Neşe Karaböcek Gülden Karaböcek küslüğü yeniden gündemde: İşte yarım yüzyıldır süren küslüğün perde arkası

Akalın'ın olay yorumunun ardından Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit 2. Sayfa'ya konuştu. Düzgit; "Onu annem de, ben de çok severdik. Şimdi sayfamdan Demet’le fotoğrafımızı siliyorum, konser bileti almıştım. Onu da yırtıp atacağım" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu olay Neşe Karaböcek ile Gülden Karaböcek arasında yaşanan olayları yeniden gündeme getirdi.