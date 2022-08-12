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Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım

Haberler - ntv.com.tr | 12.08.2022 - 17:24 - Son Güncelleme : 12.08.2022 - 17:25

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, 84 yaşında hayatını kaybeden babası ve kardeşinin yer aldığı bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, "Babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni" diyerek duygusal bir paylaşım yaptı. İşte oyuncunun nostaljik paylaşımı ve diğer ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları...

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 1

Murat Arkın

Yakın zamanda babası Cüneyt Arkın'ı kaybeden Murat Arkın, sosyal medya hesabından babasına dair bir anısını şu sözlerle paylaştı:

"Ne muhteşem bir geceydi. Daha dün salıncakta otururken diyordum "babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni" diye.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 2

"Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşli yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşcasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda."

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 3

Melek Baykal

Oyuncu Melek Baykal, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 4

Ünlü oyuncu, gönderisine "Yaş 19 sanırım... Kardeşim Samim'le dans ediyoruz" notunu düştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 5

İlber Ortaylı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2020 yılında 102 yaşındayken kaybettiği, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Rus Dili/Edebiyatı hocası olan annesi Şefika Ortaylı ile nostaljik fotoğrafını paylaştı. Anneler Günü kutlaması için Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına, "Validem ihtilal yılında doğdu. Uzun, hadiseli bir ömür geçirdi. İkinci Cihan Harbi’ni yaşadı. Memleketine, diline, teşhir etmemekle birlikte dini kurallara çok bağlı olarak yaşadı" diye yazdı.

Ortaylı annesi için ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Çok tuhaf, mutlu zamanı Avrupa’da hemen harbin sonrasıdır. Memlekete çok çabuk intibak etti; Türk edebiyatını ve tarihini iyi okumaya dikkat ederdi. Gramer bilgisi çok derindi; bizim üzerimizde etkili oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde hocalık yaptı. Ondan öğrendiğim bir şey var: Önünüze gelen öğrenci ana babanın seçemediği evlat gibidir. Suret-i katiyede sadece dinlerine, milliyetlerine göre değil, siyasi düşüncelerine göre de ayrım yapamazsınız.

Solcu değildi ama solcu talebelerini de çok severdi, onlar da onu severdi. Hayatında en takdir ettiği öğrencilerinden biri Ataol Behramoğlu’ydu. Ataol’un da onu sevdiğini biliyorum. Öğretmenler Günü'nde yazılar yazardı. Ondan öğrendiğim bu sistemi, öğretim hayatım boyunca hep uyguladım."

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 6

"Yer yer bize karşı çok sert, yer yer de çok yumuşak ama prensip olarak ayakta durmamıza dikkat eden bir eğitimi vardı. Hiç şımartmazdı. Beni şımartması ancak çok ihtiyarladığı benim de artık olgunluk çağına dayandığım sıradaydı.

Kendisini bir gün derse de çağırdım. Bu dersler ikiye üçe de çıktı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeyken Rus Edebiyatı Tarihi anlattı. Salon doldu. Hatta rahmetli Muhibbe Darga bile oradaydı. Bu konferansların sonunda Mete Tunçay kendine has tatlı muzipliklerden birini yaptı. 'Şefika Hanım Ankara Üniversitesi’nde üye değil mi?' 'Evet.' 'O zaman bir dilekçe yazalım; İlber’i atsınlar annesi gelip ders versin' dedi.

Sohbeti yerindeydi, şiir kültürü çok zengindi; Puşkin’den bir eseri okur anında tercümesini yapardı. Hiç şüphesiz ki onu öyle hatırlamak istiyoruz. Her şeyi bir arada yapabilen ve çocukları yetiştirebilen biriydi. O kuşakta böyleleri vardı, annem tek değildi. Bugünün annelerine de aynı sabır ve dayanıklılığı tavsiye ediyoruz, lazımdır."

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 7

Gülse Birsel

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, arşi,viğnden Cem Yılmaz'lı fotoğrafı çıkararak Instagram sayfasında paylaştı. Birsel, "Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem’le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba maytap. Vay be" notunu yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 8

Okul yılların birbirini tanımayan Birsel ve Yılmaz, şimdi komedide Türkiye'nin en iyi isimleri arasında.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 9

Nil Karaibrahimgil

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerini zamanda yolculuğa çıkardı. 

Karaibrahimgil, kendisi gibi ünlü olan ve oyunculuk yapan kız kardeşi Işıl Mete ile çocukluk fotoğrafını yayınladı. Nil Karaibrahimgil, gönderisine, "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi... Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya" notunu düştü. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 10

Karaibrahimgil'in kardeşi, aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Hiç bitmez ki!" sözleriyle karşılık verdi.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 11

Işıl Mete

Kariyerine oyuncu olarak devam eden Işıl Mete, 'Hile' ve 'Gölgedekiler' isimli dizilerin yanı sıra birçok reklam filminde oynadı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 12

Mabel Matiz

Memleketi Mersin'e giden Mabel Matiz, paylaşımlarında üzerinden yıllar geçmiş bu aile fotoğrafına da yer verdi.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 13

Matiz annesiyle çekilen yer aldığı karelere, "Ana yurdum ekspres" mesajını yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 14

Tarkan

'Megastar' Tarkan, çocukluk fotoğrafını sosyal medya takipçileriyle paylaştı. 48 yaşındaki sanatçı, fotoğrafının altına, "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün tbt’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman" mesajını yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 15

Pop müziğin güçlü ismi, 17 Ekim 1972 doğumlu.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 16

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden arkadaşı Turgay Ozaner ile fotoğrafının altına "Eskilere dayanan dostluğun ispatı" yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 17

Ilıcalı daha önce ise çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 18

Ilıcalı fotoğrafın altına  "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto" notunu düşmüştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 19

Ünlü şarkıcı Teoman, annesi Şaziment Yakupoğlu ile yer aldığı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İçine kapanık ve kitaplara düşkün bir çocuk olduğunu söyleyen sanatçı, çocukluğunu şöyle anlattı:

"Ben topraklarımın değil, odamın insanıyım. Çocukken arkadaşlarımla futbol, misket oynamak yerine odama kapanıp kitaplarla vakit geçirirdim. Annemse küçükken yaşıtlarımla kaynaşayım isterdi. İnsanlarla konuşmaktan utandığım için evde tek başıma oturuyorum diye endişelenirdi. Gerçi değişen bir şey yok, hala öyle... O yıllarda kitaplara fazlaca düşkündüm ve kitap bizde pek de matah bir şey sayılmıyordu. Hele kuzenim sürmenaj olunca, annem korktu. Çok okuyanların kafayı yediğini düşünüyordu. Okurken çok heyecanlanır, adeta kitabın içine girerdim. Annem, 'Açma öyle gözlerini' derdi."

