Nermin Bezmen: Lütfen üzülmeyin, biz Tolga ile boşanmadık!

"ÖYLE DERİN VE GÜZEL YAŞADIM Kİ"

Öte yandan Nermin Bezmen birkaç gün önce de Savacı'nın kendisine bıraktığı bir notu paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yemeğimini masama getirir, bir zoom görüşmesindeysem böyle sevgi dolu notlarla tepsimi hazırlayıp bırakırdı. Onun aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadım. Hem de öyle derin ve güzel yaşadım ki, şimdi bunlarda teselli arıyorum."