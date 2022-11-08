Neslihan Atagül Doğulu başrolde olduğu Gecenin Ucunda 6. bölüm fotoğrafları: Yeni bölümde neler yaşanacak?

9 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle;



Kazım’ın ilanı aşk mektubunu okuyan Macide, kendi duygularından emin olmaya çalışır. Bu süreçte Kazım’dan uzak durmaya gayret eder fakat Berrin’in hastalığı Kazım ve Macide’yi yine bir sırrın etrafında buluşturur. Kazım, Berrin’i ölümcül hastalıktan kurtarmakta kararlıdır. Berrin’in iyileşmek için Kazım’dan asıl istediği ise Ahmet ve Macide’yi bir an önce evlendirmektir.





