Nazlı Sabancı doğuma gün sayıyor

Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Sabancı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.
Sabancı çifti, acı haberden 40 gün sonra sessiz sedasız şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturmuştu. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın rötarlı düğünü, geçtiğimiz sene Haziran ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşmişti.
Ünlü çift şimdi bebek bekliyor. Nazlı Sabancı, mart ayında Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını duyurmuştu.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, belirginleşen göbeğini gösteren fotoğraflarını zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.
Son olarak Instagram'ı hikaye bölümünde yeni fotoğrafını paylaşan Nazlı Sabancı, hamileliğinin üçüncü üç aylık dönemine girdiğini duyurdu.