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 20

Teoman

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 21

Serenay Sarıkaya

"Küçük ben!"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 22

Serenay Sarıkaya

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 23

Onur Buldu 

'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, yıllar önce meslektaşı Sarp Apak ve yakın arkadaşı Mehmet Demiralp ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

Buldu, Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, "Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken..." notunu düştü. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 24

Onur Buldu

39 yaşındaki oyuncunun nostaljik fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isimler de fotoğrafa kayıtsız kalamadı. Hasibe Eren, "Sarp’ın o yaştaki yaşam sevinci?" notunu düşerken, Aylin Kontante ve Uğur Bilgin ise fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 25

Menderes Samancılar

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
Birçok filmde başrol oynayan Samancılar’ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı bir kebapçının duvarını süslüyor. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 26

Menderes Samancılar

Samancılar’ın hem günümüzde çektirdiği hem de çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 27

Fazıl Say

"Ankara 1975"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 28

Fazıl Say

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 29

Hüsnü Şenlendirici

"35 Yıl sonra aynı yerde... Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 30

Hüsnü Şenlendirici

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 31

Behzat Uygur

"Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 32

Behzat Uygur

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 33

Cüneyt Arkın

"İstanbul Koyu 1960’lı yıllar"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 34

Cüneyt Arkın

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 35

Bige Önal

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Rüyalarda buluşalım" mesajını yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 36

Bige Önal

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 37

Nesrin Cavadzade

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 38

Nesrin Cavadzade

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 39

Fazıl Say: 1970, Ankara, ilk vesikalık

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 40

Fazıl Say

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 41

Merve Çağıra: (sağdaki ben) ve kuzenim Zeynep

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 42

Merve Çağıran

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 43

Jennifer Garner

Şimdi 48 yaşında olan ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını paylaşarak, saç modelinin kötü olduğuna vurgu yaptı ve şimdiki kuaförüne minnettar olduğunu dile getirdi. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 44

Jennifer Garner

Garner, "Bazen 8 dolarlık saç kesimi işe yarıyordu, ama bazen de hiç iyi olmuyordu" şeklinde esprili bir çocukluk paylaşımı yaptı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 45

Jennifer Aniston

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 46

Jennifer Aniston

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 47

Gigi Hadid

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 48

Gigi Hadid

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 49

Miranda Kerr

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 50

Miranda Kerr

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 51

Kariyerine 7 yaşında başlayan ve şimdi 27 yaşında olan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez 10 yaş halini sosyal medyada paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 52

Selena Gomez

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 53

Dua Lipa

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 54

Dua Lipa

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 55

Josephine Skriver

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 56

Josephine Skriver

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 57

Cara Delevingne

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 58

Cara Delevingne

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 59

Miguel Herran

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 60

Miguel Herran

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 61

Yılmaz Erdoğan, küçük kardeşi Deniz Erdoğan ile çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 62

Yılmaz Erdoğan ve küçük kardeşi Deniz Erdoğan

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 63

Çukur dizisinde Cumali Koçavalı karakterine hayat veren Necip Memili çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 64

Memili fotoğrafın altına "Yıllar yıllar önce, kuzenler. Beni bul" notu düştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 65

Ünlü şarkıcı Göksel, okul yıllarına ait yıllık fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 66

Göksel

"Çocukluk fotoğraflarım hep kısa saçlı... O sıralar en sevmediğim soru; kız mısın, oğlan mısın?"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 67

Ebru Gündeş

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 68

Ebru Gündeş

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 69

Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafa, "Çocukken iki kere kaçmıştım da ben evden; ilkinde dünyada oynarken bulmuşlardı, ikincisinde ise hala aramaktalar" notunu düştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 70

Mustafa Üstündağ

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 71

Daha önce okul yıllığı da ortaya çıkan Göksel Göksel şöyle anlatılmıştı:
"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadaşımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 72

Mazhar Alanson

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 73

Mazhar Alanson

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 74

Ezgi Mola

Son olarak Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle beyazperde de boy gösteren Mola, daha önce de çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamıştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 75

34 yaşındaki Mola, çocukluk karesine "Korkma Ezgi’ciğim, her şey geçiyor. Kalbi kötü olanlar da bi şekilde gidiyor..." mesajını yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 76

Mola daha önce ise 1984'te çekilmiş bir karesini ve paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle !" Dönemimin Ramazan abisiymişim"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 77

Eda Ece 

"Annemin evinde ilkokul fotoğrafımı buldum"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 78

Eda Ece

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 79

Merve Boluğur

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 80

Merve Boluğur

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 81

BÜLENT İNAL

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 82

İnal fotoğrafa şu mesajı yazdı: Yıl galiba 1984-85 Üsküdar Örnek Mahallesi Örnek İlkokulu. Ayakta sağdan ikinci. Vay be. Tüm arkadaşlara selamlar. Sevgiyle anmak isteyeceğim bir öğretmenim olmasını çok isterdim. Fakat olmadı. Bütün ilkokul hayatım boyunca neredeyse her gün bizi dövdü. Kafamızı tahtaya vurarak tokat atarak cetvelle sopayla. Bir bahane arardı hep dövmek için. Bazen sorular sorardı tek tek döverdi bazen de bütün sınıfı bir bahaneyle sıra dayağından geçirirdi. İlkokul bitince ailelerimize haber yollamıştı okutmanıza gerek yok bişey olmaz bunlardan diye. Dışarıda onu görünce arabaların altına saklanan arkadaşlarım vardı. Adı bizde kalsın. Torunları vardır ailesi vardır onları üzmeyelim. Neyse. Çocukluğum güzel bir mahallede güzel insanlarla geçti. Örnek mahallesine selam olsun.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 83

İnal, daha önce ise kardeşleriyle çocukluk yıllarına ait çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına yükleyerek, "Abim, ablam, ben..." yazmıştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 84

Deniz Çakır

"Seni çok özledim"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 85

Deniz Çakır

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 86

Ezgi Mola

"Bu yıl da bol bol kokoreç yedim. Şimdi yine tutuşup dikkat etmeye başladım (Belim ağrımaya başladı)
Olayın temeline indiğimde acı gerçekle karşılaştım, meğer ben zaten 3 aylıkken 1 yaşında görünen bir yağ hücresiymişim"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 87

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin, yeni projelerinden 'Dans Et'in klibini sevenleriyle buluşturdu. Klipte, sanatçının ailesine ve çocukluğuna ait görüntüler yer alıyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 88

Hayko Cepkin’in geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan yeni projesi ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’, listelerde en üst sıralarda yer alırken, projenin ilk klibi ‘Kabul Olur’ şarkısına çekilmişti.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 89

Ahu Yağtu 

""O yasta kiz kiza dans vardi. Stilimden tabi ki de odun vermedigim yillar... Ha o zamanlarin bir ritueli olarak o sac ortadan cat diye kesilmis ve delik kalmis"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 90

Projenin ikinci klibi ise ‘Dans Et’ şarkısına çekilirken, yarın ilk kez yayınlanacak klipte sanatçının ailesine ve çocukluk yıllarına ait enstantanelerin yanı sıra 70’li yılların İstanbul’unun nostaljik görüntülerine yer verildi.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 91

Hayko Cepkin'in aile kavramını, iyi bir aile olabilmenin yükünü kendi penceresinden anlattığı şarkıda, bir annenin ve bir babanın, evladına duyduğu sonsuz sevgisi, fedakârlığı ve karşılıklı minneti müziğin güçlü dili kullanılarak ifade ediliyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 92

Klipte, Cepkin'in annesiyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafları yer alıyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 93

Russell Crowe

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 94

Russell Crowe

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 95

Cenk Tosun

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 96

Cenk Tosun ve ablası

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 97

Serel Yereli

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 98

Serel Yereli

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 99

Beste Kökdemir

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 100

Beste Kökdemir

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 101

Candan Erçetin

Candan Erçetin, Kıbrıs'ta 2 konser verdi. Ünlü sanatçıya konserde üzerinde çocukluk fotoğrafının bulunduğu bir pasta ile sürpriz yapıldı.

Üzerinde 3 yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu pastaya hem de üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz" dedi.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 102

Candan Erçetin

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 103

Seda Bakan

"Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 1990 Gebze"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 104

Seda Bakan

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 105

Muazzez Ersoy

Çocukluğu ve gençlik yılları Beyoğlu'nda geçen Muazzez Ersoy sosyal medyadan nostaljik bir paylaşımda bulundu. 60 yaşındaki sanatçı paylaştığı fotoğrafı "Kasımpaşa" notuyla yayınladı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 106

Muazzez Ersoy

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 107

Meryem Uzerli

Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabında  çocukluk fotoğrafını paylaştı.  

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 108

Uzerli daha önce ise ablası ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 109

Meryem Uzerli ve Canan Uzerli'nin ikiz kardeş gibi benzerliği dikkat çekti. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 110

Mazhar Alanson

Usta sanatçı Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 111

Mazhar Alanson

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 112

Gülse Birsel 

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu. Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde." 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 113

Büşra Develi

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 114

Büşra Develi

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 115

Dilan Çiçek Deniz

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 116

Dilan Çiçek Deniz 

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, çocukluk fotoğrafını, "Anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir’de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken.. Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum... Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum. Seneca belirsizlikle ilgili 'Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi' demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum,iyi ki... Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz" notuyla yayınladı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 117

Gigi Hadid

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 118

Gigi Hadid

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 119

Penelope Cruz

Hollywood'un İspanyol yıldızı Penelope Cruz, kız kardeşi Monica Cruz'un doğum gününü, birlikte çekilmil çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 120

44 yaşındaki Penelope Cruz, kendinden iki yaş küçük kardeşine, "Seni seviyorum, doğum günün kutlu olsun kardeşim" notuyla kutlama yaptı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 121

Ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid'in çocukluk yıllarına ait bir kareyle nostalji yaşattı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 122

Solda sağa: Bella Hadid, Anwar Hadid, Olivia Perez, Gigi Hadid

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 123

Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 124

39 yaşındaki Kourtney, 38 yaşındaki kardeşi Kim’le fotoğrafına, “Daima en iyi arkadaşlar” notunu yazdı. Reality şov yıldızı olan Kardashian Kardeşler, şimdilerde dünyanın en ünlü ve en zengin kardeşleri arasında.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 125

Burak Kut 

"Çocuk yıldız döneminde, bu çocuktan artist olur galiba diye rahmetli babam tarafından çektirilen fotoğraf"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 126

Burak Kut

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 127

Demet Şener

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 128

Demet Şener

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 129

Perran Kutman

"Ilk fotoğraf yaş 22"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 130

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli, takipçilerini geçmişe götürerek bebeklik fotoğrafını yayınladı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 131

Meryem Uzerli

35 yaşındaki oyuncu daha önce de nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 132

Meryem Uzerli

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 133

Nusret Gökçe

"Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 134

Lady Gaga

Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan ve en son başrolde yer aldığı A Star Is Born filmiyle oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga’nın okul dönemi fotoğrafları ortaya çıktı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 135

Lady Gaga’nın okul arkadaşlarının yayınladığı fotoğraflarda, şimdi 32 yaşında olan ünlü sanatçının 13 yaşındaki halleri görülüyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 136

Platin sarısı saçlarıyla tanınan Lady Gaga’nın okul yıllarında koyu renk saçlı hali, şimdiki görünümünden oldukça farklı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 137

Gerçek adı Stefani Joanne Germanotta olan Lady Gaga, okul üniformasıyla, okul arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarında muzip bir öğrenci profili çiziyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 138

Gizem Karaca

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem iyi ki benim annem olmuş. Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 139

Gizem Karaca

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 140

Alvaro Morata

Chelsea takımı oyuncusuyken Atletico Madrid’e transfer olan Alvaro Morata, yeni transferini çocukluk fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 141

26 yaşındaki İspanyol futbolcu, çocukluk fotoğrafında Atletico Madrid formasıyla görülüyor. Morata, transferiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 142

Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin müzisyen eşi Carla Bruni, sosyal medyadan eşinin yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 64. yaş gününü kutladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 143

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da da konser veren Bruni, 2008 yılında evlendiği Sarkozy için, “Beni alkolik olmaktan o kurtardı. Hiç alkol kullanmıyor. Buna inanabiliyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 144

Farah Zeynep Abdullah

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 145

Farah Zeynep Abdullah

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 146

Saadet Işıl Aksoy: 'Küçükken sarışındım' desem!?

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 147

Saadet Işıl Aksoy

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 148

CİVAN CANOVA

Ünlü oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 149

Instagram'da perşembe gününe özel 'tbt' (geçmişe ait fotoğraf paylaşma) yapan Civan Canova, 'TED Ankara Koleji' notuyla bu fotoğrafı yayınladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 150

KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 151
Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 152

Kim Kardashian West ve Kourtney Kardashian

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 153

Winnie Harlow

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 154

Winnie Harlow

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 155

PARIS HILTON

Paris Hilton kardeşi Nicky Hilton ile birlikte çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 156

Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 157

Azra Akın

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 158

Azra Akın: Son günlerde rastladığım babamın çektiği bir karem

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 159

Kit Harington

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 160

Kit Harington

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 161

BEYONCE

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Beyonce, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bira kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram'dan 120 milyon takipçisi olan ünlü yıldız kısa sürede 3.5 milyon beğeni aldı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 162

Bağdat şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, Instagram hesabından okul yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Çelik'in fotoğrafına, "Çoraplardan belli", "Çoraba bakmadan yanağındaki elinden farkettim çünkü hala zaman zaman aynı duruş var", "Hayatta bulamam dedim ama hemen tanıdım demekki insanlar değişmiyor", "Çoraplara ve bakışa bakarak buldum", "Çorap mı onlar ben tayt gibi gördüm buldum, o zaman da tayt varmıydı diye düşündüm" gibi dikkat çeken yorumlar yapıldı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 163

Teoman "Büyüyünce Elvis olacağım" notuyla 13 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 164

Teoman

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 165

Çağla Şıkel Instagram hesabından 'Bu Çağla da burada dursun' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 166

Çağla Şıkel

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 167

AMİNE GÜLŞE

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 168

Demet Şener: 6 yaşındaki ben

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 169

Demet Şener

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 170

Aslı Enver

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, sosyal medyadan 19 yıl öncesine ait bir kareyi "2000... Pilav günü" notuyla yayınladı.

