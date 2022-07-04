Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Bodrum tatilinde

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 11:37 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 12:57
Geçtiğimiz ay İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen ve ardından Marmaris’te düğün yapan şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup çifti Bodrum’da tatil sezonunu açtı.
Yakın dosları ve aileleriyle birlikte tekneyle denize açılan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
52 yaşındaki Sandal ve 33 yaşındaki Sütşurup, sahilde mayolarıyla boy gösterirken, şarkıcının belirgin karın kasları oldukça dikkat çekti.
Sandal ve Sütşurup aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreninin ardından haziran ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.
Çift, ardından Marmaris'te ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı renkli bir düğün yapmıştı.
İşte Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un tatil kareleri...