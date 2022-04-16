Nejat İşler'in olaylı gecesi

Haberler | 16.04.2022 - 17:02
Oyuncu Nejat İşler (50), önceki gece arkadaşlarıyla birlikte Asmalımescit'teki bir mekanda eğlendi. Mekandan çıkarken görüntülenen İşler, ayakta durmakta zorlandı ve yere düştü.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Arkadaşlarının anında müdahalesi ile ayağa kalkan İşler, dostları tarafından mekanın içine sokuldu.
Samimi şekilde eğlendiği bir kadın ile çağırdıkları taksiyi mekana yanaştırtan ünlü oyuncu, ardından kendilerini görüntüleyen muhabirlere hakaret etti.
İşler, daha sonra arkadaşlarının yardımıyla taksiye bindirilirken dengesini kaybedip, tekrar düştü.
İlerleyen saatlerde eğlence mekanına yakın bir otele giriş yaparken objektiflere yansıyan İşler, kendisine sorular yönelten muhabirlere saldırmaya çalıştı. İşler, otel görevlileri tarafından güçlükle sakinleştirildi.