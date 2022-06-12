Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 12.06.2022 - 10:00
Geçtiğimiz hafta İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturan şarkıcı Mustafa Sandal (52) ve sevgilisi Melis Sütşurup (33), dün Marmaris'te düğün töreni gerçekleştirdi.
Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Sandal ile Sütşurup'u mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı.
Düğünde nikah memuru kılığına giren komedyen Doğu Demirkol da yaptığı esprilerle davetlilere keyifli anlar yaşattı.
Sandal, 2008 yılında Emina Jahovic ile evlenmiş ve 10 yıllık birliktelik sonrası boşanmıştı. Sandal'ın bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.
İşte Sandal-Sütşurup çiftinin düğün fotoğraflarından bazıları...