Bu paylaşımla birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 171

Ünlü müzisyen İskender Paydaş, henüz 9 yaşındayken kız kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 172

Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & kardeş... Sene 1976 sanırım" notunu düştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 173

İLBER ORTAYLI

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1979 yılında, 32 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Insagram hesabından paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 174

Ortaylı’nın, "Gençlik, Ankara, 1979" notunu düştüğü fotoğrafı, binlerce beğeni, yüzlerce de yorum aldı.

Ortaylı’nın takipçileri, ünlü tarihçi için, “karizmatik”, “yakışıklı” gibi beğeni ifadeleri kullandı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 175

MIRANDA KERR

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 176

Miranda Kerr

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 177

ÇAĞATAY ULUSOY

Netflix'in Protector dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihini not düşerek hayranlarına doğum günü mesajı yayınladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 178

Ulusoy mesajında, "İyi dileklerinizle ,güzel sözlerinizle ,bana göndermiş olduğunuz hediyelerle ve benim adıma yapmış olduğunuz yardımlarla ,bana hissettirdiğiniz bu güzel duygular için çok teşekkür eder,hepinizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 179

NUSRET GÖKÇE

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 180

TARKAN

Megastar Tarkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Çok erken tanıdım
Çok erken tattım cilvesini kaderin
Zamansız büyüdüm
Şimdi kayıp çocukluk günlerim" notunu yazdı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 181

İREM DERİCİ

"Çünkü ben de küçüktüm..."

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 182

İREM DERİCİ

Derici daha önce yaptığı çocukluk paylaşımını ise, "Dün bu manyak kadın bana “Ben hiç sevmiyorum, paylaşma benle fotoğraf doğum günüm diye” dedi. Peki anne, 39547 yıl önceki fotoğrafımızı paylaşıyorum, ne kadar hoşlaşmasan da yeni dünya böyle. Nüfus kağıdın olmasın lakin instagram şart. Kusura bakma da ben buradan bağırmak durumundayım Jale! Seni öküz gibi seviyorum! Bana kattığın her şey için sana minnettarım. O kadar güzel ve güçlü bi’ kadınsın ki sen... Neyse işte iyi ki sen doğurdun, iyi ki doğdun anam!" mesajıyla yayınlamıştı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 183

GONCA VUSLATERİ

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 184

NUSRET GÖKÇE

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 185

ÇAĞLA ŞIKEL

"En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız, nasıl mutlu nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar"

(Fotoğraf: Şıkel sol başta)

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 186

ECE DİZDAR

Son olarak Fi ile Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan ve şu sıralar Yutmak isimli oyunla seyirci karşısına çıkan Ece Dizdar, sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi görücüye çıkardı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 187

37 yaşındaki oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Babamın işyerinde sıradan bir gün. Sene 88, liman K.d.z Ereğli, denizaltı da 1. inönü olmalı. Satıhda olduğumuza, babam sivil olduğuna ve ben etek giydiğime göre bu bir haftasonu olmalı."  

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 188

ŞAHAN GÖKBAKAR

22 Ekim'de 38 yaşına giren oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 20 yıl önceki fotoğrafı paylaştı. Altına, "20 yıl önce, 20 yıl sonra" notunu yazdığı fotoğrafına, "Hiç değişmemişsin" benzeri yorumlar yapıldı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 189

BEYAZIT ÖZTÜRK

O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Öztürk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Üniversite yılları. Eskişehire selamlar"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 190

BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu, Gönülçelen, Kaderimin Yazdıldığı Gün ve Sevda'nın Bahçesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu altına "Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 191

NEBAHAT ÇEHRE

74 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından 17 yaşındaki fotoğrafını #TBT (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketiyle yayınladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 192

Usta oyuncunun 57 yıl önce çekilen pozuna beğeni yağdı. Fotoğrafı gören takipçilerden, “Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz” yorumları geldi.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 193

RODA IRMAK KALKAN

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olarak Miss Turkey Supranational seçilen Roda Irmak Kalkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 194

Yarışmayla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Irmak fotoğrafın altına Her zaman çok ciddi, 2003 (Always so serious, 2003) notu düştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 195

RYAN REYNOLDS

Son olarak Deadpool 2 filmiyle beyazperde de boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Ryan Reynolds 42. yaşını kutluyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 196

Blake Lively ile evli olan Reynolds sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kare yayınladı. Babasıyla birlikte pasta üflerken çekilen karesini paylaşarak nostaljik bir paylaşıma imza attı. Ünlü yıldızın yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunuyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 197

ADELE

90'lı yılların ünlü pop grubu Spice Girls (Baharat Kızlar) hayranı olan İngiliz şarkıcı Adele, grubun yıllar sonra tekrar bir araya gelmesini çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 198

Şimdilerde dünya çapında hayranları nolan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı olan Adele, duvarlarında Spice Girls posterleri olan odasında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 199

BÜŞRA DEVELİ

Fi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 200

BÜŞRA DEVELİ

Meslektaşı Burak Deniz'le bir süre birliktelik yaşayan 25 yaşındaki Develi geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 201

Murat Boz

Murat Boz da Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olmak için sosyal medyadan çocukluk karesini yayınlayan ünlü isimler arasına katıldı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 202

38 yaşındaki Boz'dan önce Hadise, Ebru Gündeş, Ezgi Mola gibi isimlerde kampanyaya destek olmuştu.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 203

Hadise

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 204

Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 205

Ezgi Mola

Oyuncu Ezgi Mola çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 206

Ezgi Mola

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 207

Demet Özdemir

Erkenci Kuş'ta başrolde olan Demet Özdemir, geçmiş yıllardan yaptığı bir paylaşıma, "Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 208

26 yaşındaki Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 209

Tam adı Beyonce Giselle Knowles-Carter olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, dün 37’inci yaşına girdi. Tüm hayranlarının yanı sıra bir numaralı hayranı olan annesi Tina Knowles Lawson da Beyonce’nin doğum gününü kutladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 210

Lawson, kızının doğum günü şerefine, henüz dört aylıkken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Sana karşı olan heyecanımı ve kapsayıcı sevgimi hiçbir zaman kontrol altına alamadım, ilk göz ağrım. Bazen dünyadaki bunca insan arasından Tanrı tarafından senin annen olarak seçildiğime inanamıyorum” notunu yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 211

MERT FIRAT

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat'ın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okurken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 212

Öğretmeni tarafından paylaşılan fotoğrafta, kep takan Mert Fırat'ın uzun sakalı ve uzun saçlı hali gözlerden kaçmadı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 213

DUA LIPA

Şarkıcı Dua Lipa çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasına taşıdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 214

22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız fotoğrafta çocukluk arkadaşı Nita Riza ile birlikte görülüyor. 

