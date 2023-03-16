Neşe Erberk kızı Selin Gurdikyan için destek istedi

1983 Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, Miss Turkey 2022’de üçüncü seçilerek Miss Supranational’a katılmaya hak kazanmıştı.
22 yaşındaki Selin Gurdikyan, 14 Temmuz’da Polonya’da yapılacak Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
Neşe Erberk, sosyal medya paylaşımıyla kızına destek istedi. 58 yaşındaki eski Türkiye Güzeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Selin, 14 Temmuz’da Polonya’da Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek için hazırlanıyor. Instagram hesabından moral desteğine ne dersiniz?”
Gurdikyan da kendi Instagram sayfasında 2018 yapımı Winnie the Pooh uyarlaması “Christopher Robin” filminden bir repliği paylaştı:
“İnandığından daha cesur, göründüğünden daha güçlü ve düşündüğünden daha akıllısın.”
Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında, Türkiye'nin birinci güzeli tacını tacını takan isim Nursena Say olurken, üçüncü olarak Miss Supranational seçilen Selin Erberk Gurdikyan adından söz ettirmişti.
1,78 metre boyunda olan Gurdikyan, Florida Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi. 1983 Türkiye Güzeli ve aynı zamanda Miss Europe 1984 birincisi de olan Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in Ayk Gurdikyan ile evliliğinden dünyaya geldi. Üçüz olarak doğan Selin Erberk Gurdikyan'ın kardeşlerinin adları Alin ve Lara.