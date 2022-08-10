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Nadir bir hastalıkla mücadele eden Ashton Kutcher: Hayatta olduğum için şanslıyım

Haberler - ntv.com.tr | 10.08.2022 - 07:25

ABD'li oyuncu Ashton Kutcher, iki yıl boyunca çok nadir bir hastalık olan vaskülit ile mücadele ettiğini ve hayatta olduğu için şanslı hissettiğini paylaştı.

Nadir bir hastalıkla mücadele eden Ashton Kutcher: Hayatta olduğum için şanslıyım - 1

’un ünlü simalarından Ashton Kutcher, National Geographic’te yayınlanan “Running Wild With Bear Grylls: The Challenge” adlı programda çok nadir bir hastalık olan *vaskülit ile mücadelesinden söz etti.

Nadir bir hastalıkla mücadele eden Ashton Kutcher: Hayatta olduğum için şanslıyım - 2

İKİ YIL ÖNCE TEŞHİS KONULDU

İki yıl önce kendisine vaskülit teşhisi konulduğunu söyleyen 44 yaşındaki oyuncu, "Görme, duyma ve dengemi sağlama yetimi etkileyen vaskülitin aşırı nadir bir türü ile mücadele ettim” dedi.

Nadir bir hastalıkla mücadele eden Ashton Kutcher: Hayatta olduğum için şanslıyım - 3

“TOPARLANMAM BİR YILIMI ALDI"

Zor bir süreçten geçtiğini belirten Kutcher “Toparlanmam neredeyse bir yılımı aldı. İyileşene kadar anlayamıyorsunuz. Bir daha görebileceğimden, duyabileceğimden veya yürüyebileceğimden emin değildim” ifadelerini kullandı.

Nadir bir hastalıkla mücadele eden Ashton Kutcher: Hayatta olduğum için şanslıyım - 4

“HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM

2015 yılında Mila Kunis ile nikah masasına oturan ve eşinin kendisine hep destek olduğunu belirten oyuncu “Hayatta olduğum için şanslıyım” dedi.

Nadir bir hastalıkla mücadele eden Ashton Kutcher: Hayatta olduğum için şanslıyım - 5

“Karşınıza çıkan engelleri, size ihtiyacınız olanı vermek için ortaya çıkan şeyler gibi görmeye başladığınız an, hayat eğlenceli olmaya başlıyor. Sorunların altında kalmak yerine üstesinden gelmeye başlıyorsunuz” diyen oyuncu, hastalık sürecinin kişisel gelişimine etkisinden bahsetti.

Nadir bir hastalıkla mücadele eden Ashton Kutcher: Hayatta olduğum için şanslıyım - 6

*VASKÜLİT NEDİR?

Vaskülit, kan damarlarının iltihaplanmasına neden olan çeşitli durumlar için kullanılan genel bir tıbbi terim. Kan damarı duvarında, kalınlaşma, zayıflama, daralma ve yara izi gibi değişiklikler meydana gelir ve bu değişiklikler kan akışını kısıtlayarak organ ve doku hasarına sebep olur. Birçok vaskülit türü olmasına karşın bazılarına çok nadir olarak rastlanılır. Vaskülit sadece bir organı veya birkaçını etkileyebilir. Durum kısa süreli ise akut vaskülit, uzun süreli devam ediyorsa kronik vaskülit adını alır. Vaskülitin kesin nedeni tam olarak bilinemiyor. Bazı türler, kişinin genetik yapısıyla alakalıyken, bazı türleri de bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kan damarı hücrelerine saldırmasından kaynaklanır.

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