Nazlı Kayı'nın Hacı Sabancı ile düğününde giydiği gelinliğe dair ayrıntılar

Haberler | 27.06.2022 - 12:59 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 13:14
Cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanıp 10 Ekim’de de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında nikah masasına oturmuştu. Çift, önceki gün Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Nazlı Kayı'nın düğünde giydiği gelinliğe dair ayrıntılar ortaya çıktı.
Nazlı Kayı, kendisi için özel olarak tasarlanan Zuhair Murad imzalı bir gelinlik giydi.
Gelin, düğün sonrası parti için yine kendisi için özel tasarlanan Vivienne Westwood Couture bir gelinlik tercih etti.
Gelinliğin ilham kaynağı ise Vivienne Westwood’un 98 İlkbahar-Yaz koleksiyonundaki “Pirate Bride” elbise oldu.
Dört couture ustasının eseri olan bu gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu.