Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan set paylaşımları

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinin başrol oyuncuları Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılından bu yana evli. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren ünlü çift, setten kareleri takipçileriyle paylaştı.
Atagül, hem kendini hem ekip arkadaşlarını "Çalışıyoruz" diyerek paylaşırken, Kadir Doğulu da eşinin fotoğrafını "Söze gerek yok" diyerek yayınladı.
Eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Atagül, aynı pozu kendi sosyal medya hesabından "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" mesajıyla paylaştı.
Gecenin Ucunda dizisinin 13 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümüne Nermin'in yarattığı skandal sonrası zor duruma düşen Macide, ne yapacağını bilemezken; Kazım aşkının arkasında durdu. Bu sırada yenilgiyi hazmedemeyen Nermin ve Ahmet'in, Macide'ye kumpası gündem oldu.
Öte yandan Neslihan Atagül birkaç gün önce katıldığı bir söyleşide eşi Kadir Doğulu ile ilgili duygularını dile getirmiş, ardından da eşiyle sahnede görüntülü konuşmuştu
Atagül, "Onun beni çok sevdiğiyle ilgilenmiyorum bazen. O kadar çok seviyorum ki onu, o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım. O da benim onu ne kadar sevdiğimle ilgilenmeyip o kadar çok seviyor ki, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır" ifadesini kullanmıştı.