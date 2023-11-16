Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri)

Erol Evgin'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Murat Evgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. İşte ünlü ismin nostaljik paylaşımı ile diğer ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları...

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 1

MURAT EVGİN

Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin, Sezen Aksu ile yıllar önce çekilen karesini paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 2

Ünlü müzisyen paylaşımına "80’lerin sonunda Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki Sezen Aksu konserindeki bu çocuk büyüdü de konserinde 'Sezen Aksu Şarkıları' mı söylüyor?" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 3

İLKER AYRIK

İlker Ayrık sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Ablası İlknur Sönmez'in doğum gününü kutlayan yıldız, okul yıllarından bir kare paylaştı.

Ayrık paylaşımına "Ablam… Herkesin bir ablası olmalı gibi. Çünkü insanın ablasının olması çok tatlı, çok yakışıklı… Fotoğraftaki de benim ablam İlknur. Fotoğraf da bizim çocukluğumuz. Saç kesimim, ablamın kurdelesi, önlüklerimiz, çantam, şortum ve altındaki muhteşem bacaklarım. Ve çok şükür ki bu fotoğrafta görülmeyen ayakkabılarım. Püsküllü müsküllü Allah korusun… Stüdyodaki fonu saymadım bile…" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 4

Ayrık sözlerine "Bugün ablamın doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki ablam olmuş, annem Mukaddes Hanım bizi iyi ki doğurmuş… Canım Annem… Bir de ağabeyim var. Vehbi. Ona bambaşka bir zaman değineceğim. Bu paylaşım yetmez. O tam bir efsane çünkü… Canım ablam; Senin, Alpan Ağabeyim’in, Haktan ve Selim’in şapşahane bir ömrü olsun. Mutlu ve her zaman bana verdiğin gibi huzurlu bir ömür… Seni çok seviyorum…

Not: Biliyorum ki bunu görünce duygulanıp ağlayacaksın. Ağlama sakın. Hep gül. Sana gülmek yakışıyor…" diyerek devam etti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 5

BEYAZIT ÖZTÜRK

Ünlü televizyon sunucusu Beyazıt Öztürk sosyal medya hesabında takipçilerini geçmişe götürdü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 6

Öztürk paylaşımına "1980, Ankara Yenimahalle" notunu düştü. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 7

CANER CİNDORUK

Oyuncu, arkadaşı Meriç Hasgül Aydın'ın yeni yaşını yıllar önce çekilen fotoğrafla kutladı. Ünlü isim, Aydın ile birlikte yer aldıkları kareye "İyi ki doğmuşsun zekim" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 8

Oyuncu Bülent Şakrak, arkadaşı Emre Altuğ ile birlikte yer aldığı bir kareyi paylaştı.

Altuğ'un doğum gününü kutlayan Şakrak, mesajına "Güüüümmm... Al sana...'Doğum günün kutlu olsun ihtiyar' dersin ha? İfşalarım sürecek..." notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 9

Emre Altuğ, 26 Ağustos'ta Bülent Şakrak'ın doğum gününü kutlarken "Doğum günün kutlu olsun ihtiyar" demişti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 10

EROL EVGİN

Erol Evgin sosyal medya hesabında gençlik fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 11

Ünlü sanatçı paylaşımına "Giysilerden yılları tahmin etmeye devam. Jean’ın geniş paçaları ve ayakkabının topukları 70’ler diyor. Yeri hatırlamıyorum. Kim bilir nerenin kıyısı…" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 12

TEOMAN

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, Ramazan bayramına özel çocukluk fotoğrafını paylaştı. 

Şarkıcı paylaşımına "Pazar günleri, Sahaflar’ın orada, Beyazıt’ta sokak pazarları kuruluyor, oralarda sinema makinelerini seyredip, para biriktiriyorum; Bayram harçlıklarımı, amcalarımın verdiği harçlıkları. Sonunda annemle gidiyoruz Beyazıt’a, küçücük, çok hafif, kırmızı, gri plastik bir sinema makinem var artık. Süper 8. Eve zor varıyorum, hemen tornavidayla aletin içini açıp dişlilere yağları sürüyorum. Şarlo filmini takıyorum, o da ne! Makinem çalışmıyor. Daha doğrusu çalışıyor da, iki saniye çalışıp bir dakika tutukluk yapıyor. Ölmek istiyorum! Ne yapsam olmuyor" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 13

Şarkıcı sözlerine "Diğer hafta makineyi geri götürüyoruz, adam içini açıyor, 'Buna yağ mı koydunuz?' diyor. Meğer bütün dişlileri plastikmiş, mahvetmişim makineyi yağ koyarak. Kalbim parçalanıyor, vıcık vıcık yağ var. Adam bir bezle ince ince siliyor yağları. Evde takılıyor hâlâ makinem. Hiçbir işe yaramıyor. Sürekli yağlarını siliyorum dişlilerin, hâlâ parlak parlak her yeri makinenin, arınmıyor yağ bir türlü. Şarlo gözüküyor ama iki saniye hareket edip duruyor. Mutsuzluktan öleceğim! Tekrar bir para biriktirme olayına giriyorum, önümde uzun bir zaman var sinema makinesine sahip olabilmem için..." diyerek devam etti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 14

BERNA LAÇİN

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabında nostaljik bir sahur paylaşımı yaptı.

Takipçileriyle çocukluk hallerini paylaşan Laçin, "An itibari ile #kadirgecesi için tek başıma sahur yaparken ne çok andım dedemi ve bunun üzerine bilinmeyen bir fotoğrafımızı paylaşasım geldi. Dedemin sahur muhabbeti çocukluğumun en tatlı anılarındandır" dedi.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 15

Oyuncu sözlerine "Tıpkı onun gibi pilav hoşaf var benim de soframda şimdi. Çayı da demledim onun gibi üşenmeyip ama bende ramazan pidesi ve kahvaltılıklar da üzerine ek. Dedemle benzer bir sahur ama küçük bir farkla, o kuş kadar yerdi ben maşallah..." diyerek devam etti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 16

NİLGÜN BELGÜN

Usta oyuncu Nilgün Belgün ilk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptı. Çift kısa süre sonra da kızları Oylum Şahin'i kucağına aldı. 

Daha sonra anlaşmalı olarak boşanan Belgün ikinci evliliğini usta müzisyen İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'le yapmıştı. Merve Gencer adında bir kızı olan çift yollarını ayırmıştı.

Nilgün Belgün,sosyal medya paylaşımıyla Gencer Ailesi'yle birlikte geçirdiği günleri andı. Ünlü oyuncu bu fotoğrafın altına şu notu düştü: "Tbt gününü Gencer Ailesi'ne ayırdım bugün... Eşim İlhan Gencer piyano çalar biz de Ayten ablayla gelin-kaynana olarak oynarız. Ayten Abla'yı zorla oynamaya razı etmiştim. Bir daha da böyle bir fotoğrafı kimse görmedi. Hiç hoşlanmazdı böyle şeylerden...”

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 17

Bora Gencer'in paylaştığı bir fotoğrafı da alıntı yapan Belgün altına, "Eski kayınbiraderim Bora Gencer paylaşmış... 25 yaşındayım ve Ayten Alpman'la İlham Gencer’in geliniyim ama gelin maaşım yok! İlham abi yanındaki küçük çocuk Bora... Benim yanımda oturan görümcem Ayşe Gencer. Karşımda oturan güzel kadın Bora'nın annesi Necla hanımdı. Galiba hayatın en güzel yanı yaşanmış güzel günlerin fotoğrafları" diye yazdı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 18

NİLGÜN BELGÜN

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 19

NÜKHET DURU

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan usta şarkıcı Nükhet Duru, Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile olduğu bir kareyi paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 20

Duru paylaşımına "Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Buymuş meğer!" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 21

HAKAN BİLGİN

Oyuncu Hakan Bilgin, 55'inci yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Bilgin, ablasıyla birlikte yer aldığı siyah beyaz fotoğrafın altına şu notu düştü:

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 22

"Yıllar yıllar önce ablamla yine 23 Nisan'a hazırlanmıştık, hayata o zaman da hep heyecanla, umutla bağlıydım… Dünya, ülkem bana ne yaşatırsa yaşatsın, şikayet etmeden, tutunmaya, ayakta kalmaya çalıştım. Böyle olmaz dediler, kavga et, savaş, severek nereye kadar ayakta durabilirsin? Ben de dedim ki 'Buraya kadar geldim sadece severek, fena da değil, sevmeye devam.' 55'i bitirdim, devamında görüşmek dileğiyle..."

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 23

MEHMET YALÇINKAYA

MasterChef programı jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 24

Ünlü şef, çocukluk ve gençlik yıllarının yer aldığı kolajı paylaşırken "Yıllar" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 25

DİDEM UZEL

İş insanı Selim Sarı ile 2012'de evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verip yaşamını ABD'nin Miami şehrinde sürdüren ardından pandemi nedeniyle Türkiye'ye geri dönen Didem Uzel,  24 yıl önce çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 26

Uzel, gönderisine, "30'lar... O zaman elimizde akıllı telefonlar yok ki selfie'ler çekelim, her anımızı kaydedelim, gösterelim. Anca işte böyle gazetelerden saklanan fotoğraflar elimizde. 1999... Tbt... Hafta içi canlı yayın yapıyordum. O dönemin fotoğrafları... Yani ben burada 28 yaşındayım büyük olasılıkla. 30’lar derken, o yaşların tümünü kastetmiştim" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 27

CEM DAVRAN

Oyuncu Cem Davran, 59'uncu yaşına girdi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 28

Cem Davran, çocukluk fotoğrafına "Bugün benim doğum günüm. Elli dokuz yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim ama bu başka; hüzünlü ve sisli. Canım ülkem bir yandan acılarla boğuşuyor, bir yandan karanlığa direniyor. Beni var eden anneciğim babacığım yok artık ama bıraktıkları aydınlık, bana her şeye rağmen umut veriyor. Doğum günümde hepinize öfkesiz, huzurlu, vicdanlı, çağdaş, ulu önder Atatürk’ün ışığıyla dolu zamanlar diliyorum. Çocukluğumdan çocukluğunuza sonsuz saygı ve sevgilerimle" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 29

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam'da rol alan Engin Altan Düzyatan, başarılı performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 30

Dizide Tamer karakterine hayat veren Düzyatan, hesabında gençlik yıllarına dair bir kare paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Tiyatroya başladığım yıl, Karşıyaka Lisesi, 1994… Yaş 15…" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 31

BİGE ÖNAL

Cici, Martıların Efendisi, Sen Çal Kapımı ve Hakan: Muhafız gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Bige Önal, takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 32

33. yaşını kutlayan oyuncu "Hayatın değerini bilmek için an’larda kalmaya çabalamayla geçen bir sene oldu. Zamanın nasıl sürprizler yapabileceğine defalarca şaşırarak; yeniliklerin de zamanla, doğru zamanda, olması gerektiği an’da geldiğini öğrenerek… Tam olarak böyle bir sene geçti. Zamanın ve doğru zamanın değerini bilerek giriyorum bu yaşıma. "Aynı doğru zamanın hepimiz, ülkemiz için de geldiğini ümit ederek; hepimize sağlık, huzur ve ferahlık diliyorum bu yıl" ifadelerini kullandı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 33

NURGÜL YEŞİLÇAY

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 34

Eski fotoğraflarını art arda paylaşan ünlü oyuncu, Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'da Tamer karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan ile bir karesini paylaştı.

Yeşilçay paylaşımına "Ama Engin Altan Düzyatan'a bakın çabuk, bebe" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 35

AYŞE KÖKÇÜ

Türk seyircisinin 80'li ve 90'lı yıllar boyunca yayınlanan Bizimkiler dizisindeki Nazan olarak tanıyıp sevdiği, genç neslin de Kardeş Payı dizisiyle tanıdığı Ayşe Kökçü, nostaljik paylaşımıyla geçmişe götürdü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 36

Ünlü oyuncu, üniversite yıllarında çekilen fotoğrafını “Edebiyat fakültesi Türkoloji bölümü 1972 -73 dönemi” notuyla yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 37

NİLGÜN BELGÜN

Oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 38

"SEN GİDELİ 4 YIL OLDU"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'yı ölüm yıl dönümünde anan Belgün, gittikleri turnelerden fotoğraflar paylaştı.

Oyuncu, paylaşımına "Canım arkadaşım, sırdaşım Ayşen’im sen gideli 4 yıl oldu… Bu fotoğrafları albümden buldum. İlk fotoğraf İzmir'de Dormen Tiyatrosu'yla turnedeyken çekilmişti. İkincisi de Adoş ve Duygu Ankara'yla sahne showu yaparken… Ne çok anı, ne çok yıl, ne çok sahne, ne çok kabare show'u, ne çok sır, ne çok mazi paylaştık seninle" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 39

"NURLAR İÇİNDE UYU BİRİCİĞİM"

Belgün sözlerine, "Tiyatro sahnesinde oynadığım en şahane arkadaşımdın. Ne çok güldük, ne çok da üzüldük zaman zaman… Hayat da böyle değil midir? Hüzünler neşeler mutluluklar acılar sevinçler iç içe yaşanır. Nurlar içinde uyu biriciğim…" diyerek devam etti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 40

'Maskeli Beşler' serisiyle şöhreti yakalayan Peker Açıkalın, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Birçok projede rol alan ünlü isim, okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 41

"MEĞER MESLEĞİMİN PROVALARINI YAPIYORMUŞUM"

Ünlü isim, paylaşımına "Ortaokula başladığım ilk gün… Farkındaysanız; sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok... Özellikle ilk 5 sene. Kulak hâla büyük! Ciddiyim. Onun için saçlarım hep uzundur. (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür) Suçum ise; derslerde her daim, yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti. Meğer mesleğimin provalarını yapıyormuşum" ifadelerini not düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 42

PINAR ALTUĞ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında babasıyla çekilen bir karesini paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 43

1991 yılında babası Niyazi Üçer Altuğ'ı kaybeden Altuğ, ölüm yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafa "BABAM... Çok özlüyorum 20.01.1991. Sensiz 32 Sene... İyi ki senin kızınım" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 44

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

2005 yılında yayınlanan Çağan Irmak imzalı Çemberimde Gül Oya dizisindeki hallerini paylaşan oyuncu, paylaşımına "Yaş 22" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 45

Dizide 'Zarife' karakterini canlandıran 40 yaşındaki oyuncunun paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi gördü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 46

JESSICA MAY

Yabancı Gelin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Jessica May, üç yaşındayken babaannesi ve dedesi ile çekilen eski bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 47

May paylaşımına "Hadi sizi 26 yıl önceki Jessica ile tanıştırayım. O gün benim doğum günümdü. Yanımdakiler babaannem ve dedem. İkisi de melek oldu" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 48

BURCU ESMERSOY

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Hesabında gençlik fotoğrafını paylaşan Esmersoy, kendisini hem Brad Pitt'e hem de Leonardo DiCaprio'ya benzetti 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 49

4 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü sunucu, "Yanaklar bak etli maşallah. Kaşlar bir daha çıkmayacaklarından habersiz ve masum suratımda asılı kalmışlar" yorumunda bulundu.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 50

EMRE ALTUĞ

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizide Ferit'in babası 'Orhan Korhan' karakterine hayat veren Emre Altuğ, gençlik hallerini paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 51

"BIYIKLARI YENİ TERLEMİŞ BİR EMRE"

Ünlü oyuncu ve şarkıcı paylaşımına "Buraya bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum 86 ya da 87 yılında şimdi avm olan okulumda #şişliterakkilisesi Nasıl?" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 52

Emily Ratajkowski

Ünlü süper model Emily Ratajkowski, gençlik yıllarından fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 53

2000'li yıllarda arkadaşlarıyla çekilen çılgın fotoğraflarını, 'Teenage Dirtbag' adlı şarkının sözleriyle yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 54

Ratajkowski, şarkının "Çünkü ben genç bir pislik torbasıyım bebeğim" sözlerine yer verdi.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 55

Özge Ulusoy

Trafik kazasında kaybettiği babasının ani ölümüyle yıkılan ünlü model ve oyuncu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 56

Ünlü model paylaşımına "Kalbim. Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum…Benimlesin biliyorum hissediyorum… Hoşçakal demiyorum elbet kavuşacağız… Kusursuz bir baba harika bir eş mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim… Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım umarım sen de bizleri izleyip gururlanıyorsundur hep yaptığın gibi… Annem bize emanet sen de oradan bizleri koru olur mu? Mekanın cennet olsun Allah rahmet eylesin. Kızın Fındıka hanım…" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 57

Haluk Bilginer - Cem Uslu

Son olarak Baba dizisinde 'Ceyhun Kömürcü' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cem Uslu, aynı dizide rol aldığı Haluk Bilginer ile 17 yıl önce birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 58

Uslu paylaşımına "17 yıl önce, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' de figüranlık yaparak kamerayla tanışmıştım. İlk sahnem Haluk abiyleydi. 17 yıl geçmiş... Boşa geçmemiş" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 59

Nusret Gökçe

Salt bae (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında ünü olan şef ve işletmeci Nusret Gökçe, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 60

Paylaşımına İngilizce "Tuz yoksa hayat da yok" yazan Gökçe, meşhur tuz serpme hareketine gönderme yaptı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 61

