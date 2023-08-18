Neşe Karaböcek Gülden Karaböcek küslüğü yeniden gündemde: İşte yarım yüzyıldır süren küslüğün perde arkası

Bir dönemin en önemli ses sanatçılarından Gülden Karaböcek'in çorbacı olduğu iddia edilen bir yerde sahne alması çok konuşuldu. Sosyal medyada ilgi çeken görüntülerin altına yorum yapan Demet Akalın'ın, "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa izlesek" paylaşımı ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşananlar ardından iki kardeşin küslüğüne neden olan olay yeniden gündeme geldi. İşte yarım yüzyıldır süren küslüğün perde arkası...

Neşe Karaböcek Gülden Karaböcek küslüğü yeniden gündemde: İşte yarım yüzyıldır süren küslüğün perde arkası - 1

Konya’da bir çorbacıda şarkı söylerken çekilen görüntüleri çok konuşulan Gülden Karaböcek'e en sert yorum Demet Akalın'dan geldi. Akalın paylaşılan videolardan birine "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek..." yorumunu bıraktı.

N-LIFE HABERLERİ

Neşe Karaböcek Gülden Karaböcek küslüğü yeniden gündemde: İşte yarım yüzyıldır süren küslüğün perde arkası - 2

Akalın'ın olay yorumunun ardından Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit 2. Sayfa'ya konuştu. Düzgit; "Onu annem de, ben de çok severdik. Şimdi sayfamdan Demet’le fotoğrafımızı siliyorum, konser bileti almıştım. Onu da yırtıp atacağım" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu olay Neşe Karaböcek ile Gülden Karaböcek arasında yaşanan olayları yeniden gündeme getirdi.

Neşe Karaböcek Gülden Karaböcek küslüğü yeniden gündemde: İşte yarım yüzyıldır süren küslüğün perde arkası - 3

KÜSLÜĞÜN PERDE ARKASI

Arabesk müziğin usta ismi Neşe Karaböcek, yıllar önce kardeşi Gülden Karaböcek’le yaşadığı ve aralarının bozulmasına yol açan olayı geçtiğimiz yıllarda anlatmıştı.

Neşe Karaböcek Gülden Karaböcek küslüğü yeniden gündemde: İşte yarım yüzyıldır süren küslüğün perde arkası - 4

Neşe Karaböcek, plakçı Atilla Alpsakarya’yla 1964’te evlendi ve bu evlilikten bir oğlu oldu. 1974’te boşandılar. Atilla Alpsakarya, Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek’le aynı yıl evlendi.  9 yıl evli kalan ikili 1983’te de ayrıldılar.

Neşe Karaböcek Gülden Karaböcek küslüğü yeniden gündemde: İşte yarım yüzyıldır süren küslüğün perde arkası - 5

"İÇİM KALDIRMIYOR"

Kardeşi Gülden Karaböcek’in şimdi gelip af dilemesi halinde onu affedemeyeceğini söyleyen Neşe Karaböcek şöyle konuştu:“Affetmek Allah’a mahsus! Ama benim içim kaldırmıyor açıkçası. Yüzüne bile bakamıyorum, bakmam.”

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