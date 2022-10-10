Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti, birinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla kutladı. Nazlı Sabancı, eşine "Her şey sarıldığımızda daha güzel" sözleriyle seslendi.

Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - 1

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yaklaşık üç yıllık ilişkilerini 2021'in ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı. 

Mutlu birliktelikleri devam eden çift, önceki gün birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. 

Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - 2

"HER ŞEY SARILDIĞIMIZDA DAHA GÜZEL"

Sosyal medya hesabından Hacı Sabancı ile düğün günlerinde çekilen siyah-beyaz fotoğrafını yayınlayan Nazlı Sabancı, eşine "Birinci yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Her şey sarıldığımızda daha güzel" sözleriyle seslendi. 

Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - 3

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Hacı Sabancı da Nazlı Sabancı'nın gönderisine kalp emojisiyle karşılık verdi.

Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - 4

DÜĞÜNLERİ ERTELENMİŞTİ

Geçen yıl aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı ile Hacı Sabancı çifti, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşmesi planlanan düğünlerini Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.

Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - 5

İkili, ölüm haberinden 40 gün sonra Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturmuştu. Çift balayını Meksika'da geçirmişti.

Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - 6

SOYADI GÜNCELLEMESİ

Nazlı Kayı, nikahtan bir ay sonra da sosyal medya hesabında soyadını "Zeynep Nazlı Sabancı" olarak güncellemişti.

Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - 7

RÖTARLI DÜĞÜN

Çiftin rötalı düğünü ise geçtiğimiz haziran ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenmişti.

Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - 8

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