Binnur Kaya

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, sosyal medya hesabında zaman yolculuğuna çıktı. Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Filiz Akın ile çocukken çekilen fotoğrafını paylaşan Kaya, "Çocukluğumun en değerli hazinelerinden bu fotoğraf... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim..." ifadelerini kullandı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 62

Kaya paylaşımına "Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri...Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran... Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun..." notuyla devam etti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 63

Yağmur Ünal

Türkan Şoray-Cihan Ünal çiftinin kızları Yağmur Ünal, anne ve babasının kendisini basınla tanıştırdığı kareyi takipçileriyle paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 64

Ünal, paylaşımına anne ve babasını etiketleyerek "Saçlı bebek" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 65

Zeyno Günenç

'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Gönül' karakterine hayat veren Zeyno Günenç, birkaç ay önce kaybettiği babasıyla tam 38 yıl önce verdiği pozu paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 66

Zeyno Günenç, paylaşımına "Canım babam. Lise mezuniyet yemeğinden" mesajını yazdı. Ünlü ismin yayınladığı kareye binlerce beğeni ve yorum geldi.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 67

İpek Erdem

Hayat Bilgisi dizisindeki Barbie karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu İpek Erdem, içinde pek çok ünlü ismin bulunduğu nostaljik bir kare paylaştı.

Erdem paylaşımına "2003, Taksim’de bir restorant... Pamela Spence, Cem Davran, Beyazıt Öztürk, Güven Kıraç, Gökhan Kıraç... Gecenin ortasında karşımdaki sandalye boşalmış sonra Şener Şen gelmiş oturmuştu... İlk karşılaşmamdı... 19 yaşındaydım... Gökhan ile gözlerimizin içi parlıyordu heyecandan ona bakarken “Bize hayat ile ilgili tek bir şey söyler misiniz?” diye sordum. O da 'Vallahi ne diyim... İçinizdeki çocuğu kaybetmeyin' demişti" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 68

Oyuncu, paylaşımına "Ve bu fotoğrafı bu sene bir arkadaşım ulaştırdı bana. O gece orada olan bir arkadaşında varmış ve bana iletti" sözleriyle devam etti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 69

Ebrar Karakurt

Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından yıllar önceki görüntüsünü paylaştı. Ünlü ismin çocukluk halini görenler tanıyamadı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 70

Ebrar Karakurt, Instagram hesabından yayınladığı çocukluk paylaşımına ''E ben güzelmişim'' notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 71

Nez

'Sakın ha' albümü ile 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez, çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 72

Nez, fotoğrafın altına "Minik Nezihe... Seni muhteşem bir hayat bekliyor acısıyla tatlısıyla. Canım annem ve babama çok teşekkür ederim"notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 73

Merve Boluğur: Benim küçük kızım

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 74

Boluğur daha önce de bir çocukluk karesini paylaşmıştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 75

Merve Boluğur

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 76

Murat Kekilli

'Kara Gözlüm', 'Çılgın' ve 'Bu Akşam Ölürüm' şarkılarıyla tanınan Murat Kekilli, lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Adana Erkek Lisesi mezunu olan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafla hayranlarını geçmişe götürdü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 77

Okul arkadaşlarıyla poz veren Murat Kekilli paylaştığı karenin altına "Adana Erkek Lisesi yıllarımı merak edeniniz var mı? Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi?" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 78

Jennifer Aniston

Hollywood’un gözde oyuncularından Jennifer Aniston, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 79

Son dönemde özel hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen oyuncu, yakın zamanda kaybettiği babası John Anthony Aniston ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 80

Babasıyla çekilen çocukluk fotoğraflarını paylaşan yıldız “Sen tanıdığım en iyi insanlardan biriydin. 11.11. Zamanlaman her zamanki gibi harikaydı. Şimdi bu tarih benim için daha büyük bir anlam taşıyacak. Seni sonsuza dek seveceğim” notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 81

Pınar Altuğ

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından bebeklik fotoğrafını paylaştı. Takipçilerini nostaljik bir fotoğrafla geçmişe götüren yıldız, annesine duyduğu özlemi dile getirdi.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 82

Altuğ paylaşımına "Çok özlüyorum" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 83

Doğa Rutkay

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, çocukluk fotoğrafıyla doğum gününü kutladı. 44 yaşına giren oyuncu, "Burada 4, şimdi 44 yaşındasın Doğa ! Şimdi çok uzun yollar gitmiş olmanın tuhaf yorgunluğunun dışında, hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu var. Çok şey değişti, o deniz kenarında, mor denizkabuklu elbisen uçuşurken rüzgar karşısında, kahküllerin ve çekik yavru gözlerinin hüznü arasında…" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 84

Rutkay paylaşıma şu sözlerle devam etti:

"Ama hiç değişmemiş olan şeyler de var.
-Kafası hala karışık bir tipsin mesela
-Hep neşelisin ama bi şekil; için içine sığmıyor..
-Onca telaşe ve üzücü durumlar da bile bir yolunu bulup, parmağını aydınlıktan uzatıyorsun.
-İlk günün heyecanıyla seviyorsun herkesi, yarınlar yokmuşcasına anlatışların ve kendi sesinden aşırı yoruluşların hala bitmedi
-İşe güce koşturuyorsun!
“Çok yoruldum artık yeter” dediğin an çoktan trafikte çoşa çoşa başka bir işine gidiyorsun.
-Söylenme huyun var ama bir kaç saniye sürüyor.
-Hayatı saçlarından çekip yaşamayı başardın👍🏼
-İki tane mis gibi yavrun var.
-Oğlun; aynısı tıpkısı sen!
-Bam bam, totosuyla dağları deviriyor.
-Kızın; çok şükür babasına çekti…
-Sana nazaran daha zarif ve sakince yaklaşıyor mevzulara

Yavrularında şimdi bu fotoğraftaki sen gibi 4 yaşında! Birlikte sevgiyle yoğrulup büyüyorsunuz.
İçinde meğer ne çok şefkat, sevgi, sabır, azim, mücadele yetileri varmış ha Doğa? Ne işe yarayacak der dururdun zaman zaman.. Şimdi hepsini birer süper güç olarak kullanıyorsun. Kirlenmemiş, masum kalabilmiş , yüreğinin her köşesi yavruların için liman oldu! İyi ki doğmuşsun ! Sana çok kızıyorum bazen, çok hırpalıyorum biliyorum. Ama affet ! Böyle gelişiyor insan, kendinin farkına varıp, kurcaladıkça, şüphelendikçe, meraklandıkça çalışıyor kafa. Ve bizim bu sağlıklı kafaya ihtiyacımız var! İyi ki doğmuşsun! İyi ki başardıklarının yanında bir o kadar da başaramadıkların var. Kendini sevmeye, sevdiklerini daha da çok sevmeye, karşılığında da her yeni günüme,her sabah ömrüme açan çiçeklerime şükürler olsun! Hoş geldin 44 ! Hoş geldin Doğa!"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 85

İclal Aydın

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, 2020 yılında kaybettiği annesi Yücel Aydın'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Aydın, siyah beyaz fotoğrafın altına duygusal bir de not düştü. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 86

Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Aydın, şunları yazdı:


"Bugün doğum günün ve sen bu fotoğrafta galiba 32 yaşındasın. Bugün diğer günlerden biraz daha ağır… İyi ki doğdun annem… Ve bana kardeşimi verdin."

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 87

Hira-Okan Kurt

Demet Akalın kızının babası Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına, "Hira kime benziyor tartışması bitmiştir" notunu yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 88

Demet Akalın-Okan Kurt

Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt 2012 yılında nikah masasına oturmuş, 2014 yılında da kızları Hira dünyaya gelmişti. Akalın böylece Hayranlarının "Kızınız size çok benziyor", "Hira annesinin kopyası" yorumlarını bitirecek bir paylaşıma imza attı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 89

Ece Gürsel

Model Ece Gürsel, çocukluk yıllarına ait bir aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp babasını andı. Gürsel'in annesine benzerliği dikkat çekti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 90

Ece Gürsel

Babası, annesi ve ablasının yer aldığı bir kareyi paylaşan Gürsel, "Canım babamın aramızdan ayrılışının 7. yılı… Sevgi ve rahmetle… Yalnız ablam nasıl da Bella, ben nasıl da Sera... Annem de şimdiki ben" notunu yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 91

Melek Mosso

"Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin!
Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm.
Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 92

Melek Mosso

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 93

Ege ve Cem Yılmaz

Şarkıcı Ege'nin, askerliğini ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2001'de Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptığı ortaya çıktı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 94

21 yıl önce Yılmaz ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, paylaşımına "Cem Yılmaz ile askerlik hatırası. Kazak babamındı" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 95

Ege ve Cem Yılmaz'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 96

Özge Borak

Ünlü oyuncu Özge Borak sosyal medya hesabından çocukluk halini paylaştı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 97

Oyuncu, "Melek gibi bir kadındı halam. Bu dünyadan göçeli 13 sene olmuş. Özlüyorum" notunu düşerek halasıyla olan fotoğrafını yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 98

Murat Arkın

Yakın zamanda babası Cüneyt Arkın'ı kaybeden Murat Arkın, sosyal medya hesabından babasına dair bir anısını şu sözlerle paylaştı:

"Ne muhteşem bir geceydi. Daha dün salıncakta otururken diyordum "babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni" diye.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 99

"Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşli yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşcasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda."

