Neşe Karaböcek Gülden Karaböcek küslüğü yeniden gündemde: İşte yarım yüzyıldır süren küslüğün perde arkası
Bir dönemin en önemli ses sanatçılarından Gülden Karaböcek'in çorbacı olduğu iddia edilen bir yerde sahne alması çok konuşuldu. Sosyal medyada ilgi çeken görüntülerin altına yorum yapan Demet Akalın'ın, "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa izlesek" paylaşımı ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşananlar ardından iki kardeşin küslüğüne neden olan olay yeniden gündeme geldi. İşte yarım yüzyıldır süren küslüğün perde arkası...
Konya’da bir çorbacıda şarkı söylerken çekilen görüntüleri çok konuşulan Gülden Karaböcek'e en sert yorum Demet Akalın'dan geldi. Akalın paylaşılan videolardan birine "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek..." yorumunu bıraktı.