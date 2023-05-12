Natalie Portman: Vücudumu asla sergilememem gerektiğini anladım

"FİLMİN BAZI NAHOŞ YÖNLERİ VAR"

"Hala çok sevilen bir film ve bana, şimdiye kadar yaptığım neredeyse tüm filmlerden daha çok bununla ilgili soru soruluyor ve bu bana kariyerimi kazandırdı" diyen Portman, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama bugün izlediğinizde, kesinlikle bu filmin en hafif tabiriyle bazı nahoş yönleri var. Yani evet, benim için karmaşık bir mesele."