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 100

Melek Baykal

Oyuncu Melek Baykal, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 101

Ünlü oyuncu, gönderisine "Yaş 19 sanırım... Kardeşim Samim'le dans ediyoruz" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 102

İlber Ortaylı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2020 yılında 102 yaşındayken kaybettiği, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Rus Dili/Edebiyatı hocası olan annesi Şefika Ortaylı ile nostaljik fotoğrafını paylaştı. Anneler Günü kutlaması için Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına, "Validem ihtilal yılında doğdu. Uzun, hadiseli bir ömür geçirdi. İkinci Cihan Harbi’ni yaşadı. Memleketine, diline, teşhir etmemekle birlikte dini kurallara çok bağlı olarak yaşadı" diye yazdı.

Ortaylı annesi için ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Çok tuhaf, mutlu zamanı Avrupa’da hemen harbin sonrasıdır. Memlekete çok çabuk intibak etti; Türk edebiyatını ve tarihini iyi okumaya dikkat ederdi. Gramer bilgisi çok derindi; bizim üzerimizde etkili oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde hocalık yaptı. Ondan öğrendiğim bir şey var: Önünüze gelen öğrenci ana babanın seçemediği evlat gibidir. Suret-i katiyede sadece dinlerine, milliyetlerine göre değil, siyasi düşüncelerine göre de ayrım yapamazsınız.

Solcu değildi ama solcu talebelerini de çok severdi, onlar da onu severdi. Hayatında en takdir ettiği öğrencilerinden biri Ataol Behramoğlu’ydu. Ataol’un da onu sevdiğini biliyorum. Öğretmenler Günü'nde yazılar yazardı. Ondan öğrendiğim bu sistemi, öğretim hayatım boyunca hep uyguladım."

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 103

"Yer yer bize karşı çok sert, yer yer de çok yumuşak ama prensip olarak ayakta durmamıza dikkat eden bir eğitimi vardı. Hiç şımartmazdı. Beni şımartması ancak çok ihtiyarladığı benim de artık olgunluk çağına dayandığım sıradaydı.

Kendisini bir gün derse de çağırdım. Bu dersler ikiye üçe de çıktı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeyken Rus Edebiyatı Tarihi anlattı. Salon doldu. Hatta rahmetli Muhibbe Darga bile oradaydı. Bu konferansların sonunda Mete Tunçay kendine has tatlı muzipliklerden birini yaptı. 'Şefika Hanım Ankara Üniversitesi’nde üye değil mi?' 'Evet.' 'O zaman bir dilekçe yazalım; İlber’i atsınlar annesi gelip ders versin' dedi.

Sohbeti yerindeydi, şiir kültürü çok zengindi; Puşkin’den bir eseri okur anında tercümesini yapardı. Hiç şüphesiz ki onu öyle hatırlamak istiyoruz. Her şeyi bir arada yapabilen ve çocukları yetiştirebilen biriydi. O kuşakta böyleleri vardı, annem tek değildi. Bugünün annelerine de aynı sabır ve dayanıklılığı tavsiye ediyoruz, lazımdır."

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 104

Gülse Birsel

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, arşivinden Cem Yılmaz'lı fotoğrafı çıkararak Instagram sayfasında paylaştı. Birsel, "Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem’le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba maytap. Vay be" notunu yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 105

Okul yılların birbirini tanımayan Birsel ve Yılmaz, şimdi komedide Türkiye'nin en iyi isimleri arasında.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 106

Nil Karaibrahimgil

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerini zamanda yolculuğa çıkardı. 

Karaibrahimgil, kendisi gibi ünlü olan ve oyunculuk yapan kız kardeşi Işıl Mete ile çocukluk fotoğrafını yayınladı. Nil Karaibrahimgil, gönderisine, "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi... Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya" notunu düştü. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 107

Karaibrahimgil'in kardeşi, aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Hiç bitmez ki!" sözleriyle karşılık verdi.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 108

Işıl Mete

Kariyerine oyuncu olarak devam eden Işıl Mete, 'Hile' ve 'Gölgedekiler' isimli dizilerin yanı sıra birçok reklam filminde oynadı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 109

Mabel Matiz

Memleketi Mersin'e giden Mabel Matiz, paylaşımlarında üzerinden yıllar geçmiş bu aile fotoğrafına da yer verdi.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 110

Matiz annesiyle çekilen yer aldığı karelere, "Ana yurdum ekspres" mesajını yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 111

Tarkan

'Megastar' Tarkan, çocukluk fotoğrafını sosyal medya takipçileriyle paylaştı. 48 yaşındaki sanatçı, fotoğrafının altına, "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün tbt’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman" mesajını yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 112

Pop müziğin güçlü ismi, 17 Ekim 1972 doğumlu.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 113

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden arkadaşı Turgay Ozaner ile fotoğrafının altına "Eskilere dayanan dostluğun ispatı" yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 114

Ilıcalı daha önce ise çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 115

Ilıcalı fotoğrafın altına  "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto" notunu düşmüştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 116

Ünlü şarkıcı Teoman, annesi Şaziment Yakupoğlu ile yer aldığı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İçine kapanık ve kitaplara düşkün bir çocuk olduğunu söyleyen sanatçı, çocukluğunu şöyle anlattı:

"Ben topraklarımın değil, odamın insanıyım. Çocukken arkadaşlarımla futbol, misket oynamak yerine odama kapanıp kitaplarla vakit geçirirdim. Annemse küçükken yaşıtlarımla kaynaşayım isterdi. İnsanlarla konuşmaktan utandığım için evde tek başıma oturuyorum diye endişelenirdi. Gerçi değişen bir şey yok, hala öyle... O yıllarda kitaplara fazlaca düşkündüm ve kitap bizde pek de matah bir şey sayılmıyordu. Hele kuzenim sürmenaj olunca, annem korktu. Çok okuyanların kafayı yediğini düşünüyordu. Okurken çok heyecanlanır, adeta kitabın içine girerdim. Annem, 'Açma öyle gözlerini' derdi."

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 117

Teoman

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 118

Serenay Sarıkaya

"Küçük ben!"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 119

Serenay Sarıkaya

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 120

Onur Buldu 

'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, yıllar önce meslektaşı Sarp Apak ve yakın arkadaşı Mehmet Demiralp ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

Buldu, Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, "Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken..." notunu düştü. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 121

Onur Buldu

39 yaşındaki oyuncunun nostaljik fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isimler de fotoğrafa kayıtsız kalamadı. Hasibe Eren, "Sarp’ın o yaştaki yaşam sevinci?" notunu düşerken, Aylin Kontante ve Uğur Bilgin ise fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 122

Menderes Samancılar

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
Birçok filmde başrol oynayan Samancılar’ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı bir kebapçının duvarını süslüyor. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 123

Menderes Samancılar

Samancılar’ın hem günümüzde çektirdiği hem de çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 124

Fazıl Say

"Ankara 1975"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 125

Fazıl Say

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 126

Hüsnü Şenlendirici

"35 Yıl sonra aynı yerde... Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 127

Hüsnü Şenlendirici

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 128

Behzat Uygur

"Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 129

Behzat Uygur

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 130

Cüneyt Arkın

"İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 131

Cüneyt Arkın

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 132

Bige Önal

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Rüyalarda buluşalım" mesajını yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 133

Bige Önal

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 134

Nesrin Cavadzade

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 135

Nesrin Cavadzade

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 136

Fazıl Say: 1970, Ankara, ilk vesikalık

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 137

Fazıl Say

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 138

Merve Çağıra: (sağdaki ben) ve kuzenim Zeynep

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 139

Merve Çağıran

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 140

Jennifer Garner

Şimdi 48 yaşında olan ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını paylaşarak, saç modelinin kötü olduğuna vurgu yaptı ve şimdiki kuaförüne minnettar olduğunu dile getirdi. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 141

Jennifer Garner

Garner, "Bazen 8 dolarlık saç kesimi işe yarıyordu, ama bazen de hiç iyi olmuyordu" şeklinde esprili bir çocukluk paylaşımı yaptı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 142

Jennifer Aniston

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 143

Jennifer Aniston

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 144

Gigi Hadid

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 145

Gigi Hadid

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 146

Miranda Kerr

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 147

Miranda Kerr

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 148

Kariyerine 7 yaşında başlayan ve şimdi 27 yaşında olan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez 10 yaş halini sosyal medyada paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 149

Selena Gomez

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 150

Dua Lipa

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 151

Dua Lipa

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 152

Josephine Skriver

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 153

Josephine Skriver

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 154

Cara Delevingne

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 155

Cara Delevingne

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 156

Miguel Herran

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 157

Miguel Herran

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 158

Yılmaz Erdoğan, küçük kardeşi Deniz Erdoğan ile çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 159

Yılmaz Erdoğan ve küçük kardeşi Deniz Erdoğan

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 160

Çukur dizisinde Cumali Koçavalı karakterine hayat veren Necip Memili çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 161

Memili fotoğrafın altına "Yıllar yıllar önce, kuzenler. Beni bul" notu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 162

Ünlü şarkıcı Göksel, okul yıllarına ait yıllık fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 163

Göksel

"Çocukluk fotoğraflarım hep kısa saçlı... O sıralar en sevmediğim soru; kız mısın, oğlan mısın?"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 164

Ebru Gündeş

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 165

Ebru Gündeş

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 166

Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafa, "Çocukken iki kere kaçmıştım da ben evden; ilkinde dünyada oynarken bulmuşlardı, ikincisinde ise hala aramaktalar" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 167

Mustafa Üstündağ

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 168

Daha önce okul yıllığı da ortaya çıkan Göksel Göksel şöyle anlatılmıştı:
"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadaşımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 169

Mazhar Alanson

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 170

Mazhar Alanson

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 171

Ezgi Mola

Son olarak Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle beyazperde de boy gösteren Mola, daha önce de çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamıştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 172

34 yaşındaki Mola, çocukluk karesine "Korkma Ezgi’ciğim, her şey geçiyor. Kalbi kötü olanlar da bi şekilde gidiyor..." mesajını yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 173

Mola daha önce ise 1984'te çekilmiş bir karesini ve paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle !" Dönemimin Ramazan abisiymişim"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 174

Eda Ece 

"Annemin evinde ilkokul fotoğrafımı buldum"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 175

Eda Ece

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 176

BÜLENT İNAL

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 177

İnal fotoğrafa şu mesajı yazdı: Yıl galiba 1984-85 Üsküdar Örnek Mahallesi Örnek İlkokulu. Ayakta sağdan ikinci. Vay be. Tüm arkadaşlara selamlar. Sevgiyle anmak isteyeceğim bir öğretmenim olmasını çok isterdim. Fakat olmadı. Bütün ilkokul hayatım boyunca neredeyse her gün bizi dövdü. Kafamızı tahtaya vurarak tokat atarak cetvelle sopayla. Bir bahane arardı hep dövmek için. Bazen sorular sorardı tek tek döverdi bazen de bütün sınıfı bir bahaneyle sıra dayağından geçirirdi. İlkokul bitince ailelerimize haber yollamıştı okutmanıza gerek yok bişey olmaz bunlardan diye. Dışarıda onu görünce arabaların altına saklanan arkadaşlarım vardı. Adı bizde kalsın. Torunları vardır ailesi vardır onları üzmeyelim. Neyse. Çocukluğum güzel bir mahallede güzel insanlarla geçti. Örnek mahallesine selam olsun.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 178

İnal, daha önce ise kardeşleriyle çocukluk yıllarına ait çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına yükleyerek, "Abim, ablam, ben..." yazmıştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 179

Deniz Çakır

"Seni çok özledim"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 180

Deniz Çakır

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 181

Ezgi Mola

"Bu yıl da bol bol kokoreç yedim. Şimdi yine tutuşup dikkat etmeye başladım (Belim ağrımaya başladı)
Olayın temeline indiğimde acı gerçekle karşılaştım, meğer ben zaten 3 aylıkken 1 yaşında görünen bir yağ hücresiymişim"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 182

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin, yeni projelerinden 'Dans Et'in klibini sevenleriyle buluşturdu. Klipte, sanatçının ailesine ve çocukluğuna ait görüntüler yer alıyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 183

Hayko Cepkin’in geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan yeni projesi ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’, listelerde en üst sıralarda yer alırken, projenin ilk klibi ‘Kabul Olur’ şarkısına çekilmişti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 184

Ahu Yağtu 

""O yasta kiz kiza dans vardi. Stilimden tabi ki de odun vermedigim yillar... Ha o zamanlarin bir ritueli olarak o sac ortadan cat diye kesilmis ve delik kalmis"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 185

Projenin ikinci klibi ise ‘Dans Et’ şarkısına çekilirken, yarın ilk kez yayınlanacak klipte sanatçının ailesine ve çocukluk yıllarına ait enstantanelerin yanı sıra 70’li yılların İstanbul’unun nostaljik görüntülerine yer verildi.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 186

Hayko Cepkin'in aile kavramını, iyi bir aile olabilmenin yükünü kendi penceresinden anlattığı şarkıda, bir annenin ve bir babanın, evladına duyduğu sonsuz sevgisi, fedakârlığı ve karşılıklı minneti müziğin güçlü dili kullanılarak ifade ediliyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 187

Klipte, Cepkin'in annesiyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafları yer alıyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 188

Russell Crowe

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 189

Russell Crowe

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 190

Cenk Tosun

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 191

Cenk Tosun ve ablası

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 192

Serel Yereli

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 193

Serel Yereli

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 194

Beste Kökdemir

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 195

Beste Kökdemir

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 196

Candan Erçetin

Candan Erçetin, Kıbrıs'ta 2 konser verdi. Ünlü sanatçıya konserde üzerinde çocukluk fotoğrafının bulunduğu bir pasta ile sürpriz yapıldı.

Üzerinde 3 yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu pastaya hem de üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz" dedi.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 197

Candan Erçetin

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 198

Seda Bakan

"Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 1990 Gebze"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 199

Seda Bakan

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 200

Muazzez Ersoy

Çocukluğu ve gençlik yılları Beyoğlu'nda geçen Muazzez Ersoy sosyal medyadan nostaljik bir paylaşımda bulundu. 60 yaşındaki sanatçı paylaştığı fotoğrafı "Kasımpaşa" notuyla yayınladı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 201

Muazzez Ersoy

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 202

Meryem Uzerli

Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabında  çocukluk fotoğrafını paylaştı.  

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 203

Uzerli daha önce ise ablası ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 204

Meryem Uzerli ve Canan Uzerli'nin ikiz kardeş gibi benzerliği dikkat çekti. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 205

Mazhar Alanson

Usta sanatçı Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 206

Mazhar Alanson

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 207

Gülse Birsel 

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu. Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde." 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 208

Büşra Develi

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 209

Büşra Develi

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 210

Dilan Çiçek Deniz

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 211

Dilan Çiçek Deniz 

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, çocukluk fotoğrafını, "Anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir’de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken.. Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum... Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum. Seneca belirsizlikle ilgili 'Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi' demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum,iyi ki... Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz" notuyla yayınladı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 212

Gigi Hadid

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 213

Gigi Hadid

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 214

Penelope Cruz

Hollywood'un İspanyol yıldızı Penelope Cruz, kız kardeşi Monica Cruz'un doğum gününü, birlikte çekilmil çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 215

44 yaşındaki Penelope Cruz, kendinden iki yaş küçük kardeşine, "Seni seviyorum, doğum günün kutlu olsun kardeşim" notuyla kutlama yaptı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 216

Ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid'in çocukluk yıllarına ait bir kareyle nostalji yaşattı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 217

Solda sağa: Bella Hadid, Anwar Hadid, Olivia Perez, Gigi Hadid

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 218

Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 219

39 yaşındaki Kourtney, 38 yaşındaki kardeşi Kim’le fotoğrafına, “Daima en iyi arkadaşlar” notunu yazdı. Reality şov yıldızı olan Kardashian Kardeşler, şimdilerde dünyanın en ünlü ve en zengin kardeşleri arasında.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 220

Burak Kut 

"Çocuk yıldız döneminde, bu çocuktan artist olur galiba diye rahmetli babam tarafından çektirilen fotoğraf"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 221

Burak Kut

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 222

Demet Şener

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 223

Demet Şener

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 224

Perran Kutman

"Ilk fotoğraf yaş 22"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 225

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli, takipçilerini geçmişe götürerek bebeklik fotoğrafını yayınladı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 226

Meryem Uzerli

35 yaşındaki oyuncu daha önce de nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 227

Meryem Uzerli

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 228

Nusret Gökçe

"Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 229

Lady Gaga

Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan ve en son başrolde yer aldığı A Star Is Born filmiyle oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga’nın okul dönemi fotoğrafları ortaya çıktı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 230

Lady Gaga’nın okul arkadaşlarının yayınladığı fotoğraflarda, şimdi 32 yaşında olan ünlü sanatçının 13 yaşındaki halleri görülüyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 231

Platin sarısı saçlarıyla tanınan Lady Gaga’nın okul yıllarında koyu renk saçlı hali, şimdiki görünümünden oldukça farklı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 232

Gerçek adı Stefani Joanne Germanotta olan Lady Gaga, okul üniformasıyla, okul arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarında muzip bir öğrenci profili çiziyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 233

Gizem Karaca

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem iyi ki benim annem olmuş. Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 234

Gizem Karaca

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 235

Alvaro Morata

Chelsea takımı oyuncusuyken Atletico Madrid’e transfer olan Alvaro Morata, yeni transferini çocukluk fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 236

26 yaşındaki İspanyol futbolcu, çocukluk fotoğrafında Atletico Madrid formasıyla görülüyor. Morata, transferiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 237

Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin müzisyen eşi Carla Bruni, sosyal medyadan eşinin yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 64. yaş gününü kutladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 238

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da da konser veren Bruni, 2008 yılında evlendiği Sarkozy için, “Beni alkolik olmaktan o kurtardı. Hiç alkol kullanmıyor. Buna inanabiliyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 239

Farah Zeynep Abdullah

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 240

Farah Zeynep Abdullah

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 241

Saadet Işıl Aksoy: 'Küçükken sarışındım' desem!?

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 242

Saadet Işıl Aksoy

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 243

CİVAN CANOVA

Ünlü oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 244

Instagram'da perşembe gününe özel 'tbt' (geçmişe ait fotoğraf paylaşma) yapan Civan Canova, 'TED Ankara Koleji' notuyla bu fotoğrafı yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 245

KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 246
Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 247

Kim Kardashian West ve Kourtney Kardashian

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 248

Winnie Harlow

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 249

Winnie Harlow

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 250

PARIS HILTON

Paris Hilton kardeşi Nicky Hilton ile birlikte çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 251

Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 252

Azra Akın

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 253

Azra Akın: Son günlerde rastladığım babamın çektiği bir karem

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 254

Kit Harington

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 255

Kit Harington

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 256

BEYONCE

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Beyonce, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bira kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram'dan 120 milyon takipçisi olan ünlü yıldız kısa sürede 3.5 milyon beğeni aldı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 257

Bağdat şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, Instagram hesabından okul yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Çelik'in fotoğrafına, "Çoraplardan belli", "Çoraba bakmadan yanağındaki elinden farkettim çünkü hala zaman zaman aynı duruş var", "Hayatta bulamam dedim ama hemen tanıdım demekki insanlar değişmiyor", "Çoraplara ve bakışa bakarak buldum", "Çorap mı onlar ben tayt gibi gördüm buldum, o zaman da tayt varmıydı diye düşündüm" gibi dikkat çeken yorumlar yapıldı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 258

Teoman "Büyüyünce Elvis olacağım" notuyla 13 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 259

Teoman

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 260

Çağla Şıkel Instagram hesabından 'Bu Çağla da burada dursun' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 261

Çağla Şıkel

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 262

AMİNE GÜLŞE

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 263

Demet Şener: 6 yaşındaki ben

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 264

Demet Şener

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 265

Aslı Enver

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, sosyal medyadan 19 yıl öncesine ait bir kareyi "2000... Pilav günü" notuyla yayınladı.

Bu paylaşımla birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 266

Ünlü müzisyen İskender Paydaş, henüz 9 yaşındayken kız kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 267

Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & kardeş... Sene 1976 sanırım" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 268

İLBER ORTAYLI

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1979 yılında, 32 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Insagram hesabından paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 269

Ortaylı’nın, "Gençlik, Ankara, 1979" notunu düştüğü fotoğrafı, binlerce beğeni, yüzlerce de yorum aldı.

Ortaylı’nın takipçileri, ünlü tarihçi için, “karizmatik”, “yakışıklı” gibi beğeni ifadeleri kullandı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 270

MIRANDA KERR

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 271

Miranda Kerr

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 272

ÇAĞATAY ULUSOY

Netflix'in Protector dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihini not düşerek hayranlarına doğum günü mesajı yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 273

Ulusoy mesajında, "İyi dileklerinizle ,güzel sözlerinizle ,bana göndermiş olduğunuz hediyelerle ve benim adıma yapmış olduğunuz yardımlarla ,bana hissettirdiğiniz bu güzel duygular için çok teşekkür eder,hepinizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 274

NUSRET GÖKÇE

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 275

TARKAN

Megastar Tarkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Çok erken tanıdım
Çok erken tattım cilvesini kaderin
Zamansız büyüdüm
Şimdi kayıp çocukluk günlerim" notunu yazdı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 276

İREM DERİCİ

"Çünkü ben de küçüktüm..."

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 277

İREM DERİCİ

Derici daha önce yaptığı çocukluk paylaşımını ise, "Dün bu manyak kadın bana “Ben hiç sevmiyorum, paylaşma benle fotoğraf doğum günüm diye” dedi. Peki anne, 39547 yıl önceki fotoğrafımızı paylaşıyorum, ne kadar hoşlaşmasan da yeni dünya böyle. Nüfus kağıdın olmasın lakin instagram şart. Kusura bakma da ben buradan bağırmak durumundayım Jale! Seni öküz gibi seviyorum! Bana kattığın her şey için sana minnettarım. O kadar güzel ve güçlü bi’ kadınsın ki sen... Neyse işte iyi ki sen doğurdun, iyi ki doğdun anam!" mesajıyla yayınlamıştı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 278

GONCA VUSLATERİ

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 279

NUSRET GÖKÇE

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 280

ÇAĞLA ŞIKEL

"En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız, nasıl mutlu nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar"

(Fotoğraf: Şıkel sol başta)

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 281

ECE DİZDAR

Son olarak Fi ile Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan ve şu sıralar Yutmak isimli oyunla seyirci karşısına çıkan Ece Dizdar, sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi görücüye çıkardı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 282

37 yaşındaki oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Babamın işyerinde sıradan bir gün. Sene 88, liman K.d.z Ereğli, denizaltı da 1. inönü olmalı. Satıhda olduğumuza, babam sivil olduğuna ve ben etek giydiğime göre bu bir haftasonu olmalı."  

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 283

ŞAHAN GÖKBAKAR

22 Ekim'de 38 yaşına giren oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 20 yıl önceki fotoğrafı paylaştı. Altına, "20 yıl önce, 20 yıl sonra" notunu yazdığı fotoğrafına, "Hiç değişmemişsin" benzeri yorumlar yapıldı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 284

BEYAZIT ÖZTÜRK

O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Öztürk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Üniversite yılları. Eskişehire selamlar"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 285

BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu, Gönülçelen, Kaderimin Yazdıldığı Gün ve Sevda'nın Bahçesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu altına "Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 286

NEBAHAT ÇEHRE

74 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından 17 yaşındaki fotoğrafını #TBT (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketiyle yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 287

Usta oyuncunun 57 yıl önce çekilen pozuna beğeni yağdı. Fotoğrafı gören takipçilerden, “Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz” yorumları geldi.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 288

RODA IRMAK KALKAN

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olarak Miss Turkey Supranational seçilen Roda Irmak Kalkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 289

Yarışmayla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Irmak fotoğrafın altına Her zaman çok ciddi, 2003 (Always so serious, 2003) notu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 290

RYAN REYNOLDS

Son olarak Deadpool 2 filmiyle beyazperde de boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Ryan Reynolds 42. yaşını kutluyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 291

Blake Lively ile evli olan Reynolds sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kare yayınladı. Babasıyla birlikte pasta üflerken çekilen karesini paylaşarak nostaljik bir paylaşıma imza attı. Ünlü yıldızın yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunuyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 292

ADELE

90'lı yılların ünlü pop grubu Spice Girls (Baharat Kızlar) hayranı olan İngiliz şarkıcı Adele, grubun yıllar sonra tekrar bir araya gelmesini çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 293

Şimdilerde dünya çapında hayranları nolan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı olan Adele, duvarlarında Spice Girls posterleri olan odasında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 294

BÜŞRA DEVELİ

Fi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 295

BÜŞRA DEVELİ

Meslektaşı Burak Deniz'le bir süre birliktelik yaşayan 25 yaşındaki Develi geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 296

Murat Boz

Murat Boz da Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olmak için sosyal medyadan çocukluk karesini yayınlayan ünlü isimler arasına katıldı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 297

