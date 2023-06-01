Nazlı Sabancı doğuma gün sayıyor

Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikah masasına oturan ve şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, paylaştığı karnı burnunda pozuyla gündeme geldi.

Nazlı Sabancı doğuma gün sayıyor - 1

Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Sabancı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.

Sabancı çifti, acı haberden 40 gün sonra sessiz sedasız şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturmuştu. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın rötarlı düğünü, geçtiğimiz sene Haziran ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Nazlı Sabancı doğuma gün sayıyor - 2

Ünlü çift şimdi bebek bekliyor. Nazlı Sabancı, mart ayında Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

Nazlı Sabancı doğuma gün sayıyor - 3

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, belirginleşen göbeğini gösteren fotoğraflarını  zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.

Nazlı Sabancı doğuma gün sayıyor - 4

Son olarak Instagram'ı hikaye bölümünde yeni fotoğrafını paylaşan Nazlı Sabancı, hamileliğinin üçüncü üç aylık dönemine girdiğini duyurdu.

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