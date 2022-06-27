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Nazlı Kayı'nın Hacı Sabancı ile düğününde giydiği gelinliğe dair ayrıntılar

Haberler | 27.06.2022 - 12:59 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 13:14

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı. Kayı'nın gelinliğine dair ayrıntılar belli oldu: 384 saatte tamamlandı.

Nazlı Kayı'nın Hacı Sabancı ile düğününde giydiği gelinliğe dair ayrıntılar - 1

Cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanıp 10 Ekim’de de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında nikah masasına oturmuştu. Çift, önceki gün Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Nazlı Kayı'nın düğünde giydiği gelinliğe dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Nazlı Kayı'nın Hacı Sabancı ile düğününde giydiği gelinliğe dair ayrıntılar - 2

Nazlı Kayı, kendisi için özel olarak tasarlanan Zuhair Murad imzalı bir gelinlik giydi.

Gelin, düğün sonrası parti için yine kendisi için özel tasarlanan Vivienne Westwood Couture bir gelinlik tercih etti.

Nazlı Kayı'nın Hacı Sabancı ile düğününde giydiği gelinliğe dair ayrıntılar - 3

Gelinliğin ilham kaynağı ise Vivienne Westwood’un 98 İlkbahar-Yaz koleksiyonundaki “Pirate Bride” elbise oldu.

Nazlı Kayı'nın Hacı Sabancı ile düğününde giydiği gelinliğe dair ayrıntılar - 4

Dört couture ustasının eseri olan bu gelinliğin tamamlanması 384 saati buldu.

Nazlı Kayı'nın Hacı Sabancı ile düğününde giydiği gelinliğe dair ayrıntılar - 5
Nazlı Kayı'nın Hacı Sabancı ile düğününde giydiği gelinliğe dair ayrıntılar - 6

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