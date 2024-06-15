Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

Oyuncu sözlerine "Havai fişeklerin ışıltısı gibi parıl parıl, coşku dolu nice yıllarımız oluyor. Sönmeyen mumlar gibi aşkımız hep canlı kalıyor. Seninle hayata hep cheers diyoruz. İçi çikolata kreması dolgulu, közlenmiş kapya biber tatlısı gibi hep yenilikler, farklı tatlar, deneyimler peşindeyiz... Yeri geliyor slow motion, yeri geliyor close up'ta izliyoruz seninle bu dünyayı, deneyimlerimizi, anlarımızı... Ve öyle de oldu. Hep varız, Sen, Ben, Vina, Rika, Hector... Yıldızlar kadar seviyorum seni, çok çok çok beğeniyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun bitanem" diye devam etti.