Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel'den Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e destek
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. Sosyal medyada yapılan yorumların ardından Çağla Şıkel ile Nebahat Çehre, Bilgen'e destek verdi.
20 FİNALİST YARIŞTI
Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananları belli oldu.
Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'in jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey 2024'te 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.