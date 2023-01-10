Müzisyen Hakan Yelbiz kazada can verdi (Ünlü isimlerden veda mesajı)

Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yelbiz yaşamını yitirdi, araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Müzisyen Hakan Yelbiz kazada can verdi (Ünlü isimlerden veda mesajı) - 1

Bas gitarist ve aranjör Hakan Yelbiz, İzmir istikametinde gidiyordu. Milas ilçesinden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

Müzisyen Hakan Yelbiz kazada can verdi (Ünlü isimlerden veda mesajı) - 2

Araçta sıkışan 47 yaşındaki Hakan Yelbiz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yanındaki Sabine Ayper Yelbiz yaralı halde kurtarıldı.

Müzisyen Hakan Yelbiz kazada can verdi (Ünlü isimlerden veda mesajı) - 3

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sabine Ayper Yelbiz'in tedavisi sürüyor.

Müzisyen Hakan Yelbiz kazada can verdi (Ünlü isimlerden veda mesajı) - 4

ÜNLÜ İSİMLERDEN VEDA MESAJI

Milas'ta meydana gelen kazada yaşamını yitiren müzisyen Hakan Yelbiz'in acı haberi ile birlikte ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Müzisyen Hakan Yelbiz kazada can verdi (Ünlü isimlerden veda mesajı) - 5

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, " Sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilelim. Son vedanın ne zaman olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Çok üzgünüm Hakan Yelbiz" notuyla paylaşım yaptı.

Müzisyen Hakan Yelbiz kazada can verdi (Ünlü isimlerden veda mesajı) - 6

Oyuncu Zafer Algöz, "Hakan Elbiz bir trafik kazasıyla uçtu gitti dünyamızdan, yetenekli kardeşim mekanın cennet olsun. Çok üzdün hepimizi" şeklinde duygularını paylaştı.

Müzisyen Hakan Yelbiz kazada can verdi (Ünlü isimlerden veda mesajı) - 7

Oyuncu Celil Nalçakan ise paylaşımında, "Ah Hakan Yelbiz usta,  Ah kardeşim biz rengarenk ve tertemiz kalbinden sebep kelebek diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebeğe özeneceğini, paramparça oldum. Mekanın cennet olsun kardeşim. Allah önce Ayper'imize sonra da bize sabır versin" dedi.

Müzisyen Hakan Yelbiz kazada can verdi (Ünlü isimlerden veda mesajı) - 8

EŞİNDEN SON PAYLAŞIM

Kazada yaralanan Sabine Ayper Yelbiz'in sosyal medya hesabından, 'Yine düştük yollara' isimli şarkıyla paylaşım yaptığı ve " İzmir Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu yazdığı görüldü.

Müzisyen Hakan Yelbiz kazada can verdi (Ünlü isimlerden veda mesajı) - 9
Müzisyen Hakan Yelbiz kazada can verdi (Ünlü isimlerden veda mesajı) - 10

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