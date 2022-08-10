Nadir bir hastalıkla mücadele eden Ashton Kutcher: Hayatta olduğum için şanslıyım

Haberler - ntv.com.tr | 10.08.2022 - 07:25
Hollywood’un ünlü simalarından Ashton Kutcher, National Geographic’te yayınlanan “Running Wild With Bear Grylls: The Challenge” adlı programda çok nadir bir hastalık olan *vaskülit ile mücadelesinden söz etti.
İki yıl önce kendisine vaskülit teşhisi konulduğunu söyleyen 44 yaşındaki oyuncu, "Görme, duyma ve dengemi sağlama yetimi etkileyen vaskülitin aşırı nadir bir türü ile mücadele ettim” dedi.
Zor bir süreçten geçtiğini belirten Kutcher “Toparlanmam neredeyse bir yılımı aldı. İyileşene kadar anlayamıyorsunuz. Bir daha görebileceğimden, duyabileceğimden veya yürüyebileceğimden emin değildim” ifadelerini kullandı.
2015 yılında Mila Kunis ile nikah masasına oturan ve eşinin kendisine hep destek olduğunu belirten oyuncu “Hayatta olduğum için şanslıyım” dedi.
“Karşınıza çıkan engelleri, size ihtiyacınız olanı vermek için ortaya çıkan şeyler gibi görmeye başladığınız an, hayat eğlenceli olmaya başlıyor. Sorunların altında kalmak yerine üstesinden gelmeye başlıyorsunuz” diyen oyuncu, hastalık sürecinin kişisel gelişimine etkisinden bahsetti.
Vaskülit, kan damarlarının iltihaplanmasına neden olan çeşitli durumlar için kullanılan genel bir tıbbi terim. Kan damarı duvarında, kalınlaşma, zayıflama, daralma ve yara izi gibi değişiklikler meydana gelir ve bu değişiklikler kan akışını kısıtlayarak organ ve doku hasarına sebep olur. Birçok vaskülit türü olmasına karşın bazılarına çok nadir olarak rastlanılır. Vaskülit sadece bir organı veya birkaçını etkileyebilir. Durum kısa süreli ise akut vaskülit, uzun süreli devam ediyorsa kronik vaskülit adını alır. Vaskülitin kesin nedeni tam olarak bilinemiyor. Bazı türler, kişinin genetik yapısıyla alakalıyken, bazı türleri de bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kan damarı hücrelerine saldırmasından kaynaklanır.