38 yaşındaki Boz'dan önce Hadise, Ebru Gündeş, Ezgi Mola gibi isimlerde kampanyaya destek olmuştu.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 298

Hadise

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 299

Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 300

Ezgi Mola

Oyuncu Ezgi Mola çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 301

Ezgi Mola

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 302

Demet Özdemir

Erkenci Kuş'ta başrolde olan Demet Özdemir, geçmiş yıllardan yaptığı bir paylaşıma, "Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 303

26 yaşındaki Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 304

Tam adı Beyonce Giselle Knowles-Carter olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, dün 37’inci yaşına girdi. Tüm hayranlarının yanı sıra bir numaralı hayranı olan annesi Tina Knowles Lawson da Beyonce’nin doğum gününü kutladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 305

Lawson, kızının doğum günü şerefine, henüz dört aylıkken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Sana karşı olan heyecanımı ve kapsayıcı sevgimi hiçbir zaman kontrol altına alamadım, ilk göz ağrım. Bazen dünyadaki bunca insan arasından Tanrı tarafından senin annen olarak seçildiğime inanamıyorum” notunu yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 306

MERT FIRAT

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat'ın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okurken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 307

Öğretmeni tarafından paylaşılan fotoğrafta, kep takan Mert Fırat'ın uzun sakalı ve uzun saçlı hali gözlerden kaçmadı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 308

DUA LIPA

Şarkıcı Dua Lipa çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasına taşıdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 309

22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız fotoğrafta çocukluk arkadaşı Nita Riza ile birlikte görülüyor. 

(Fotoğraf: Lipa en sağda)

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 310

FERGIE

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Fergie,  sosyal medyadan eski bir fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 311

Fotoğraf, 43 yaşındaki Fergie'nin 15 yaşındaki halini yansıtıyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 312

Türkiye ve tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Ursula Corbero sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 313

URSULA CORBERO

28 yaşındaki oyuncu daha önce ise yayınladığı bebeklik karesini "Seni seviyorum anne"notuyla paylaşmıştı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 314

İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından La Casa De Papel'in 3. sezonunun 2019’da seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 315

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilikleri olan Ceyda Düvenci, geçen sene dünyaya gelen oğulları Ali'nin fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 316

Ceyda Düvenci oğlu Ali ile kendi bebeklik fotoğrafını paylaşarak aradaki benzerliği gözler önüne serdi. Bazı takipçileri Ali bebeği annesi Ceyda Düvenci'ye benzetirken, bazıları ise baba Bülent Şakrak'a benzediği yorumlarını yaptı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 317

PINAR ALTUĞ

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ çocukluk fotoğrafını "Babam ve ben" notuyla Instagram'dan görücüye çıkardı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 318

PINAR ALTUĞ

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 319

OKTAY KAYNARCA

Gençlik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınlanan Oktay Kaynarca, "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı....Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar...Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak.. Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." mesajıyla paylaşımda bulundu.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 320

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, daha önce de 17 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını Nazım Hikmet Ran’a ait ‘Yaşamaya dair’ şiiriyle hesabına yüklemişti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 321

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veriyor. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 322

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel Instagram hesabından "Küçük çağla’nın en büyük hayali balerin olabilmekti ama hayallerinden de güzel bi hayatı olabileceğini nerden bilebilirdi ?... Şükürler olsun 
dünüme
bugünüme
yarınıma ...
Çocukluğumun geçtiği yıkılan Atatürk kültür merkezindeki mutlu günlerimden" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. 



Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 323

ÇAĞLA ŞIKEL

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 324

MERT FIRAT

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 325

Fırat fotoğrafın altına 'Kadıköy 1988' notunu düştü

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 326

Özge Borak

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 327

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, çocukluk karesini, ""Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “Hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin... İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 328

Hülya Avşar

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 329

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Avşar kareye, "Tombik Hülya" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 330

SEFA DOĞANAY

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olarak adını geniş kitleleren duyuran ve son dönem yaptığı Canan Karatay taklitleriyle gündemde olan Sefa Doğanay sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 331

Kendisini ünlü manken Didem Soydan'a benzeten Doğanay, paylaşımına "Küçükken Didem Soydan'mışım" yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 332

ÖZGE BORAK

Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak sosyal medyadan ailesiyle birlikte geçmiş yıllarda çekilen bir karesini yayınladı. Borak fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 333

NUSRET GÖKÇE

Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen ve son olarak ABD-Miami'de restoran açarak dünyaca ünlü ismi ağırlayan Nusret Gökçe sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı. 


Takipçilerine nostalji yaşatan Nusret, fotoğrafını "Hayat Üniversitesi yaş 15" notuyla paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 334

NUSRET GÖKÇE

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 335

AZRA AKIN

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 336

AZRA AKIN

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 337

KIRSTEN DUNST

ABD’li oyuncu Kirsten Dunst’ın 1995 yılında Ron Davis tarafından çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 338

Çocuk oyuncu olarak ünlenen Dunst, 1995 yılında People dergisi tarafından dünyanın 50 güzel insanı sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. 1994 yılında henüz 12 yaşında Interview with the Vampirela yakaladığı başarıya, aynı yıl rol aldığı Little Women filmindeki uçarı Amy rolündeki başarısı da eklenince henüz bir çocukken ünlendi. Bir yıl sonra Robin Williams’la birlikte çocuk macera filmi Jumanji’de rol aldı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 339

IRINA SHAYK

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Rus modey Irına Shayk'ın (32) 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 340

Henüz 16 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen Shayk değişimi ile şaşırttı. Modelin yıllar içinde hiç estetik yaptırmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 341

RIHANNA

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 342

Barbados'lu şarkıcı Rihanna geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ri-Ri sosyal medya hesabında takipçilerini geçmiş yıllara götürerek çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı. 

30 YAŞINDA 30 FOTOĞRAFLA RIHANNA

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 343

Britney Spears

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 344

Britney Spears

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 345

Eminem

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 346

Eminem

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 347

Donald Trump

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 348

Donald Trump

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 349

Gülse Birsel

"Annem ve ben, Beşiktaş’ta Serencebey Parkı’nda. Doğduğum semt Beşiktaş ve hala hastasıyım..."

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 350

Gülse Birsel

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 351

 Rıza Kocaoğlu

Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle yıldızı parlayan Rıza Kocaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine nostalji yaşattı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 352

Annesi ve kardeşiyle çekilmiş bir karesini yayınlayan 39 yaşındaki Kocaoğlu, fotoğrafa "Anneler Günün kutlu olsun canım Anam" notunu yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 353

Levent Özdilek

Oyuncu Levent Özdilek 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı. Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla takipçilerine nostalji yaşattı.

Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 354

Özdilek, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterine hayat verdi.

(Fotoğraf soldan sağa: Ozan Akbaba, Levent Özdilek,  Yunus Emre Yıldırımer)

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 355

Doğa Rutkay Kamal

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait oyuncak ayısı Mişa'yı ve onun hikayesini anlattı. Doğa Rutkay paylaştığı çocukluk yıllarına ait fotoğrafla anılarını canlandırdı.

Ailecek çekildikleri bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Annem babam ben ve ayım Mişa... Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya'ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar... Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 356

Doğa Rutkay Kamal

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 357

Tolga Çevik

Tolgshow gösterilerine devam eden Tolga Çevik, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Çevik paylaşımının altına, "1975 Yaz Kreasyonu... Hep Sanat hep Feşınnn..." mesajını yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 358

Tolga Çevik

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 359

Prens Harry (33) ile evlilik hazırlığında olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın (36) 11 yaşındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.  

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 360

Çocukluk videolarında topluluk önünde şarkı söyleyip dans ederken görülen Markle için İngiliz basınında, “Oyunculuk potansiyelini daha o zamandan göstermiş” yorumu yapıldı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 361

19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan düğünle kraliyet ailesinin gelini haline gelecek olan Markle’ın 1993 yılına ait görüntüsünde bir yaz okulundayken yaptığı sahne şovları yer alıyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 362

Markle'ın mikrofon karşısındaki rahat tavırları dikkat çekiyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 363

Videoda ayrıca Markle’ın arkadaşlarıyla birlikte, en sevdikleri öğretmenlerine teşekkür plaketi verdikleri de görülüyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 364

İngiliz basının sıkı takip altında tuttuğu Markle'ın hayatını anlatan belgeselin yanı sıra Prens Harry ile aşkını konu alan  ‘Harry & Meghan: The Royal Love Story’ adında bir de film çekildi.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 365

Ata Demirer

45 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1991 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 366

Ata Demirer

Ata Demirer'in 26 yıl önce zayıf olması dikkat çekti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 367

İrem Derici 

25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine,  "Çok değişmiş miyim?"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 368

30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 369

Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düşmüştü..

