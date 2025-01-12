Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı
2022 yılında dünyaevine giren Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un kavga ettiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Ayrılık iddiaları hakkında sessizliğini koruyan ünlü çiftten yeni kare geldi. Sütşurup sosyal medya hesabında yeniden "Sandal" soyadını kullanmaya başladı.
"Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Araba", "Pazara Kadar" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi şarkılarla tanınan Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile 2022'de İtalya'da nikâh masasına oturmuştu.