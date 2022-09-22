Neşe Erberk ile Demet Akalın arasında 'güzellik yarışmasında torpil' polemiği

Erberk, "Üç kişinin temsil etme hakkı vardı. Bu üçü seçildi. Sadece kızıma sarılma fırsatım oldu. Hemen elimden aldılar. 'Birkaç gün kızınıza ulaşamayacaksınız' dediler. Eve döndüğünde gerçek duygularını öğreneceğim. Kızımı birinci görmek isterdim ama Selin hedefine ulaştığı için onun adına mutluyum. O mutlu ise ben de mutluyum" açıklamasında bulundu.