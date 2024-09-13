Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel'den Miss Turkey birincisi İdil Birgen'e destek

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. Sosyal medyada yapılan yorumların ardından Çağla Şıkel ile Nebahat Çehre, Birgen'e destek verdi.

Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel'den Miss Turkey birincisi İdil Birgen'e destek - 1

20 FİNALİST YARIŞTI

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananları belli oldu.

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'in jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey 2024'te 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.

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Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel'den Miss Turkey birincisi İdil Birgen'e destek - 2

İŞTE TÜRKİYE GÜZELİ: İDİL BİLGEN

2 numara İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

Miss Turkey'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tebrikler İdil, Türk kadınını en güzel şekilde dünyaya tanıtacağına inanıyoruz. Tacını devreden Miss Turkey World 2022 Nursena Say’a teşekkür ederiz."

Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel'den Miss Turkey birincisi İdil Birgen'e destek - 3

Sosyal medyada Birgen'in Miss Turkey seçilmesi hakkında olumsuz yorumlar yapıldı.

1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel "Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel'den Miss Turkey birincisi İdil Birgen'e destek - 4

1960 Miss Turkey birincisi Nebahat  Çehre ise "Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun" notuyla paylaşım yaptı.

Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel'den Miss Turkey birincisi İdil Birgen'e destek - 5

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel'den Miss Turkey birincisi İdil Birgen'e destek - 6

Yarışmada 2'nciliği elde eden Cemre Üker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek.

1.79 boyundaki Ülker, Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi.

Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel'den Miss Turkey birincisi İdil Birgen'e destek - 7

CEMRE ÜLKER KİMDİR?

Ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek olan Cemre Ülker, 1,79 boyunda. 

8 numaralı Ülker,  Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi.

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