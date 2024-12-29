Murat Ünalmış'tan mutlu aile pozları: Geçen gün ömürdendir

Son olarak Gülcemal adlı dizide izleyici karşısına çıkan Murat Ünalmış, 12 Nisan 2024 tarihinde ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde eşi ve oğluyla zaman geçiren ünlü oyuncu, ailece keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Murat Ünalmış'tan mutlu aile pozları: Geçen gün ömürdendir - 1

"Gülcemal", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Deli Gönül" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Murat Ünalmış, geçtiğimiz yıl eylül ayında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, sade bir törenle dünyaevine girmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Murat Ünalmış'tan mutlu aile pozları: Geçen gün ömürdendir - 2

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı terich eden ünlü çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı.

Murat Ünalmış'tan mutlu aile pozları: Geçen gün ömürdendir - 3

"BAYRAM ŞEKERİMİZ GELDİ"

Ünalmış, baba olduğunu "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim" sözleriyle duyurdu.

Murat Ünalmış'tan mutlu aile pozları: Geçen gün ömürdendir - 4

Bebeklerine Selim Baran adını veren ünlü çiftten Murat Ünalmış, zaman zaman minik oğluyla objektif karşısına geçiyor.

Murat Ünalmış'tan mutlu aile pozları: Geçen gün ömürdendir - 5

Oğluyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, bu karelere yenilerini ekledi.

Murat Ünalmış'tan mutlu aile pozları: Geçen gün ömürdendir - 6

EŞİ VE OĞLUYLA MUTLULUK KARELERİ

Murat Ünalmış, 2024 yılı biterken eşi ve oğluyla çekilen karelerini paylaştı.

Murat Ünalmış'tan mutlu aile pozları: Geçen gün ömürdendir - 7

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Geçen gün ömürdendir" notunu düştü. Ünalmış ailesinin karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.

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