(Fotoğraf: Lipa en sağda)

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 215

FERGIE

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Fergie,  sosyal medyadan eski bir fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 216

Fotoğraf, 43 yaşındaki Fergie'nin 15 yaşındaki halini yansıtıyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 217

Türkiye ve tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Ursula Corbero sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 218

URSULA CORBERO

28 yaşındaki oyuncu daha önce ise yayınladığı bebeklik karesini "Seni seviyorum anne"notuyla paylaşmıştı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 219

İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından La Casa De Papel'in 3. sezonunun 2019’da seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 220

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilikleri olan Ceyda Düvenci, geçen sene dünyaya gelen oğulları Ali'nin fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 221

Ceyda Düvenci oğlu Ali ile kendi bebeklik fotoğrafını paylaşarak aradaki benzerliği gözler önüne serdi. Bazı takipçileri Ali bebeği annesi Ceyda Düvenci'ye benzetirken, bazıları ise baba Bülent Şakrak'a benzediği yorumlarını yaptı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 222

PINAR ALTUĞ

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ çocukluk fotoğrafını "Babam ve ben" notuyla Instagram'dan görücüye çıkardı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 223

PINAR ALTUĞ

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 224

OKTAY KAYNARCA

Gençlik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınlanan Oktay Kaynarca, "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı....Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar...Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak.. Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." mesajıyla paylaşımda bulundu.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 225

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, daha önce de 17 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını Nazım Hikmet Ran’a ait ‘Yaşamaya dair’ şiiriyle hesabına yüklemişti.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 226

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veriyor. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 227

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel Instagram hesabından "Küçük çağla’nın en büyük hayali balerin olabilmekti ama hayallerinden de güzel bi hayatı olabileceğini nerden bilebilirdi ?... Şükürler olsun 
dünüme
bugünüme
yarınıma ...
Çocukluğumun geçtiği yıkılan Atatürk kültür merkezindeki mutlu günlerimden" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. 



Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 228

ÇAĞLA ŞIKEL

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 229

MERT FIRAT

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 230

Fırat fotoğrafın altına 'Kadıköy 1988' notunu düştü

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 231

Özge Borak

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 232

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, çocukluk karesini, ""Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “Hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin... İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 233

Hülya Avşar

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 234

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Avşar kareye, "Tombik Hülya" notunu düştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 235

SEFA DOĞANAY

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olarak adını geniş kitleleren duyuran ve son dönem yaptığı Canan Karatay taklitleriyle gündemde olan Sefa Doğanay sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 236

Kendisini ünlü manken Didem Soydan'a benzeten Doğanay, paylaşımına "Küçükken Didem Soydan'mışım" yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 237

ÖZGE BORAK

Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak sosyal medyadan ailesiyle birlikte geçmiş yıllarda çekilen bir karesini yayınladı. Borak fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 238

NUSRET GÖKÇE

Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen ve son olarak ABD-Miami'de restoran açarak dünyaca ünlü ismi ağırlayan Nusret Gökçe sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı. 


Takipçilerine nostalji yaşatan Nusret, fotoğrafını "Hayat Üniversitesi yaş 15" notuyla paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 239

NUSRET GÖKÇE

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 240

AZRA AKIN

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 241

AZRA AKIN

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 242

KIRSTEN DUNST

ABD’li oyuncu Kirsten Dunst’ın 1995 yılında Ron Davis tarafından çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 243

Çocuk oyuncu olarak ünlenen Dunst, 1995 yılında People dergisi tarafından dünyanın 50 güzel insanı sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. 1994 yılında henüz 12 yaşında Interview with the Vampirela yakaladığı başarıya, aynı yıl rol aldığı Little Women filmindeki uçarı Amy rolündeki başarısı da eklenince henüz bir çocukken ünlendi. Bir yıl sonra Robin Williams’la birlikte çocuk macera filmi Jumanji’de rol aldı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 244

IRINA SHAYK

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Rus modey Irına Shayk'ın (32) 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 245

Henüz 16 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen Shayk değişimi ile şaşırttı. Modelin yıllar içinde hiç estetik yaptırmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 246

RIHANNA

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 247

Barbados'lu şarkıcı Rihanna geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ri-Ri sosyal medya hesabında takipçilerini geçmiş yıllara götürerek çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı. 

30 YAŞINDA 30 FOTOĞRAFLA RIHANNA

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 248

Britney Spears

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 249

Britney Spears

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 250

Eminem

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 251

Eminem

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 252

Donald Trump

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 253

Donald Trump

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 254

Gülse Birsel

"Annem ve ben, Beşiktaş’ta Serencebey Parkı’nda. Doğduğum semt Beşiktaş ve hala hastasıyım..."

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 255

Gülse Birsel

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 256

 Rıza Kocaoğlu

Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle yıldızı parlayan Rıza Kocaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine nostalji yaşattı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 257

Annesi ve kardeşiyle çekilmiş bir karesini yayınlayan 39 yaşındaki Kocaoğlu, fotoğrafa "Anneler Günün kutlu olsun canım Anam" notunu yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 258

Levent Özdilek

Oyuncu Levent Özdilek 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı. Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla takipçilerine nostalji yaşattı.

Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 259

Özdilek, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterine hayat verdi.

(Fotoğraf soldan sağa: Ozan Akbaba, Levent Özdilek,  Yunus Emre Yıldırımer)

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 260

Doğa Rutkay Kamal

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait oyuncak ayısı Mişa'yı ve onun hikayesini anlattı. Doğa Rutkay paylaştığı çocukluk yıllarına ait fotoğrafla anılarını canlandırdı.

Ailecek çekildikleri bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Annem babam ben ve ayım Mişa... Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya'ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar... Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 261

Doğa Rutkay Kamal

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 262

Tolga Çevik

Tolgshow gösterilerine devam eden Tolga Çevik, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Çevik paylaşımının altına, "1975 Yaz Kreasyonu... Hep Sanat hep Feşınnn..." mesajını yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 263

Tolga Çevik

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 264

Prens Harry (33) ile evlilik hazırlığında olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın (36) 11 yaşındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.  

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 265

Çocukluk videolarında topluluk önünde şarkı söyleyip dans ederken görülen Markle için İngiliz basınında, “Oyunculuk potansiyelini daha o zamandan göstermiş” yorumu yapıldı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 266

19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan düğünle kraliyet ailesinin gelini haline gelecek olan Markle’ın 1993 yılına ait görüntüsünde bir yaz okulundayken yaptığı sahne şovları yer alıyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 267

Markle'ın mikrofon karşısındaki rahat tavırları dikkat çekiyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 268

Videoda ayrıca Markle’ın arkadaşlarıyla birlikte, en sevdikleri öğretmenlerine teşekkür plaketi verdikleri de görülüyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 269

İngiliz basının sıkı takip altında tuttuğu Markle'ın hayatını anlatan belgeselin yanı sıra Prens Harry ile aşkını konu alan  ‘Harry & Meghan: The Royal Love Story’ adında bir de film çekildi.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 270

Ata Demirer

45 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1991 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 271

Ata Demirer

Ata Demirer'in 26 yıl önce zayıf olması dikkat çekti.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 272

İrem Derici 

25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine,  "Çok değişmiş miyim?"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 273

30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 274

Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düşmüştü..

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 275

Blake Lively

TV ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Blake Lively'nin 15 yıl önce lisede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 276

2002-2003 Burbank Lisesi yıllığında yer alan fotoğraflarda; Lively'nin 30 yaşına kadar fiziksel olarak pek değişmediği görülüyor. Uzun sarı saçlarından o yıllarda da vazgeçmeyen ünlü oyuncunun, burnunun estetiksiz hali de dikkat çekiyor. 


Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 277

Amigo kız takımı ve öğrenci birliğinde görev yapan liseli Blake'in çok sosyal bir öğrenci olduğu görülüyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 278

DERYA ŞENSOY

Derya Baykal, 28 yaşına giren kızı Derya Şensoy'un doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Baykal, "Küçüğüm İyi ki doğdun... mutlu sağlıklı başarılı yılların olsun... Seni çoookkk seviyorummmm" notuyla Şensoy'un yıllar önce çekilmiş karesini paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 279

DERYA ŞENSOY

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 280

SAADET IŞIL AKSOY

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde Lucy karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 281

34 yaşındaki oyuncu çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabından, "Kırmızı ayakkabılarım, cicili elbisem ve teyze oturuşumla çiçeklerin önünde poz veren ince ruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim.." mesajıyla yayınladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 282

BURAK SEVİNÇ

Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 283

30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 284

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU


Şarkıcı Kenan Doğulu, DJ kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan birlikte çekildikleri çocukluk karesini paylaşarak kutladı. Kenan Doğulu kardeşi için şu ifadeleri kullandı: "Ömür boyu dostluk, hayat boyu güven, sonsuz bir sevgi... İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın aslanların aslanı canım ağabeyim. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun."

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 285

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 286

BARIŞ MANÇO

19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço 75'inci yaş gününde anılıyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 287

BARIŞ MANÇO

Usta sanatçının birçok hayranı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Manço'nun çocukluk fotoğraflarını doğum gününde yeniden gündeme getirdi. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 288

BARIŞ MANÇO

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 289

NUR FETTAHOĞLU

Son olarak Çi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından çocuklu fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 290

Nur Fettahoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafın altına 'Bir zamanlar sevimliymişim' notu yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 291

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yılmaz  araya bir de eskilerden bir fotoğraf sıkıştırdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 292

Cem Yılmaz bu fotoğrafı “Cem abin de liseliydi…1987 Airport disco galiba. Kazakların kotun içine sokulduğu dönem” notuyla paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 293

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği lüks saat ve Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisiyle gündeme gelmişti.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 294

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ertuğrul Gazi karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan 38 yaşındaki Düzyatan'ın merak edilen çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 295

OLCAY ŞAHAN

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen futbolcu Olcay Şahan, doğduğu yerin takımının alt yapısında forma giydiği dönemden bir fotoğrafı yayınladı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 296

Milli forma için Türkiye'yi tercih eden ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'da futbol kariyerine devam eden 30 yaşındaki Şahan, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk karesine, "Ben çocukken" notunu yazdı. 

Öte yandan Şahan'ın arkasından kulak işareti yapan çocukluk arkadaşı ise Almanya bölgesel lig takımlarından Uerdingen'de futbol hayatına devam ediyor. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 297

İstanbullu  Gelin'in Fikret Boran' Salih Bademci okul yıllarından bir kare paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 298

Bademci paylaşımın altına şu notu düştü: Uzun, uzun zaman önce... Müziğin beni nasıl gülümsettiğini hatırladığım yıllardan

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 299

Sıla Gençoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencilik yıllarından bir fotoğraf paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 300

Sıla fotoğrafın altına şu notu düştü: Eğitim, kişisel gelişimin en mühim mihenk taşlarındandır. Öğretmek için ömürlerini adayan tüm öğretmenlerimizin güzel gününü kutluyorum. ( Tavşan olduğumu iddia ettiğim yıllar. Çemberin yine dışındayım.)

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 301

Tamer Karadağlı 

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk fotoğrafını, "Tamer 10 yaşında.." mesajıyla yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 302

Tamer Karadağlı

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 303

Nusret Gökçe 

Dünyada saltbae hastagi ve lakabı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse’un patronu Nusret Gökçe Amerika’daki ilk şubesini açtığı Miami’den 13 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 304

Nusret paylaşımın altına şu notu düştü:
"1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan ... Ve karşınızda bir dünya markası ..Hepimizin markası hepimizin başarısı...🔪

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 305

Serenay Sarıkaya

Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk hali dizinin yeni sezonu Çi'nin başlmasıyla gündeme geldi. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 306

Serenay Sarıkaya

26 yaşındaki oyuncunun çocukken çekilen karesinde bir balkonda masanın üzerinde oturarak poz verdiği görülüyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 307

Demet Akbağ

Usta sanatçı Demet Akbağ sosyal medya hesabından nostalji yaptı. Çocukluk yıllarına ait kareyi paylaşan Akbağ, o fotoğrafa şu mesajı yazdı: "Pastayı kesen sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki. Ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel pastası. En solda da halamın kucağından bakan kuzenim"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 308

Demet Akbağ

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 309

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen Kocaoğlu bu kareye; “Saç… Sene 98 mi 99 mu falan filan…” notunu düştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 310

Rıza Kocaoğlu

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 311

Ata Demirer

Sosyal medya hesabından paylaştığı mizah içerikli fotoğraflarla dikkat çeken Ata Demirer, bu defa takipçisi tarafından gönderilen bir kareyi yayımladı.

Demirer, 80’li yıllarda çocukken yaşadığı Bursa’da çekilmiş fotoğrafta, arka tarafta şortlu bir şekilde görülüyor.

