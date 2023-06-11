Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi

Oyuncu çift Naomi Watts ve Billy Crudup birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Watts, evlilik söylentilerini nikah fotoğrafıyla doğruladı.

Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - 1

Ünlü oyuncu Naomi Watts, meslektaşı Billy Crudup ile evlendikleri haberini doğruladı.

54 yaşındaki "The King Kong" filmi yıldızı, kendisiyle aynı yaşta olan Crudup ile evlendiklerini, sosyal medyadan yayınladığı bir fotoğrafla duyurdu. Manhattan'da nikah salonu çıkışında üzerinde gelinliğiyle poz veren Watts, "Evli!" notunu yazdı.

N-LIFE HABERLERİ

Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - 2

ÜNLÜ İSİMLERDEN MESAJ YAĞDI

Watts'ın basit ama her şeyi anlatan kısa notu, hayranlarını heyecanlandırdı. Hem hayranlarından hem de ünlü arkadaşlarından Watts'a tebrik mesajları yağdı.

Aralarında Gwyneth Paltrow, Melanie Lynskey, Sarah Silverman, Amy Sedaris, Lucy Boynton, Shailene Woodley'in yer aldığı ünlüler, oyuncu çifte mutluluklar diledi.

Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - 3

"Adanmışlık" filminde yönetmen koltuğunda oturan ve Crudup'la birlikte rol alan, "Mulholland Çıkmazı"nda da Watts'la rol alan Justin Theroux, "İkinize de tebrikler" diye yazdı.

Suç dizisi "The Watcher"da Watts'la birlikte rol alan Jennifer Coolidge de "Yaşasın! Buna yeni uyandım! Tebrikler! Siz ikiniz daha mutlu görünemezdiniz" mesajını gönderdi.

Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - 4

Çiftin evlilik haberi, Page Six'in cuma günü New York'taki dairelerine dönerken alyans takan çiftin fotoğraflarını yayınlamasının ardından geldi.

Fotoğraflarda, beyaz çiçekli bir Oscar de la Renta elbisesi giymiş olan Watts, bir buket çiçeği tutarken gülümsüyordu.

Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - 5

Watts ve Crudup'ın daha önce, aktrisin nisan ayında yüzük parmağında büyük bir elmas taktığı görüldükten sonra nişanlandıkları konuşulmuştu. Aynı ay, Today sunucusu Hoda Kotb sabah şovunda yüzük için ona iltifat ettiğinde Watts ilişki durumunu tartışmaktan kaçınmıştı.

Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - 6

Kotb'nin "Gözüm ağrıyor. Buradaki bir halkadan büyük bir parıltı geliyor. Bana çarptı. Ama çok güzel" şeklinde esprili sözlerine Watts, "Bilinç kararması" diye yanıt vermişti.

Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - 7

İLK KIRMIZI HALI POZU

2017'den beri birlikte olmalarına rağmen Watts ve Crudup, geçen yıl SAG Ödülleri'ne katılana kadar, bir çift olarak resmi kırmızı halı çıkışlarını yapmadı.

Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - 8

ÖNCEKİ EVLİLİKLERİNDEN ÇOCUKLARI VAR

Watts'ın Liev Schreiber ile evliliğinden Sasha (15) ve Kai (14) olmak üzere iki çocuğu var. Crudup'ın da eski eşi Mary-Louise Parker ile birlikteliğinden 19 yaşındaki William Atticus Parker adında bir oğlu bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER