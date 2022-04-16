Nejat İşler'in olaylı gecesi

Haberler | 16.04.2022 - 17:02

Oyuncu Nejat İşler, bir mekan çıkışı görüntülendi. Ayakta durmakta zorlanan ve yere düşen İşler, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalıştı.

Nejat İşler'in olaylı gecesi - 1

Oyuncu Nejat İşler (50), önceki gece arkadaşlarıyla birlikte Asmalımescit'teki bir mekanda eğlendi. Mekandan çıkarken görüntülenen İşler, ayakta durmakta zorlandı ve yere düştü.

Nejat İşler'in olaylı gecesi - 2

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Arkadaşlarının anında müdahalesi ile ayağa kalkan İşler, dostları tarafından mekanın içine sokuldu.

Nejat İşler'in olaylı gecesi - 3

Samimi şekilde eğlendiği bir kadın ile çağırdıkları taksiyi mekana yanaştırtan ünlü oyuncu, ardından kendilerini görüntüleyen muhabirlere hakaret etti.

Nejat İşler'in olaylı gecesi - 4

İşler, daha sonra arkadaşlarının yardımıyla taksiye bindirilirken dengesini kaybedip, tekrar düştü.

Nejat İşler'in olaylı gecesi - 5

İlerleyen saatlerde eğlence mekanına yakın bir otele giriş yaparken objektiflere yansıyan İşler, kendisine sorular yönelten muhabirlere saldırmaya çalıştı. İşler, otel görevlileri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER