Murat Cemcir Empati programına konuk oldu: "Annem aşık olduğum ilk kadın"
NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü oyuncu Murat Cemcir konuk oldu. Oyuncu, kariyerine ve yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının bu haftaki konuğu Murat Cemcir oldu.
"Hayat nedir?" sorusuna ünlü oyuncu "Hayat, evvel ile ahir arasında araftır." yanıtını verdi. Oyuncu "Hayat bir kurgudur çünkü kadere inanırım. İnsan kendi kaderini kendisi yaratır oyun gibi gördüğünde." dedi.