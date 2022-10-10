Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel

"HER ŞEY SARILDIĞIMIZDA DAHA GÜZEL"

Sosyal medya hesabından Hacı Sabancı ile düğün günlerinde çekilen siyah-beyaz fotoğrafını yayınlayan Nazlı Sabancı, eşine "Birinci yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Her şey sarıldığımızda daha güzel" sözleriyle seslendi.