Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması
Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evliliği olan Müge Boz, ikinci kez anne oldu. Bebeğin cinsiyetini doğumda öğrenen Boz, 1 Haziran'da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu, evlilik yıl dönümünden romantik kareler paylaştı. Erdeniz de "Büyüyen ailemizle birlikte daha da çok eğleneceğimiz yıllara" diyerek birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.
2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikah masasına oturan oyuncu Müge Boz, 1 Haziran'da ikinci kez anne oldu.
Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Müge Boz, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, oğullarına Rika adını verdi.