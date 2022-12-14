Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan set paylaşımları

Atagül, "Onun beni çok sevdiğiyle ilgilenmiyorum bazen. O kadar çok seviyorum ki onu, o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım. O da benim onu ne kadar sevdiğimle ilgilenmeyip o kadar çok seviyor ki, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır" ifadesini kullanmıştı.