Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozları: İlk ben tavladım

Geçtiğimiz haftalardaki “Kocamı o kadar çok seviyorum ki o ne isterse yaparım” sözlerine de açıklık getiren Neslihan Atagül, "Ben almışım, kabul etmişim, “Eyvallah, bu benim eşimdir” demişim. Kendimi ondan ayrı göremem ki. Onu da kendimden ayrı göremem. Benim mutluluğum onun, onun mutluluğu benim mutluluğum. O bensem, ben oysam... O zaman o neden mutlu oluyorsa, elimden de geliyorsa, onu yapayım isterim. Ama bu sadece Kadir için geçerli değil, başkalarına da elimden gelenin fazlasını vermeye çalışırım" dedi.