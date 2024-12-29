Murat Ünalmış'tan mutlu aile pozları: Geçen gün ömürdendir

"BAYRAM ŞEKERİMİZ GELDİ"

Ünalmış, baba olduğunu "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim" sözleriyle duyurdu.