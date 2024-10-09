Müge Anlı'da eşi tarafından Kenan imirzalıoğlu'na benzetilen adam sosyal medyanın gündemine oturdu
Sevgilisi tarafından 2 milyon dolandırıldıktan sonra Müge Anlı'ya başvuran İbrahim isimli adam, eşi tarafından Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilince sosyal medyanın gündemine oturdu.
Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya katılan İbrahim isimli adam, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi tarafından 2 milyon dolandırıldı.
Eşi Esma'nın bütün altınlarını genç sevgilisine kaptırdığını söyleyen adam, ''Ben büyük bir hata yaptım. Ona 100 bin TL'lik cep telefonu aldım. Kızlarına kurs parası ödedim. Otellere falan gittik'' ifadelerini kullandı.