Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozları: İlk ben tavladım

Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde Star TV'de yayınlanan 'Gecenin Ucunda' dizisinde birlikte rol alan ikili, objektif karşısına geçti. Çiftin romantik pozları ve ilişkileri hakkında yaptıkları açıklamalar gündem oldu.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozları: İlk ben tavladım - 1

'Fatih Harbiye' dizisinde partner olduktan yıllar sonra Star TV'nin sevilen dizisi 'Gecenin Ucunda'da birlikte başrol oynayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, her fırsatta birbirlerine duydukları aşkı dile getiriyor.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozları: İlk ben tavladım - 2

Son olarak Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren ve birlikte objektif karşısına geçen ünlü çiftin yatakta çekilen kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozları: İlk ben tavladım - 3

Öte yandan ikiliden Atagül, "Eğlencelisiniz ama bir yandan işlerinize biraz fazla bağlı gibisiniz. Evde iş mi daha çok konuşulur, yoksa o kapı kapanınca eğlence mi başlar?" sorusuna yanıt verdi.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozları: İlk ben tavladım - 4

Oyuncu "Hepsi... Kadir’le çok iyi anlaşıyor, anlaşamadığımız noktalarda da eğleniyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Cool görünüyor olabiliriz ama aslında onunla dilediğimiz kadar saçmalayabiliyoruz. Tabii senaryo ve iş de konuşuyoruz" dedi.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozları: İlk ben tavladım - 5

Geçtiğimiz haftalardaki “Kocamı o kadar çok seviyorum ki o ne isterse yaparım” sözlerine de açıklık getiren Neslihan Atagül, "Ben almışım, kabul etmişim, “Eyvallah, bu benim eşimdir” demişim. Kendimi ondan ayrı göremem ki. Onu da kendimden ayrı göremem. Benim mutluluğum onun, onun mutluluğu benim mutluluğum. O bensem, ben oysam... O zaman o neden mutlu oluyorsa, elimden de geliyorsa, onu yapayım isterim. Ama bu sadece Kadir için geçerli değil, başkalarına da elimden gelenin fazlasını vermeye çalışırım" dedi.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozları: İlk ben tavladım - 6

Kadir Doğulu, eşine ilk görüşte vurulduğunu söylerken; zaman içinde Doğulu'dan etkilendiğini açıklayan Atagül ise "Ama ilk ben tavladım" dedi.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozları: İlk ben tavladım - 7

"SORULDUĞUNDA SÖYLÜYORUZ"

Ünlü çift, "Sizce çift olarak hakkınızda bilinen en büyük yanlış ne?" sorusuna Neslihan Atagül, "Birbirimizi çok sevdiğimizi her şekilde söylemeye çalışıyormuşuz gibi bir algı var. Oysaki sorulduğu için söylüyoruz" dedi.

Kadir Doğulu da "Röportajlarda bir sürü soru soruluyor ama sadece o kısımlar kullanılıyor. Belli bir bölüm alınıp başlık yapılıyor ve biz sadece ilişkimizin yarattığı güzel enerjiyi anlatmaya çalışıyoruz gibi görünüyor. Bu da bir süre sonra bizi sığ gösterebiliyor. Biz tek yönlü bir çift değiliz" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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