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 370

Blake Lively

TV ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Blake Lively'nin 15 yıl önce lisede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 371

2002-2003 Burbank Lisesi yıllığında yer alan fotoğraflarda; Lively'nin 30 yaşına kadar fiziksel olarak pek değişmediği görülüyor. Uzun sarı saçlarından o yıllarda da vazgeçmeyen ünlü oyuncunun, burnunun estetiksiz hali de dikkat çekiyor. 


Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 372

Amigo kız takımı ve öğrenci birliğinde görev yapan liseli Blake'in çok sosyal bir öğrenci olduğu görülüyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 373

DERYA ŞENSOY

Derya Baykal, 28 yaşına giren kızı Derya Şensoy'un doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Baykal, "Küçüğüm İyi ki doğdun... mutlu sağlıklı başarılı yılların olsun... Seni çoookkk seviyorummmm" notuyla Şensoy'un yıllar önce çekilmiş karesini paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 374

DERYA ŞENSOY

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 375

SAADET IŞIL AKSOY

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde Lucy karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 376

34 yaşındaki oyuncu çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabından, "Kırmızı ayakkabılarım, cicili elbisem ve teyze oturuşumla çiçeklerin önünde poz veren ince ruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim.." mesajıyla yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 377

BURAK SEVİNÇ

Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 378

30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 379

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU


Şarkıcı Kenan Doğulu, DJ kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan birlikte çekildikleri çocukluk karesini paylaşarak kutladı. Kenan Doğulu kardeşi için şu ifadeleri kullandı: "Ömür boyu dostluk, hayat boyu güven, sonsuz bir sevgi... İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın aslanların aslanı canım ağabeyim. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun."

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 380

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 381

BARIŞ MANÇO

19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço 75'inci yaş gününde anılıyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 382

BARIŞ MANÇO

Usta sanatçının birçok hayranı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Manço'nun çocukluk fotoğraflarını doğum gününde yeniden gündeme getirdi. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 383

BARIŞ MANÇO

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 384

NUR FETTAHOĞLU

Son olarak Çi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından çocuklu fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 385

Nur Fettahoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafın altına 'Bir zamanlar sevimliymişim' notu yazdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 386

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yılmaz  araya bir de eskilerden bir fotoğraf sıkıştırdı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 387

Cem Yılmaz bu fotoğrafı “Cem abin de liseliydi…1987 Airport disco galiba. Kazakların kotun içine sokulduğu dönem” notuyla paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 388

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği lüks saat ve Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisiyle gündeme gelmişti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 389

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ertuğrul Gazi karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan 38 yaşındaki Düzyatan'ın merak edilen çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 390

OLCAY ŞAHAN

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen futbolcu Olcay Şahan, doğduğu yerin takımının alt yapısında forma giydiği dönemden bir fotoğrafı yayınladı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 391

Milli forma için Türkiye'yi tercih eden ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'da futbol kariyerine devam eden 30 yaşındaki Şahan, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk karesine, "Ben çocukken" notunu yazdı. 

Öte yandan Şahan'ın arkasından kulak işareti yapan çocukluk arkadaşı ise Almanya bölgesel lig takımlarından Uerdingen'de futbol hayatına devam ediyor. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 392

İstanbullu  Gelin'in Fikret Boran' Salih Bademci okul yıllarından bir kare paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 393

Bademci paylaşımın altına şu notu düştü: Uzun, uzun zaman önce... Müziğin beni nasıl gülümsettiğini hatırladığım yıllardan

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 394

Sıla Gençoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencilik yıllarından bir fotoğraf paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 395

Sıla fotoğrafın altına şu notu düştü: Eğitim, kişisel gelişimin en mühim mihenk taşlarındandır. Öğretmek için ömürlerini adayan tüm öğretmenlerimizin güzel gününü kutluyorum. ( Tavşan olduğumu iddia ettiğim yıllar. Çemberin yine dışındayım.)

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 396

Tamer Karadağlı 

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk fotoğrafını, "Tamer 10 yaşında.." mesajıyla yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 397

Tamer Karadağlı

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 398

Nusret Gökçe 

Dünyada saltbae hastagi ve lakabı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse’un patronu Nusret Gökçe Amerika’daki ilk şubesini açtığı Miami’den 13 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 399

Nusret paylaşımın altına şu notu düştü:
"1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan ... Ve karşınızda bir dünya markası ..Hepimizin markası hepimizin başarısı...🔪

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 400

Serenay Sarıkaya

Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk hali dizinin yeni sezonu Çi'nin başlmasıyla gündeme geldi. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 401

Serenay Sarıkaya

26 yaşındaki oyuncunun çocukken çekilen karesinde bir balkonda masanın üzerinde oturarak poz verdiği görülüyor.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 402

Demet Akbağ

Usta sanatçı Demet Akbağ sosyal medya hesabından nostalji yaptı. Çocukluk yıllarına ait kareyi paylaşan Akbağ, o fotoğrafa şu mesajı yazdı: "Pastayı kesen sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki. Ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel pastası. En solda da halamın kucağından bakan kuzenim"

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 403

Demet Akbağ

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 404

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen Kocaoğlu bu kareye; “Saç… Sene 98 mi 99 mu falan filan…” notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 405

Rıza Kocaoğlu

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 406

Ata Demirer

Sosyal medya hesabından paylaştığı mizah içerikli fotoğraflarla dikkat çeken Ata Demirer, bu defa takipçisi tarafından gönderilen bir kareyi yayımladı.

Demirer, 80’li yıllarda çocukken yaşadığı Bursa’da çekilmiş fotoğrafta, arka tarafta şortlu bir şekilde görülüyor.

45 yaşındaki oyuncu, bu kareye, "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı, sağolsun. 80’ler Bursa’sı. Akbıyık mahallesi. Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi?" notunu düştü.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 407

Ata Demirer

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 408

Behzat Uygur 

Instagram'dan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaşan usta aktör Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, "İzmir Atatürk stadı 1974 Zafer kupası.. babamın oyunu olduğu için yerine gol kralı kupasını Cemil Tura'na ben vermiştim..Dönemin Efsane İzmir büyükşehir bel başkanı İhsan Alyanak,ben,Cemil abi.." mesajını yayınladı.  

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 409

Behzat Uygur

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 410

Zeynep Kankonde

Oyuncu Zeynep Kankonde, bir süre önce Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafının kendisine ait olduğuna inanmayanlara ilginç bir kanıt sundu.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 411

Zeynep Kankonde

Çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafını Hababam Sınıfı serisindeki Bacaksız karakterini canlandıran Tuncay Akça'ya benzetenler de çıkınca Kankonde karşılaştırmalı bir fotoğraf yayınlayarak şu notu düştü: 

"Niye yapıyorsunuz bunu? TUNCAY AKÇA tatlılığı.
İnanamayanlar için kendimi etiketledim ya."

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 412

Zeynep Kankonde

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 413

Metin Hara

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez el ele Bodrum Havalimanı'nda görüntülenmişti.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 414

Metin Hara

Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen 35 yaşındaki Hara'nın fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 415

Meryem Uzerli

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve şu sıralar Cingöz Recai filminin heyecanını yaşayan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 416

Meryem Uzerli

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 417

Beste Kökdemir

Oyuncu Beste Kökdemir, Instagram hesabından ortaokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 24 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını, "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notuyla yayınladı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 418

Beste Kökdemir

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 419

Ezgi Mola

Son olarak 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminde rol alan Ezgi Mola, Instagram hesabından küçükken kardeşiyle birlikte çekilen bir karesini paylaştı. 34 yaşındaki Mola altına ise, 
"Sanırım kardeşime "sus ve gül yoksa seni yine cimciklemek zorunda kalırım" demişim.. Kuzuummm benim" notunu düştü. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 420

Ezgi Mola

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 421

Birce Akalay

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Birce Akalay, Instagram sayfafından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Akalay altına ise "Bu kızın saçlarına n'oldu yaaa böyle diye ısrarla soran olursa; O doğuştan kırpıktı dersiniz" yazdı. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 422

Birce Akalay

Ocak ayında Sarp Levendoğlu'ndan boşanan 33 yaşındaki Akalay, şu sıralar Can Tunalı ile birliktelik yaşıyor. 

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 423

Miley Cyrus

ABD’li pop şarkıcısı Miley Cyrus, yeni bir single hazırlığında. 24 yaşındaki şarkıcı, ‘Younger Now’ adlı single’ının kapağında kendi çocukluk fotoğrafını kullandı.

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 424

Miley Cyrus

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 425

Kraliçe II. Elizabeth

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 426

Kraliçe II. Elizabeth

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 427

John Kennedy

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 428

John Kennedy

Murat Evgin'den nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 429

Angela Merkel