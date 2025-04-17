Murat Cemcir Empati programına konuk oldu: "Annem aşık olduğum ilk kadın"

"HAYATIN GENELDE DRAMINDAN BESLENİRİM"

Genelde komedi yapımlarında rol almasıyla bilinen oyuncu "Hayatın genelde dramından beslenirim. Önce dramı anlayıp o dramın bana verdiği duyguyu yaşarım... Sonra hemen komedi kısmına geçerim." ifadelerini kullandı.

"TOPRAĞI ÇOK İYİ BİLİRİM"



Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Nasıl bir aileye doğdun?” sorusuna Murat Cemcir şu yanıtı verdi:



“Niksar’da doğdum. Zor ve güzel bir çocukluktu. Kalabalık bir aileydi. Anne ve baba tarafı çok kardeş, çok kuzen vardı. Annemin 4 kardeşi, babamın 5 kardeşi var. Kışları okurdum, yazları tarlada çalışırdım. Haliyle ben toprağı çok iyi bilirim. Herkes orada o kadar doğal ve o kadar bir arada ki sanki bir aileymiş gibi. Köyde 48 hane vardı, o 48 hane sanki tek bir aile gibi eğlenirdik."