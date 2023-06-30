Naomi Campbell'in ikinci çocuğu dünyaya geldi

İki yıl önce kızı dünyaya gelen Naomi Campbell'in şimdi de bir oğlu oldu. Her iki çocuğunun da doğum öncesi sürecini gizli tutan 53 yaşındaki model, "Anne olmak için asla geç değildir" dedi.

Naomi Campbell'in ikinci çocuğu dünyaya geldi - 1

Naomi Campbell, ilk kez anne olmasından iki yıl sonra, ikinci çocuğunun doğduğunu duyurdu. Bir kız çocuğu olan ünlü modelin ikinci çocuğu ise bir erkek.

1980'li ve 1990'lı yılların en ünlü modellerinde olan 53 yaşındaki Campbell, sürpriz bebeğinin fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşarak, “Benim küçük sevgilim, varlığınla bizi şereflendirdiğin andan itibaren sana ölçüsüz şekilde değer verildiğini ve sevgiyle çevrili olduğunu bil" ifadesini kullandı. Bebeğini, "Tanrı'dan gerçek bir hediye. Kutsanmış! Hoş geldin oğlum" sözleriyle hayranlarına tanıtan Campbell, "Anne olmak için asla geç değildir" notunu da düştü.

N-LIFE HABERLERİ

Naomi Campbell'in ikinci çocuğu dünyaya geldi - 2

Bebeğin cumartesi günü doğduğu ve haberin Campbell’in ailesi, yakın arkadaşları ve iş arkadaşları tarafından bilindiği belirtildi.  Ünlü modele yakın bir kaynak, “Naomi gerçekten güçlü bir kadın. Bu onun her zaman istediği şeydi. O çok mutlu” dedi. Sosyal medya paylaşımında ise bebek Campbell’in kucağındayken iki yaşındaki kızı da erkek kardeşinin elini tutarken görülüyor.

Naomi Campbell'in ikinci çocuğu dünyaya geldi - 3

Campbell, Mayıs 2021'de dünyaya gelen kızının adı da dahil olmak üzere hayatına dair çoğu ayrıntıyı bugüne dek gizli tuttu. Bazı fotoğraf paylaşımları yaptı, birlikte Vogue dergisine poz verdi ancak kızının yüzünü tam olarak göstermedi.

Naomi Campbell'in ikinci çocuğu dünyaya geldi - 4

İlk bebeğinin nasıl dünyaya geldiği ve babasının kim olduğu sorusu akıllarda soru işareti bırakırken, Campbell, Vogue dergisine verdiği röportajda konuyla ilgili açıklama yaparak, “Evlat edinmedim. O benim kızım” demişti.

Naomi Campbell'in ikinci çocuğu dünyaya geldi - 5

Campbell, verdiği röportajda, kızının çok sakin bir bebek olduğunu söyleyerek, "Hayal edebileceğim en büyük lütuf. Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey. Bir gün anne olacağımı her zaman biliyordum" diye konuşmuştu.

Naomi Campbell'in ikinci çocuğu dünyaya geldi - 6

AÇIKLAMA YAPMADI

Campbell, ilk çocuğunu duyurduğunda, gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı yoksa taşıyıcı anne aracılıyla mı çocuk sahibi olduğu merak edilmişti. Campbell, konuyla ilgili bugüne dek hiç açıklama yapmadı.

Naomi Campbell'in ikinci çocuğu dünyaya geldi - 7

İngiliz model, ikinci çocuğunun nasıl dünyaya geldiğiyle ilgili de sessiz kalmayı tercih etti.

Naomi Campbell'in ikinci çocuğu dünyaya geldi - 8

Campbell, mayıs ayında Met Gala ve Cannes Film Festivali kırmızı halısında boy göstermişti.

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