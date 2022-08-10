Nadir bir hastalıkla mücadele eden Ashton Kutcher: Hayatta olduğum için şanslıyım

*VASKÜLİT NEDİR?

Vaskülit, kan damarlarının iltihaplanmasına neden olan çeşitli durumlar için kullanılan genel bir tıbbi terim. Kan damarı duvarında, kalınlaşma, zayıflama, daralma ve yara izi gibi değişiklikler meydana gelir ve bu değişiklikler kan akışını kısıtlayarak organ ve doku hasarına sebep olur. Birçok vaskülit türü olmasına karşın bazılarına çok nadir olarak rastlanılır. Vaskülit sadece bir organı veya birkaçını etkileyebilir. Durum kısa süreli ise akut vaskülit, uzun süreli devam ediyorsa kronik vaskülit adını alır. Vaskülitin kesin nedeni tam olarak bilinemiyor. Bazı türler, kişinin genetik yapısıyla alakalıyken, bazı türleri de bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kan damarı hücrelerine saldırmasından kaynaklanır.