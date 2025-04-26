Müge Boz'dan romantik kutlama: "İyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda"

Caner Erdeniz ile 2019 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Vina adında bir kızı olan Müge Boz, 1 Haziran 2024'te ikinci kez anne oldu. Ünlü çift oğullarına Rika adını verdi.

Çat Kapı Aşk, Akıncı, Geçmiş Olsun ve Cenazemize Hoş Geldiniz gibi yapımlarla tanınan Müge Boz, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.