Nermin Bezmen: Lütfen üzülmeyin, biz Tolga ile boşanmadık!
26 Şubat'ta hayatını kaybeden oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verildi. Şimdilerde eşinin kaybıyla sarsılan Nermin Bezmen, sosyal medyada Savacı ile boşandıklarına dair çıkan haberlere yanıt verdi.
Oyuncu Tolga Savacı, 2010 yılında yazar Nermin Bezmen ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikili 2015'te nikah masasına oturmuştu. 2017'de ABD'ye yerleşen çiftten Tolga Savacı, 26 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.