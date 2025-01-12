Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı

"Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Araba", "Pazara Kadar" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi şarkılarla tanınan Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile 2022'de İtalya'da nikâh masasına oturmuştu.