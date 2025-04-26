Müge Boz'dan romantik kutlama: "İyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda"

Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Müge Boz'dan romantik kutlama: "İyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda" - 1

Caner Erdeniz ile 2019 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Vina adında bir kızı olan Müge Boz, 1 Haziran 2024'te ikinci kez anne oldu. Ünlü çift oğullarına Rika adını verdi.

Çat Kapı Aşk, Akıncı, Geçmiş Olsun ve Cenazemize Hoş Geldiniz gibi yapımlarla tanınan Müge Boz, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Müge Boz'dan romantik kutlama: "İyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda" - 2

Boz, eşi Caner Erdeniz'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

Müge Boz'dan romantik kutlama: "İyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda" - 3

41 yaşındaki Boz, "Nisan ayı bir başkadır bizde. İyi ki doğduk, iyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda sevgilim. Seninle en güzel seninle en mutlu. Çok beğeniyorum." notuyla paylaşım yaptı.

Müge Boz'dan romantik kutlama: "İyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda" - 4

Boz, oğlu Rika ile eşinin fotoğrafına ise "Caner ve 37 yıl önceki Caner" notunu düştü.

Müge Boz'dan romantik kutlama: "İyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda" - 5

RİKA'NIN ANLAMINI AÇIKLADI

Boz, oğlunun isminin neden Rika olduğu hakkında "Biz aslında Rika ismine Kosta Rika tatilinde karar verdik. Elvin Levinler'in eşi Bülent önerdi. Bizim de hoşumuza gitti, anlamlarını araştırmaya başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu "Rika, varlık içinde, refah içinde anlamına geliyor. Japonca'da barış içindeki hükümdar demek. Arapça'da ise eski zamanlarda kullanılan çok özel bir yazı biçimi anlamında" demişti.

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