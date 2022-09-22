Neşe Erberk ile Demet Akalın arasında 'güzellik yarışmasında torpil' polemiği

Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan üçüncü seçildi. Erberk Gurdikyan'ın aldığı derecenin ardından şarkıcı Demet Akalın'ın ve sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara Neşe Erberk'ten yanıt gecikmedi. Tescilli güzelin annesi Erberk, "Birçok kişi aynı yorumları bana yapıyordu" dedi.

Neşe Erberk ile Demet Akalın arasında 'güzellik yarışmasında torpil' polemiği - 1

Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan'ın üçüncü olmasınına ardından derece almasında annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu yorumları sosyal medyada gündem oldu.

Neşe Erberk ile Demet Akalın arasında 'güzellik yarışmasında torpil' polemiği - 2

Paylaşım yapanlardan biri de şarkıcı Demet Akalın'dı. Akalın, "Hira'yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın" ifadelerini kullandı.

Neşe Erberk ile Demet Akalın arasında 'güzellik yarışmasında torpil' polemiği - 3

Erberk, Akalın'ın yorumuna ise "Demet Akalın'ınki talihsiz bir açıklama diyorum. Demet'i öpüyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Neşe Erberk ile Demet Akalın arasında 'güzellik yarışmasında torpil' polemiği - 4

'2. Sayfa' programına konuşan Erberk, "Üç nesil oradaydık. Ben, annem ve kızım Lara. Çok gurur duyduk. Selin sahnede yürürken kuğu gibiydi. Konuşmalarıyla da inanılmaz etkiliydi. Gurur duydum kızımla" dedi.

Neşe Erberk ile Demet Akalın arasında 'güzellik yarışmasında torpil' polemiği - 5

Erberk, "Benim beklediğim ve hayal ettiğim Selin idi karşımdaki. Anne olunca bambaşka duygular hissediyorsunuz. Benim okullarım vardı biliyorsunuz. Hepsinin annesi gibiydim. Anaç duygularla bakıyorum. Bütün kızların heyecanını hissettim. Üç isim belirlenmesi gerekiyordu. Önemli olan medeni cesaretleriyle Türk kızını temsil etmeleriydi. Bütün kızlar kendilerini ifade ettiler ama tabi ki en güzeli benim kızım" diye konuştu.

Neşe Erberk ile Demet Akalın arasında 'güzellik yarışmasında torpil' polemiği - 6

Kızının yarışmadaki üçüncülüğünde etkisi olduğu ile ilgili iddialara da yanıt veren Erberk, "Sosyal medyadaki yorumlara şaşırmadım. Miss Turkey seçildiğimde 1983'te sosyal medya yoktu ama birçok kişi aynı yorumları bana yapıyordu. Avrupa güzeli seçilince konuşmalar durdu. Meyvesi olan ağaç taşlanır. Keşke kızımı tanısalardı, bu yorumlara pişman olurlardı" dedi.

Neşe Erberk ile Demet Akalın arasında 'güzellik yarışmasında torpil' polemiği - 7

Erberk, "Üç kişinin temsil etme hakkı vardı. Bu üçü seçildi. Sadece kızıma sarılma fırsatım oldu. Hemen elimden aldılar. 'Birkaç gün kızınıza ulaşamayacaksınız' dediler. Eve döndüğünde gerçek duygularını öğreneceğim. Kızımı birinci görmek isterdim ama Selin hedefine ulaştığı için onun adına mutluyum. O mutlu ise ben de mutluyum" açıklamasında bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

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