Neşe Erberk ile Demet Akalın arasında 'güzellik yarışmasında torpil' polemiği

Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan'ın üçüncü olmasınına ardından derece almasında annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu yorumları sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşım yapanlardan biri de şarkıcı Demet Akalın'dı. Akalın, "Hira'yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın" ifadelerini kullandı.
Erberk, Akalın'ın yorumuna ise "Demet Akalın'ınki talihsiz bir açıklama diyorum. Demet'i öpüyorum" sözleriyle yanıt verdi.
'2. Sayfa' programına konuşan Erberk, "Üç nesil oradaydık. Ben, annem ve kızım Lara. Çok gurur duyduk. Selin sahnede yürürken kuğu gibiydi. Konuşmalarıyla da inanılmaz etkiliydi. Gurur duydum kızımla" dedi.
Erberk, "Benim beklediğim ve hayal ettiğim Selin idi karşımdaki. Anne olunca bambaşka duygular hissediyorsunuz. Benim okullarım vardı biliyorsunuz. Hepsinin annesi gibiydim. Anaç duygularla bakıyorum. Bütün kızların heyecanını hissettim. Üç isim belirlenmesi gerekiyordu. Önemli olan medeni cesaretleriyle Türk kızını temsil etmeleriydi. Bütün kızlar kendilerini ifade ettiler ama tabi ki en güzeli benim kızım" diye konuştu.
Kızının yarışmadaki üçüncülüğünde etkisi olduğu ile ilgili iddialara da yanıt veren Erberk, "Sosyal medyadaki yorumlara şaşırmadım. Miss Turkey seçildiğimde 1983'te sosyal medya yoktu ama birçok kişi aynı yorumları bana yapıyordu. Avrupa güzeli seçilince konuşmalar durdu. Meyvesi olan ağaç taşlanır. Keşke kızımı tanısalardı, bu yorumlara pişman olurlardı" dedi.
Erberk, "Üç kişinin temsil etme hakkı vardı. Bu üçü seçildi. Sadece kızıma sarılma fırsatım oldu. Hemen elimden aldılar. 'Birkaç gün kızınıza ulaşamayacaksınız' dediler. Eve döndüğünde gerçek duygularını öğreneceğim. Kızımı birinci görmek isterdim ama Selin hedefine ulaştığı için onun adına mutluyum. O mutlu ise ben de mutluyum" açıklamasında bulundu.