45 yaşındaki oyuncu, bu kareye, "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı, sağolsun. 80’ler Bursa’sı. Akbıyık mahallesi. Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi?" notunu düştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 312

Ata Demirer

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 313

Behzat Uygur 

Instagram'dan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaşan usta aktör Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, "İzmir Atatürk stadı 1974 Zafer kupası.. babamın oyunu olduğu için yerine gol kralı kupasını Cemil Tura'na ben vermiştim..Dönemin Efsane İzmir büyükşehir bel başkanı İhsan Alyanak,ben,Cemil abi.." mesajını yayınladı.  

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 314

Behzat Uygur

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 315

Zeynep Kankonde

Oyuncu Zeynep Kankonde, bir süre önce Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafının kendisine ait olduğuna inanmayanlara ilginç bir kanıt sundu.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 316

Zeynep Kankonde

Çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafını Hababam Sınıfı serisindeki Bacaksız karakterini canlandıran Tuncay Akça'ya benzetenler de çıkınca Kankonde karşılaştırmalı bir fotoğraf yayınlayarak şu notu düştü: 

"Niye yapıyorsunuz bunu? TUNCAY AKÇA tatlılığı.
İnanamayanlar için kendimi etiketledim ya."

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 317

Zeynep Kankonde

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 318

Metin Hara

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez el ele Bodrum Havalimanı'nda görüntülenmişti.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 319

Metin Hara

Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen 35 yaşındaki Hara'nın fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 320

Meryem Uzerli

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve şu sıralar Cingöz Recai filminin heyecanını yaşayan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 321

Meryem Uzerli

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 322

Beste Kökdemir

Oyuncu Beste Kökdemir, Instagram hesabından ortaokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 24 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını, "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notuyla yayınladı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 323

Beste Kökdemir

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 324

Ezgi Mola

Son olarak 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminde rol alan Ezgi Mola, Instagram hesabından küçükken kardeşiyle birlikte çekilen bir karesini paylaştı. 34 yaşındaki Mola altına ise, 
"Sanırım kardeşime "sus ve gül yoksa seni yine cimciklemek zorunda kalırım" demişim.. Kuzuummm benim" notunu düştü. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 325

Ezgi Mola

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 326

Birce Akalay

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Birce Akalay, Instagram sayfafından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Akalay altına ise "Bu kızın saçlarına n'oldu yaaa böyle diye ısrarla soran olursa; O doğuştan kırpıktı dersiniz" yazdı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 327

Birce Akalay

Ocak ayında Sarp Levendoğlu'ndan boşanan 33 yaşındaki Akalay, şu sıralar Can Tunalı ile birliktelik yaşıyor. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 328

Miley Cyrus

ABD’li pop şarkıcısı Miley Cyrus, yeni bir single hazırlığında. 24 yaşındaki şarkıcı, ‘Younger Now’ adlı single’ının kapağında kendi çocukluk fotoğrafını kullandı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 329

Miley Cyrus

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 330

Kraliçe II. Elizabeth

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 331

Kraliçe II. Elizabeth

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 332

John Kennedy

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 333

John Kennedy

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 334

Angela Merkel

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 335

Angela Merkel

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 336

Vladimir Putin

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 337

Vladimir Putin

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 338

Papa Francis

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 339

Papa Francis

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 340

Hillary Clinton

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 341

Hillary Clinton

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 342

George Bush Jr.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 343

George Bush Jr.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 344

Prens Charles

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 345

Prens Charles

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 346

Barack Obama

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 347

Barack Obama

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 348

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 349

Ünlü yapımcı, yıllar önce ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Ilıcalı, ağabeyi ile birlikte görüldüğü bu fotoğrafa, "Sol taraftaki ağabeyim, sağ taraftaki ben. #tbt'nin dibi" notunu yazdı.


1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı, kulak burun boğaz uzmanı bir doktor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 350

Bensu Soral'ın ablası oyuncu Hande Soral (sağda), Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 351

30 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Bazı şeyler hiç değişmez notunu düştü"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 352

Sezen Aksu

Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu bugün 63’üncü yaşını kutladı. Sosyal medyada bazı kullanılar Aksu'nun çocukluk fotoğrafını paylaşarak doğum günü dileklerini iletti. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 353

Sezen Aksu

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 354

Türkan Şoray

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. 72 yaşındaki Şoray altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 355

Türkan Şoray

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 356

Çağla Şıkel (solda)

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 357

Çağla Şıkel

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 358

Kenan İmirzalıoğlu

1997 yılında Best Model of Turkey ve daha sonra Best Model of The World seçilerek kariyerine başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar önce ortaokul sıralarında çekilen bir pozu hayranları tarafından açılan sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 359

Kenan İmirzalıoğlu

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 360

Mehmet Günsür

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 361

Mehmet Günsür

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 362

Özge Özpirinçi

puhutv'den yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sıla karakterine hayat veren Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 363

31 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına ise şu notu düştü: "İlkokul 1'in ilk gunu! Akademik hayata karsi tavrim o gunden itibaren cok netti! Stresten yanagimda cikan ucugun izi durur hala! Hey gidi gunler... Saclarimi o kadar kisa kestirmisler ki (kesin bitlenmisimdir) ilkokul formami almaya gittigimde satis elemani hanfendi babama ve bana bakip erkek uniformalarina yonlendirmisti bizi. Cok uzulmustum ama simdi guluyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri iste..."

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 364

Oğuzhan Koç

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak çıkardığı 'Küsme Aşka' şarkısıyla şu sıralar müzik listelerinde ilk sırada yer alan Oğuzhan Koç 23 Nisan dolayısıyla sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı. 31 yaşındaki Koç, altına ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Aha bu da çocuk ben..! Ve künyem" notunu düştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 365

Oğuzhan Koç

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 366

Nusret Gökçe

Saltbae hareketi ve sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çeken restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 367

Son olarak Dubai'deki restoranında Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu ağırlayan Nusret sosyal medyada kısa sürede 5,5 milyon takipçiye ulaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 368

İlber Ortaylı

Tarih Profesörü İlber Ortaylı, Twitter hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 369

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan İlber Ortaylı, 21 yaşındaki halini gösteren fotoğrafı, "Gençlik. 1968. SBF" notuyla paylaştı. Bu kareye 5 bin beğeni geldi.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 370

Bengü

Şarkıcı Bengü, 38'inci yaş gününde sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabından kardeşi Banu ile çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşan Bengü, "İyi ki doğmuşum ben, iyi ki böyle güzel ailem var" notunu yazdı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 371

Bengü

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 372

Aleyna Tilki

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde Hülya Avşar'a "Annem, beni star gibi giydirirdi. Hep öyle baktı bana ben de kendimi star zannettim küçüklüğümden beri" diyen Aleyna Tilki'nin o günlerdeki fotoğrafı ortaya çıktı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 373

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde çocukluğunu şu sözlerle anlatmıştı: "Üç yaşındayken şarkı söylüyormuşum, ellerimi kanepenin üzerinde aşağı boşluğa uzatmışım. Annem de, "ne yapıyorsun" Aleyna demiş. Ben ise "anne onlar benim seyircilerim onlara elimi uzatıyorum" demişim. Sonra kendimi halının üzerine atmışım. Annemin tüyler diken diken olmuş"

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 374

Şebnem Ferah

Rock şarkıcısı Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.

Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü. Sanatçının doğum yılının 1972 olduğu belirtilen fotoğrafında okul numarasının ise 59 olduğu görülüyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 375

Şebnem Ferah

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 376

Tarkan

Sosyal medyada perşembe günleri yapılan “TBT” (eski fotoğrafların paylaşılması) akımına megastar Tarkan da uydu.

Tarkan, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Şu havalara, bakışlara bakın. Artist yaa" notunu yazdı.

Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 30 binden fazla beğeni aldı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 377

Tarkan

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 378

Fazıl Say

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı. Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından;
"Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1; 40 yıl önce" notuyla paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 379

Fazıl Say

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 380

Caner Erkin

Futbolcu Caner Erkin ile dümyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı, eşinin çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 381

Son olarak rol aldığı Familya dizisi final yapan 31 yaşındaki Ovalı, paylaşımın altına ise altına 'Minnak' notunu düştü.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 382

Justin Bieber

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 13 yaşındayken YouTube’da Scooter Braun tarafından keşfedildi. Şimdi 23 yaşında olan Kanadalı şarkıcı, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta o zamanlar nasıl göründüğünü hayranlarıyla paylaştı. Bieber’ın annesiyle olan siyah-beyaz fotoğrafı, henüz müzik kariyerine başlamadan kısa süre önce çekilmiş.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 383

Justin Bieber

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 384

Haley Joel Osment

1999 yılında vizyona girdiğinde tüm dünyada ilgiyle izlenen 'Altıncı His (The Sixth Sense)' filminde dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis ile başrol oynayan küçük yıldız çok değişti. 28 yaşındaki Amerikalı Haley Joel Osment'ın son halini görenler tanıyamadı.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 385

Haley Joel Osment

Filmin yayınlandığı dönemde 12 yaşında olan Haley Joel Osment 'Altıncı His' filminde 'Cole Sear' karakterini canlandırıyordu.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 386

Ajda Pekkan

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 387

Ajda Pekkan

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 388

Arda Turan

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 389

Arda Turan

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 390

Angelina Jolie

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 391

Angelina Jolie

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 392

Bengü

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 393

Bengü

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 394

Bruce Willis

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 395

Bruce Willis

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 396

Beren Saat

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 397

Beren Saat

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 398

Bergüzar Korel

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 399

Bergüzar Korel

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 400

Deniz Akkaya

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 401

Deniz Akkaya

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 402

Elçin Sangu

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 403

Elçin Sangu

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 404

Emre Aydın

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 405

Emre Aydın

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 406

Eser Yenerler

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 407

Eser Yenerler

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 408

Jennifer Aniston

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 409

Jennifer Aniston

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 410

Hazal Kaya

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 411

Hazal Kaya

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 412

Kenan İmirzalıoğlu

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 413

Kenan İmirzalıoğlu

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 414

Lady Gaga

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 415

Lady Gaga

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 416

Mehmet Ali Erbil

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 417

Mehmet Ali Erbil

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 418

Merve Sevi

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 419

Merve Sevi

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 420

Özge Özpirinçci

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 421

Özge Özpirinçci

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 422

Pelin Karahan

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 423

Pelin Karahan

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 424

Şener Şen

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 425

Şener Şen

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 426

Tarkan

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 427

Tarkan

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 428

Teoman

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 429

Teoman

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 430

Cristiano Ronaldo

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ni üst üste iki kez kazanan ilk takım olmasında yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun payı yadsınamaz. Nike, takımın şampiyonluğunu ve Ronaldo’nun şampiyonluğa katkısını bir ilanla kutladı. İlanda, Ronaldo’nun çocukluk fotoğrafının üzerinde “Bu çocuk biliyordu” (This boy knew) mesajına yer verildi. Ronaldo, fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 431

Çocukluk fotoğrafındaki dikkat çeken detay ise, Ronaldo'nun üzerindeki giysinin Adidas markalı olması. Nike'ın, şampiyonluk ilanı için Adidas logosunu silip Nike logosunu koymasına Adidas firmasından nasıl bir yanıt geleceği merak ediliyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 432

Mesut Özil 

Arsenalli futbolcu Mesut Özil’in, 12 yaşındayken memleketi Zonguldak'ta hastane önünde babası ve ağabeyiyle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Şu sıralar Amine Gülşe ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen 29 yaşındaki Özil'in, yanında kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil yer aldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Hışıroğlu Köyü'nden olan Özil ailesinin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde bir yakınlarını ziyaret sırasında çekildiği bildirildi.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 433

Mesut Özil

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 434

Brad Pitt

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 435

Brad Pitt

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 436

Beyonce

Beyonce’nin daha önce görülmemiş 12 video kasedi ortaya çıktı. Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcının 10 yaşındaki halini gösteren videolarda; Beyonce’nin, daha sonra Destiny’s Child’a dönüşecek olan altı kişilik Girls Tyme grubu üyesiyken çekilmiş hali görülüyor. 

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 437

35 yaşındaki dünyaca ünlü pop yıldızının videoları, Londra’daki açık artırma şirketi Ted Owen & Co tarafından Londra'da satılacak. Telkifler 1,5 milyon sterlinden başlıyor.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 438

Madonna

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 439

Madonna

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 440

George Clooney

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 441

George Clooney

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 442

Gözler dünyanın gözde bekarlarından Prens Harry ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Meghan Markle'a çevrildi. Dail Mail, Prenses adayının 21 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını okuyucularına servis etti.

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 443

BU SARAYA GELİN GELECEK

Bir arkadaşıyla birlikte 1996'da Avrupa turuna çıkan ve o dönem 15 yaşında olan Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nin yaşadığı Buckingham Sarayı önünde çekilen hatıra fotoğrafı çok konuşuldu. Oyunculuğu bırakmaya hazırlanan Markle, bu yaz gerçekleşecek düğünle Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olacak.

(Fotoğraf: Meghan Markle solda)

Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 444
Murat Arkın'dan babası Cüneyt Arkın'la nostaljik paylaşım - 445

Kenan Doğulu

"Abi. Dost. Can. Güven. İnsanın ömür boyu sırtını yaslayabileceği, gözleri kapalı güvenebileceği, beraber üretebileceği, eğlenebileceği, canı kadar sevebileceği bir ağabeyi olması çok kıymetli. Hayatta önümde, sahnede yanımda ve daima arkamda olduğun için çok şanslıyım canım ağabeyim, iyi ki doğdun"

N-LIFE HABERLERİ

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