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Naomi Campbell doktorasını aldı: Şükran ve duyguların ötesindeyim

Haberler | 14.07.2022 - 08:15 - Son Güncelleme : 14.07.2022 - 08:29

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da tatil yapan 90'lı yılların ünlü süper modeli Naomi Campbell fahri doktorasını aldı. Açıklama yapan Campbell, "Şükran ve duyguların ötesindeyim" dedi.

Naomi Campbell doktorasını aldı: Şükran ve duyguların ötesindeyim - 1

The University for the Creative Arts, Naomi Campbell'a moda dünyası üzerindeki onlarca yıllık etkisini tanıyan fahri doktora derecesi verdi.

Naomi Campbell doktorasını aldı: Şükran ve duyguların ötesindeyim - 2

Gözyaşlarını tutamayan Campbell, Onur Ödülü'nü Royal Festival Hall'da düzenlenen mezuniyet töreninde sahnede kabul etti.

Naomi Campbell doktorasını aldı: Şükran ve duyguların ötesindeyim - 3

Campbell, yayınladığı mesajda, "Mezuniyet Günü, The University for the Creative Arts'tan böyle bir onur aldığım için şükran ve duygu kelimelerinin ötesindeyim. Annem Valerie Morris Campbell ve aileme yanımda oldukları için teşekkür ederim ve seçtiğim ailem" ifadelerini kullandı.

Naomi Campbell doktorasını aldı: Şükran ve duyguların ötesindeyim - 4

Campbell, törende beli göğsüne kadar uzanan şık bir Burberry pantolon tulum üzerine okulun kepini ve cübbesini giydi.

Naomi Campbell doktorasını aldı: Şükran ve duyguların ötesindeyim - 5

Campbell stilini kat kat gümüş kolyeler ve bileziklerle tamamladı.

Naomi Campbell doktorasını aldı: Şükran ve duyguların ötesindeyim - 6

(Fotoğraf: Campbell ve annesi Valerie Morris)

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