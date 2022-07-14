Naomi Campbell doktorasını aldı: Şükran ve duyguların ötesindeyim

Campbell, yayınladığı mesajda, "Mezuniyet Günü, The University for the Creative Arts'tan böyle bir onur aldığım için şükran ve duygu kelimelerinin ötesindeyim. Annem Valerie Morris Campbell ve aileme yanımda oldukları için teşekkür ederim ve seçtiğim ailem" ifadelerini kullandı.