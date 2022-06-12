Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 12.06.2022 - 10:00

Geçtiğimiz hafta Roma'da nikah masasına oturan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, Marmaris'te düğün yaptı. Çifti, mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı - 1

Geçtiğimiz hafta İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturan şarkıcı (52) ve sevgilisi Melis Sütşurup (33), dün Marmaris'te düğün töreni gerçekleştirdi.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı - 2

YAKIN DOSTLARI KATILDI

Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Sandal ile Sütşurup'u mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı - 3

DOĞU DEMİRKOL SAHNE NİKAH MEMURU OLDU

Düğünde nikah memuru kılığına giren komedyen Doğu Demirkol da yaptığı esprilerle davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı - 4

Sandal, 2008 yılında Emina Jahovic ile evlenmiş ve 10 yıllık birliktelik sonrası boşanmıştı. Sandal'ın bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. 

İşte Sandal-Sütşurup çiftinin düğün fotoğraflarından bazıları...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı - 5
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı - 6
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı - 7
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı - 8

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