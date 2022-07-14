Naomi Campbell doktorasını aldı: Şükran ve duyguların ötesindeyim

Haberler | 14.07.2022 - 08:15 - Son Güncelleme : 14.07.2022 - 08:29
The University for the Creative Arts, Naomi Campbell'a moda dünyası üzerindeki onlarca yıllık etkisini tanıyan fahri doktora derecesi verdi.
Gözyaşlarını tutamayan Campbell, Onur Ödülü'nü Royal Festival Hall'da düzenlenen mezuniyet töreninde sahnede kabul etti.
Campbell, yayınladığı mesajda, "Mezuniyet Günü, The University for the Creative Arts'tan böyle bir onur aldığım için şükran ve duygu kelimelerinin ötesindeyim. Annem Valerie Morris Campbell ve aileme yanımda oldukları için teşekkür ederim ve seçtiğim ailem" ifadelerini kullandı.
Campbell, törende beli göğsüne kadar uzanan şık bir Burberry pantolon tulum üzerine okulun kepini ve cübbesini giydi.
Campbell stilini kat kat gümüş kolyeler ve bileziklerle tamamladı.
(Fotoğraf: Campbell ve annesi Valerie Morris)