müge Anlı'da eşi tarafından Kenan imirzalıoğlu'na benzetilen adam sosyal medyanın gündemine oturdu - 1

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya katılan İbrahim isimli adam, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi tarafından 2 milyon dolandırıldı.

Eşi Esma'nın bütün altınlarını genç sevgilisine kaptırdığını söyleyen adam, ''Ben büyük bir hata yaptım. Ona 100 bin TL'lik cep telefonu aldım. Kızlarına kurs parası ödedim. Otellere falan gittik'' ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı'da eşi tarafından Kenan imirzalıoğlu'na benzetilen adam sosyal medyanın gündemine oturdu - 2

Ancak asıl dikkat çeken detay ise Esma'nın, kocası İbrahim'i Kenan İmirzalıoğlu'na benzetmesiydi. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen bu benzetme hakkında birçok tweet atıldı.

Müge Anlı'da eşi tarafından Kenan imirzalıoğlu'na benzetilen adam sosyal medyanın gündemine oturdu - 3

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ''Kenan İmirzalıoğlu'nun emekli maaşı alan hali'' ve ''Şaka sandım ama gerçekten benziyormuş'' gibi yorumlarda bulundu.

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