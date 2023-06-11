Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi
Oyuncu çift Naomi Watts ve Billy Crudup birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Watts, evlilik söylentilerini nikah fotoğrafıyla doğruladı.
Ünlü oyuncu Naomi Watts, meslektaşı Billy Crudup ile evlendikleri haberini doğruladı.
54 yaşındaki "The King Kong" filmi yıldızı, kendisiyle aynı yaşta olan Crudup ile evlendiklerini, sosyal medyadan yayınladığı bir fotoğrafla duyurdu. Manhattan'da nikah salonu çıkışında üzerinde gelinliğiyle poz veren Watts, "Evli!" notunu yazdı.