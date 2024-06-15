Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evliliği olan Müge Boz, ikinci kez anne oldu. Bebeğin cinsiyetini doğumda öğrenen Boz, 1 Haziran'da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu, evlilik yıl dönümünden romantik kareler paylaştı. Erdeniz de "Büyüyen ailemizle birlikte daha da çok eğleneceğimiz yıllara" diyerek birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.

Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 1

2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikah masasına oturan oyuncu Müge Boz, 1 Haziran'da ikinci kez anne oldu.

Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Müge Boz, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, oğullarına Rika adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 2

Boz ile Erdeniz, 5'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Boz, eşiyle çıktığı romantik akşam yemeğinden paylaşım yaptı.

Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 3

Boz paylaşımlarına "13.06 evlilik yıl dönümümüz bizim. Seninle doyasıya sohbet etmeyi ne kadar çok özlemişim dün çıktığımız yemekte fark ettim... Tabi hamilelik hormonlarının gergo'luğundan da kurtulduğum için heralde pek bir şekerdik, doyamadım sana, hem bakmaya hem öpmeye hem de muhabbetine güzel bebeğim. Yıllar geçtikçe 'İyi ki hayat rüzgarına bıraktık da kendimizi, buralara kadar uçuştuk' diyorum. 2 çocuklu bir aile oluvermekten çok daha fazlasını kattık birbirimize" notunu düştü.

Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 4

Oyuncu sözlerine "Havai fişeklerin ışıltısı gibi parıl parıl, coşku dolu nice yıllarımız oluyor. Sönmeyen mumlar gibi aşkımız hep canlı kalıyor. Seninle hayata hep cheers diyoruz. İçi çikolata kreması dolgulu, közlenmiş kapya biber tatlısı gibi hep yenilikler, farklı tatlar, deneyimler peşindeyiz... Yeri geliyor slow motion, yeri geliyor close up'ta izliyoruz seninle bu dünyayı, deneyimlerimizi, anlarımızı... Ve öyle de oldu. Hep varız, Sen, Ben, Vina, Rika, Hector... Yıldızlar kadar seviyorum seni, çok çok çok beğeniyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun bitanem" diye devam etti.

Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 5

Caner Erdeniz de sosyal medya hesabından birçok kare paylaşarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Erdeniz "13/06/19. 5th Anniversary. Yolculuğumuzun her anını unutulmaz kıldığın için teşekkürler. Büyüyen ailemizle birlikte daha da çok eğleneceğimiz yıllara. Seni çok seviyorum" diyerek bu kareleri paylaştı....

Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 6
Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 7
Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 8
Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 9
Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 10
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