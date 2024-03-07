Nermin Bezmen: Lütfen üzülmeyin, biz Tolga ile boşanmadık!

26 Şubat'ta hayatını kaybeden oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verildi. Şimdilerde eşinin kaybıyla sarsılan Nermin Bezmen, sosyal medyada Savacı ile boşandıklarına dair çıkan haberlere yanıt verdi.

Nermin Bezmen: Lütfen üzülmeyin, biz Tolga ile boşanmadık! - 1

Oyuncu Tolga Savacı, 2010 yılında yazar Nermin Bezmen ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikili 2015'te nikah masasına oturmuştu. 2017'de ABD'ye yerleşen çiftten Tolga Savacı, 26 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

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Nermin Bezmen: Lütfen üzülmeyin, biz Tolga ile boşanmadık! - 2

Tolga Savacı, vasiyeti üzerine New Jersey eyaletinde son yolcuğuluna uğurlandı ve ABD'de defnedildi.

Nermin Bezmen: Lütfen üzülmeyin, biz Tolga ile boşanmadık! - 3

Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Nermin Bezmen, Savacı ile haklarındaki boşanma haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu.

Nermin Bezmen: Lütfen üzülmeyin, biz Tolga ile boşanmadık! - 4

"BİZ AYRILMADIK"

Bezmen, paylaşımına "Yüreğimin bıçaklarla kıyılıp yangınlarda olduğu şu günlerde sevdiceğim Tolga’cığımla boşanmış olduğumuz üzerine insafsız, Allah’tan korkusuz yalan habere üzülen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Tolga’mın hayranlarına: Lütfen üzülmeyin! Biz boşanmadık, ayrılmadık. Daha o sabah “İlk günkü kadar aşığım sana” diye sarmalamıştı beni. “Ben de sana bir tanem demiştim… Son sözlerimiz buydu…" notunu düştü.

Nermin Bezmen: Lütfen üzülmeyin, biz Tolga ile boşanmadık! - 5

"ÖYLE DERİN VE GÜZEL YAŞADIM Kİ"

Öte yandan Nermin Bezmen birkaç gün önce de Savacı'nın kendisine bıraktığı bir notu paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yemeğimini masama getirir, bir zoom görüşmesindeysem böyle sevgi dolu notlarla tepsimi hazırlayıp bırakırdı. Onun aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadım. Hem de öyle derin ve güzel yaşadım ki, şimdi bunlarda teselli arıyorum."

Nermin Bezmen: Lütfen üzülmeyin, biz Tolga ile boşanmadık! - 6

"YÜREĞİM KANIYOR"

Yazar Nermin Bezmen, eşi Tolga Savacı'nın vefatının ardından yaptığı paylaşımda da "Yüreğim kanıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, Atilla'cığım, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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