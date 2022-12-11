Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: O kadar çok seviyorum ki ne isterse yapmaya hazırım

Star'ın sevilen dizisi Gecenin Ucunda'da başrolleri paylaşan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, birbirlerine aşklarını herkesin önünde dile getirdi. Atagül, katıldığı bir söyleşide, "O kadar çok seviyorum ki onu, o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım" sözleriyle dikkat çekti.

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: O kadar çok seviyorum ki ne isterse yapmaya hazırım - 1

Star'da salı akşamları yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinin başrol oyuncuları Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılından bu yana evli. Neslihan Atagül katıldığı bir söyleşide eşi Kadir Doğulu ile ilgili duygularını dile getirdi, ardından eşiyle sahnede görüntülü konuştu.

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: O kadar çok seviyorum ki ne isterse yapmaya hazırım - 2

Atagül, "Onun beni çok sevdiğiyle ilgilenmiyorum bazen. O kadar çok seviyorum ki onu, o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım. O da benim onu ne kadar sevdiğimle ilgilenmeyip o kadar çok seviyor ki, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır" ifadesini kullandı. 

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: O kadar çok seviyorum ki ne isterse yapmaya hazırım - 3

Doğulu çifti her fırsatta birbirlerine olan aşklarını ifade etmekten çekinmiyor. Neslihan Atagül,  eşi Kadir Doğulu'nun nisan ayındaki doğum gününü Instagram'dan kutlarken de duygusal ifadeleriyle dikkat çekmişti. 

Atagül, "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum" demişti. 

Doğulu ise, "Ben de seni çok seviyorum. İlla ağlatacaksınız bugün..." diyerek eşine karşılık vermişti. 

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: O kadar çok seviyorum ki ne isterse yapmaya hazırım - 4

Doğulu çiftinin başrollerde yer aldığı, salı günleri Star'da ekrana gelen Gecenin Ucunda dizisi Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlama. Dizi, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, 'Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun yanı sıra Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Kuzey Kaya yer alıyor.

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