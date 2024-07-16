Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu'ndan tatil pozu
Ünlü oyuncular Murat Boz ile Rıza Kocaoğlu'nun birlikte verdiği tatil pozu gündem oldu.
Ada, Sevgi ve Leyla'nın Ayvalık'ta başlayan maceralarını konu alan Zeytin Ağacı'nın 2. sezonu izleyiciyle buluştu.
Ada, Sevgi ve Leyla'nın Ayvalık'ta başlayan maceralarını konu alan Zeytin Ağacı'nın 2. sezonu izleyiciyle buluştu.
Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizide Fiko karakterini, Rıza Kocaoğlu canlandırıyor.
Rol arkadaşları çıktıkları tatilden paylaşım yaptı. İkilinin tatil pozu sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan, Murat Boz ile rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selim Akar’ın YouTube programına konuk olan Murat Boz “Gerçekten sevişmişler, sevgililer” yorumları hakkında konuştu.
Ünlü şarkıcı “Demek ki iyi oynamışız, ben onu anlıyorum. Tuba’yla hiçbir zaman sevgili olmadık. Çok iyi iki arkadaşız. Çok iyi dostuz hatta. Çok iyi sırdaşız. Bizim asla bir sevgili ilişkimiz olmadı" dedi.