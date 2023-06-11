Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi

ÖNCEKİ EVLİLİKLERİNDEN ÇOCUKLARI VAR

Watts'ın Liev Schreiber ile evliliğinden Sasha (15) ve Kai (14) olmak üzere iki çocuğu var. Crudup'ın da eski eşi Mary-Louise Parker ile birlikteliğinden 19 yaşındaki William Atticus Parker adında bir oğlu bulunuyor.