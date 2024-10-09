Müge Anlı'da eşi tarafından Kenan imirzalıoğlu'na benzetilen adam sosyal medyanın gündemine oturdu

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya katılan İbrahim isimli adam, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi tarafından 2 milyon dolandırıldı.

Eşi Esma'nın bütün altınlarını genç sevgilisine kaptırdığını söyleyen adam, ''Ben büyük bir hata yaptım. Ona 100 bin TL'lik cep telefonu aldım. Kızlarına kurs parası ödedim. Otellere falan gittik'' ifadelerini kullandı.