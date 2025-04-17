Murat Cemcir Empati programına konuk oldu: "Annem aşık olduğum ilk kadın"

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü oyuncu Murat Cemcir konuk oldu. Oyuncu, kariyerine ve yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Murat Cemcir Empati programına konuk oldu: "Annem aşık olduğum ilk kadın" - 1

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının bu haftaki konuğu Murat Cemcir oldu.

"Hayat nedir?" sorusuna ünlü oyuncu "Hayat, evvel ile ahir arasında araftır." yanıtını verdi. Oyuncu "Hayat bir kurgudur çünkü kadere inanırım. İnsan kendi kaderini kendisi yaratır oyun gibi gördüğünde." dedi.

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Murat Cemcir Empati programına konuk oldu: "Annem aşık olduğum ilk kadın" - 2

"HAYATIN GENELDE DRAMINDAN BESLENİRİM"

Genelde komedi yapımlarında rol almasıyla bilinen oyuncu "Hayatın genelde dramından beslenirim. Önce dramı anlayıp o dramın bana verdiği duyguyu yaşarım... Sonra hemen komedi kısmına geçerim." ifadelerini kullandı.

"TOPRAĞI ÇOK İYİ BİLİRİM"

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Nasıl bir aileye doğdun?” sorusuna Murat Cemcir şu yanıtı verdi:

“Niksar’da doğdum. Zor ve güzel bir çocukluktu. Kalabalık bir aileydi. Anne ve baba tarafı çok kardeş, çok kuzen vardı. Annemin 4 kardeşi, babamın 5 kardeşi var. Kışları okurdum, yazları tarlada çalışırdım. Haliyle ben toprağı çok iyi bilirim. Herkes orada o kadar doğal ve o kadar bir arada ki sanki bir aileymiş gibi. Köyde 48 hane vardı, o 48 hane sanki tek bir aile gibi eğlenirdik."

Murat Cemcir Empati programına konuk oldu: "Annem aşık olduğum ilk kadın" - 3

"ANNEM ÇOK ÖZEL BİR KARAKTER"

Annesi hakkında konuşan Murat Cemcir “Annem aşık olduğum ilk kadın. Annem çok özel bir karakter. Bugün herhangi bir şey yazabiliyorsam, yapabiliyorsam... Çok ciddi şakalar yapar, hiç şaka yapıyormuş gibi değildir, çok kıymetli… En üzgün olduğun anda bir şaka yapar güldürür, en sinirli olduğun anda şaka yapar sakinleştirir, en gevşek en miskin olduğunda laf sokar, dikilirsin hemen. Zor meslek, ben bunun okulunu okumadım. Hep bir ispat çabası içerisindeydim. Babamla Anadolu’yu çok gezdiğim için, çok insan tanıdım ben." ifadelerini kullandı.

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