Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu'ndan tatil pozu

"SEVGİLİ OLMADIK"

Öte yandan, Murat Boz ile rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selim Akar’ın YouTube programına konuk olan Murat Boz “Gerçekten sevişmişler, sevgililer” yorumları hakkında konuştu.



Ünlü şarkıcı “Demek ki iyi oynamışız, ben onu anlıyorum. Tuba’yla hiçbir zaman sevgili olmadık. Çok iyi iki arkadaşız. Çok iyi dostuz hatta. Çok iyi sırdaşız. Bizim asla bir sevgili ilişkimiz olmadı" dedi.