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Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Bodrum tatilinde

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 11:37 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 12:57

Geçtiğimiz ay dünyaevine giren şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup, Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Tatil görüntülerinde şarkıcının fit vücudu ve özellikle de belirgin karın kasları dikkat çekti.

Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Bodrum tatilinde - 1

Geçtiğimiz ay İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen ve ardından Marmaris’te düğün yapan şarkıcı ve eşi Melis Sütşurup çifti Bodrum’da tatil sezonunu açtı.

Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Bodrum tatilinde - 2

TEKNE KEYFİ YAPTILAR

Yakın dosları ve aileleriyle birlikte tekneyle denize açılan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Bodrum tatilinde - 3

KARIN KASLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

52 yaşındaki Sandal ve 33 yaşındaki Sütşurup, sahilde mayolarıyla boy gösterirken, şarkıcının belirgin karın kasları oldukça dikkat çekti.

Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Bodrum tatilinde - 4

ROMA'DA EVLENDİLER

Sandal ve Sütşurup aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreninin ardından haziran ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti. 

Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Bodrum tatilinde - 5

MARMARİS'TE DÜĞÜN YAPMIŞLARDI

Çift, ardından Marmaris'te ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı renkli bir düğün yapmıştı.

Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Bodrum tatilinde - 6

İşte Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un tatil kareleri...

Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Bodrum tatilinde - 7
Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Bodrum tatilinde - 8
Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Bodrum tatilinde - 9

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