Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yaklaşık üç yıllık ilişkilerini 2021'in ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden çift, önceki gün birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Sosyal medya hesabından Hacı Sabancı ile düğün günlerinde çekilen siyah-beyaz fotoğrafını yayınlayan Nazlı Sabancı, eşine "Birinci yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Her şey sarıldığımızda daha güzel" sözleriyle seslendi.
Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Hacı Sabancı da Nazlı Sabancı'nın gönderisine kalp emojisiyle karşılık verdi.
Geçen yıl aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı ile Hacı Sabancı çifti, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşmesi planlanan düğünlerini Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.
İkili, ölüm haberinden 40 gün sonra Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturmuştu. Çift balayını Meksika'da geçirmişti.
Nazlı Kayı, nikahtan bir ay sonra da sosyal medya hesabında soyadını "Zeynep Nazlı Sabancı" olarak güncellemişti.
Çiftin rötalı düğünü ise geçtiğimiz haziran ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenmişti.