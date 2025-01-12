Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı

2022 yılında dünyaevine giren Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un kavga ettiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Ayrılık iddiaları hakkında sessizliğini koruyan ünlü çiftten yeni kare geldi. Sütşurup sosyal medya hesabında yeniden "Sandal" soyadını kullanmaya başladı.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı - 1

"Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Araba", "Pazara Kadar" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi şarkılarla tanınan Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile 2022'de İtalya'da nikâh masasına oturmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı - 2

SOYADINI SİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya giden Sandal ve Sütşurup'un şiddetli bir tartışma yaşadığı ve bunun üzerine ünlü şarkıcının tek başına Türkiye'ye döndüğü iddia edildi.

Taraflar konuyla ilgili açıklama yapmazken, Melis Sütşurup'un sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını silmesi ve birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı - 3

Sandal ile Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı. Sütşurup, ünlü şarkıcının doğum gününden fotoğraf paylaştı.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı - 4

Melis Sütşurup Instagram hesabında soyadını "Sandal" olarak güncelledi.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı - 5

Melis Sütşurup, "İyi doğdun aşkım" yazan doğum günü pastasını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı - 6
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı - 7
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı - 8
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı - 9
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı - 10
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı - 11
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