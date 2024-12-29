Murat Ünalmış'tan mutlu aile pozları: Geçen gün ömürdendir
Son olarak Gülcemal adlı dizide izleyici karşısına çıkan Murat Ünalmış, 12 Nisan 2024 tarihinde ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde eşi ve oğluyla zaman geçiren ünlü oyuncu, ailece keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
"Gülcemal", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Deli Gönül" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Murat Ünalmış, geçtiğimiz yıl eylül ayında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, sade bir törenle dünyaevine girmişti.