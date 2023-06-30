Naomi Campbell'in ikinci çocuğu dünyaya geldi

Naomi Campbell, ilk kez anne olmasından iki yıl sonra, ikinci çocuğunun doğduğunu duyurdu. Bir kız çocuğu olan ünlü modelin ikinci çocuğu ise bir erkek.

1980'li ve 1990'lı yılların en ünlü modellerinde olan 53 yaşındaki Campbell, sürpriz bebeğinin fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşarak, “Benim küçük sevgilim, varlığınla bizi şereflendirdiğin andan itibaren sana ölçüsüz şekilde değer verildiğini ve sevgiyle çevrili olduğunu bil" ifadesini kullandı. Bebeğini, "Tanrı'dan gerçek bir hediye. Kutsanmış! Hoş geldin oğlum" sözleriyle hayranlarına tanıtan Campbell, "Anne olmak için asla geç değildir" notunu da düştü.